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  • «Ростов» пропустил пять голов от «Баварии». Ключевые моменты матча в Мюнхене

«Ростов» пропустил пять голов от «Баварии». Ключевые моменты матча в Мюнхене

Онлайн матча «Бавария» – «Ростов» – 5:0

Ростовчане застыли в предвкушении.

Тренер «Ростова» Иван Данильянц. Привыкаем. Сегодня в кадре он будет почаще Дмитрия Кириченко.

Смотрите-ка, кто сегодня будет болеть за «Ростов»!

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Позитивчик вам от Мюллера. Пусть и сегодня дурачится. Ну, и бьет мимо ворот.

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Мюнхенцы ретвитят девушек-болельщиц. Развлекаются, в общем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав «Ростова»! Ох, тревожно за центр обороны.

И состав «Баварии» готов:

Пропускаем, к сожалению. Гацкан завалил в штрафной Левандовски, и тот с пенальти не промахнулся. Но решение судьи будут обсуждать уж точно.

Это фол. Или «фол».

А это гол.

Ох, хорош был сэйв Джанаева.

Очень жаль, что получили второй мяч под конец первого тайма. Мюллер очень рад. Мы – нет.

«Бавария» уже громит «Ростов». Третий гол на счету Киммиха. Чуть ускорились, и наша команда снова пострадала.

Четвертый. И опять Киммих, еще и головой. Разваливаемся...

Едва пятый не влетел от Видаля. Спасли Джанаев и перекладина.

Cэйв Нойера увидели, и хорошо. А мог забить Ерохин.

И все-таки пятый от Берната. Очень крупно проиграл «Ростов».

Что ж, 0:5, но хотелось стартовать не с пяти пропущенных голов, и вышло многовато. Следующий матч «Ростов» в Лиге чемпионов проведет дома против голландского «ПСВ».

Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Ростов Видаль Артуро Джанаев Сослан Левандовски Роберт Мюллер Томас Бернат Хуан Киммих Йозуа
Комментарии (8)
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multiscan
1473796923
Сказка под названием "Ростов" закончена! Увы!
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psheva84
1473798326
Не было бы "левого" пенальти, игра может быть и по-другому сложилась. А так после 2-го гола ребята реально посыпались. В принципе и так ожидалось, что Бавария это практически "без вариантов" для Ростова, но согласитесь со мной, что до пенальти игра наших была на очень высоком уровне, что касаемо обороны. За пол часа игры Бавария ничего не создала у ворот Ростова. Удачи парням дальше в Лиге Чемпионов.
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polt
1473800468
Досталось Ростову. Но основные игры ещё предстоят...
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TUMS
1473801957
Что называется без комментариев...
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арейская
1473805358
Поражение всё-же предусматривалось, но с таким разгромным счётом, всё-же неожиданно, очень жаль...
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mik1954
1473836869
Ну что Ростов, понравилось в Лиге выступать ?
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ufos73
1473837877
Нойер хоть до мяча дотрагивался?
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Freeman84
1473857233
Вчера Мюллер сделал сам себе подарок на днюху, и главное - в раздевалку. Да уж... жаль, Бавария выпала Ростову, но такое поражение не такое уж обидное, все таки Бавария.
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