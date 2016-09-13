«Ростов» пропустил пять голов от «Баварии». Ключевые моменты матча в Мюнхене

Онлайн матча «Бавария» – «Ростов» – 5:0
Ростовчане застыли в предвкушении.
Тренер «Ростова» Иван Данильянц. Привыкаем. Сегодня в кадре он будет почаще Дмитрия Кириченко.
Смотрите-ка, кто сегодня будет болеть за «Ростов»!
Позитивчик вам от Мюллера. Пусть и сегодня дурачится. Ну, и бьет мимо ворот.
Мюнхенцы ретвитят девушек-болельщиц. Развлекаются, в общем.
Состав «Ростова»! Ох, тревожно за центр обороны.
И состав «Баварии» готов:
Пропускаем, к сожалению. Гацкан завалил в штрафной Левандовски, и тот с пенальти не промахнулся. Но решение судьи будут обсуждать уж точно.
Это фол. Или «фол».
А это гол.
Ох, хорош был сэйв Джанаева.
Очень жаль, что получили второй мяч под конец первого тайма. Мюллер очень рад. Мы – нет.
«Бавария» уже громит «Ростов». Третий гол на счету Киммиха. Чуть ускорились, и наша команда снова пострадала.
Четвертый. И опять Киммих, еще и головой. Разваливаемся...
Едва пятый не влетел от Видаля. Спасли Джанаев и перекладина.
Cэйв Нойера увидели, и хорошо. А мог забить Ерохин.
И все-таки пятый от Берната. Очень крупно проиграл «Ростов».
Что ж, 0:5, но хотелось стартовать не с пяти пропущенных голов, и вышло многовато. Следующий матч «Ростов» в Лиге чемпионов проведет дома против голландского «ПСВ».