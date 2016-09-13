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    Кононов ушел из «Краснодара». Умер Артем Безродный. Дайджест событий дня


    2.5
    Голосов: 4
    13.09.2016 21:00
    Коноплянка останется в «Шальке». Дзюба пропустит матч с «Маккаби». Талисман ЧМ-2018 представят в конце октября. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Не стало Артема Безродного…

    Сегодня умер бывший футболист «Спартака» Артем Безродный. Причина смерти – сердечный приступ во время утренней пробежки. Безродному было 37 лет.

    Игрок выступал за «Спартак» с 1998 по 2003 год, забив десять голов в 45 матчах. В Лиге чемпионов сезона-1999/00 он стал лучшим бомбардиром команды вместе с Андреем Тихоновым, забив в общей сложности четыре мяча «Виллему», «Спарте» и «Бордо».

    «Краснодар» остался без тренера

    Олег Кононов подал заявление об отставке с поста наставника «Краснодара», которое было удовлетворено. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов. О причинах ухода Кононова пока не сообщается, о возможных кандидатах на замену – тоже. Напомним, в четырех последних матчах РФПЛ «Краснодар» набрал всего два очка и дважды уступил московским клубам – «Спартаку» и «Локомотиву». Сейчас клуб идет седьмым в турнирной таблице.

    Бронза, финал Кубка, дебют в еврокубках и другие достижения Кононова во главе «Краснодара»

    Талисман ЧМ-2018 представят на Первом канале через семь недель

    Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что талисман чемпионата мира-2018 – волк, тигр или кот – будет представлен 26 октября на Первом канале. Выборы состоятся в ближайшее время, голосование будет всенародным, так что любой желающий сможет в нем поучаствовать.

    Нулевка. Как живут «Балтика» и Калининград за два года до ЧМ-2018

    Команде Халка забили пять голов в азиатской Лиге чемпионов

    Бывший игрок «Зенита» Халк давно не проигрывал так жестоко. Китайский клуб «Шанхай СИПГ», за который он выступает, получил пять безответных голов в ответной игре с корейским «Чонбук Моторс» и вылетел из турнира. Первый матч завершился вничью 0:0. Сам Халк сыграл 91 минуту, а затем был заменен.

    «Шальке» приобретет Коноплянку по окончании сезона

    Агент полузащитника Евгения Коноплянки Хосе Родригес Бастер подтвердил, что его клиент подпишет трехлетний контракт с «Шальке» после нынешнего сезона. На данный момент Коноплянка выступает за немецкий клуб на правах аренды, но при этом принадлежит «Севилье». Впрочем, в испанском клубе украинец вряд ли продолжит свою карьеру, как и в «Зените», который был заинтересован в его покупке.

    Информация о бойкоте тренировок в «Кубани» не подтвердилась

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о бойкоте со стороны футболистов команды. Ранее сообщалось, что игроки бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате и в понедельник на занятия не выходили. «Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались. Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением», – отметил Крапивка.

    Дзюба не сыграет за «Зенит» в матче Лиги Европы

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Зениту» предстоит сыграть на выезде против «Маккаби» из Тель-Авива. Нападающий Артема Дзюба на матч не полетел. Всего санкт-петербургский клуб будет представлен 20 футболистами. Матч состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 20:00 по Москве.

    Покупка Швайнштайгера выведена из активов «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Бастиана Швайнштайгера и вывел покупку игрока из своих активов. Информация подтверждена в финансовом отчете клуба. Перед прошлым сезоном немец присоединился к «МЮ» по приглашению Луи ван Гаала, но нынешним летом был исключен из основного состава после прихода Жозе Моуринью.

    В отчете от 30 июня 2016 года в разделе «Непредвиденные расходы» указана сумма в 6,7 миллионов фунтов, заплаченных клубом за трансфер Швайнштайгера. Пояснение звучит так: «Расходы, связанные с обесцененной регистрацией из-за снижения балансовой стоимости игрока, который больше не является членом первой команды».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Reuters
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 4
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 сентября 2016, 17:51

      царствие небесное...

      0
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      Рейтинг: +100742

      zigbert 14 сентября 2016, 15:47

      Ушел слишком рано.Соболезную родным и близким.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 14 сентября 2016, 13:47

      Грустновато...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 14 сентября 2016, 09:26

      сначала черевченко , потом кононов . Если так дальше пойдет то зимой Лена Слуцкий покинет Цска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Swavok 14 сентября 2016, 07:54

      жёстко со Швайном! (((

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 14 сентября 2016, 06:46

      Жалко Артема!
      Пусть земля ему будет пухом!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 сентября 2016, 01:26

      Вот это новость, Кононов? Из Краснодара?

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 14 сентября 2016, 01:12

      спорт больше убивает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 13 сентября 2016, 22:22

      Кононов реально удивил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > life85 14 сентября 2016, 11:26

      Кононов мог и дальше тренировать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      mkrov 13 сентября 2016, 22:01

      Отставка Кононова - одна из самых неожиданных в ПЛ.

      3
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