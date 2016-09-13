«Ростов» пропустил пять голов от «Баварии». Ключевые моменты матча в Мюнхене

Онлайн матча «Бавария» – «Ростов» – 5:0

Ростовчане застыли в предвкушении.

Тренер «Ростова» Иван Данильянц. Привыкаем. Сегодня в кадре он будет почаще Дмитрия Кириченко.

Смотрите-ка, кто сегодня будет болеть за «Ростов»!

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Позитивчик вам от Мюллера. Пусть и сегодня дурачится. Ну, и бьет мимо ворот.

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Мюнхенцы ретвитят девушек-болельщиц. Развлекаются, в общем.

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Состав «Ростова»! Ох, тревожно за центр обороны.

И состав «Баварии» готов:

Пропускаем, к сожалению. Гацкан завалил в штрафной Левандовски, и тот с пенальти не промахнулся. Но решение судьи будут обсуждать уж точно.

Это фол. Или «фол».

А это гол.

Ох, хорош был сэйв Джанаева.

Очень жаль, что получили второй мяч под конец первого тайма. Мюллер очень рад. Мы – нет.

«Бавария» уже громит «Ростов». Третий гол на счету Киммиха. Чуть ускорились, и наша команда снова пострадала.

Четвертый. И опять Киммих, еще и головой. Разваливаемся...

Едва пятый не влетел от Видаля. Спасли Джанаев и перекладина.

Cэйв Нойера увидели, и хорошо. А мог забить Ерохин.

И все-таки пятый от Берната. Очень крупно проиграл «Ростов».

Что ж, 0:5, но хотелось стартовать не с пяти пропущенных голов, и вышло многовато. Следующий матч «Ростов» в Лиге чемпионов проведет дома против голландского «ПСВ».