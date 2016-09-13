Космос в Мюнхене и хет-трик за 12 минут. Чего бояться «Ростову» и ЦСКА в Лиге чемпионов

Тотальный футбол «Билла Гейтса»

«Я не буду устраивать революцию», а постараюсь модернизировать стиль Гвардиолы», – объявил Карло Анчелотти, придя в «Баварию». С первых туров стало ясно, что модернизация – это «мягкая революция», которую итальянец все-таки проведет. «Анчелотти вместо Гвардиолы – как Билл Гейтс вместо Стива Джобса», – провел параллель комментатор Сергей Кривохарченко. «Закрытая iOS» Пепа действительно уступила место более податливой «операционной системе» Папы Карло. Теперь «Бавария» может дать поиграть сопернику, но и сама выглядит в несколько раз опаснее.

Так от «Вердера», пусть и наполовину обновившегося, остались лишь строчки кода. Роберт Левандовски забил три, а еще по голу досталось Рибери и даже Ламу с Алонсо. Мюнхенцы смотрелись обыденно монструозно и могли утопить Феликса Видвальда в голах.

«Анчелотти сказал нам играть более вертикально», – поделился секретом Хави Мартинес. В отсутствие Жерома Боатенга испанец составляет компанию Матсу Хуммельсу. В игре с «Шальке» у команды уже были серьезные трудности. «Кнаппен» вжались к воротам и умело защищались. Едва не случилось чудо, когда Клаас-Ян Хунтелаар попал в перекладину. Пробиться через центр «Баварии» было тяжело. Пока инородно выглядит в составе Ренату Санчеш. Класс, впрочем, предопределил все остальное. Чемпионская игра – это не только постоянные унижения других, но и победы вопреки. Хотя с разгромами у «Баварии» тоже все в норме: «Карл-Цейссу» досталось пять, «Вердеру» – шесть. Первые три игры сезона – 13 голов и ноль пропущенных. Мануэль Нойер бегает в центре поля.

«Бавария» — космос. Но «Ростов» – ракета, которая может покорить этот космос», – настроен оптимистично капитан «Ростова» Александр Гацкан. Полтора часа на «Альянц-Арене» будут казаться ростовчанам равными семи годам на Земле.

Кого опасаться, кроме звезд?

Гвардиола сделал из Джошуа Киммиха игрока основного состава. При нем же паренек дорос до чемпионата Европы, но за Пепом в «Манчестер Сити» не ушел. Анчелотти пока не видит в нем стабильного игрока основы, но проблемы Санчеша с адаптацией играют Киммиху на ногу. Джошуа очень хочет играть, поэтому успевает везде – второй гол «Шальке» он забил в контратаке.

Потенциально Хуммельс–Боатенг – лучший дуэт защитников мира. Что не устраивает Хави Мартинеса. Испанец заскучал в запасе и в последний раз пробует завоевать Мюнхен. В качестве опорника, центрального защитника – плевать. Пока он хорош, а классный голевой пас в матче с «Шальке» – еще один козырь. У собственных ворот он вряд ли позволит развернуться Бухарову, а у чужих – способен побороться на стандартах.

Где смотреть: 13.09 – «Матч! ТВ», 21:45 (по Москве)

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«Danger» для ЦСКА

Отсутствие выбора иногда даже лучше. Если ситуация заставляет «Ростов» ощетиниться и удирать в контратаки, то ЦСКА более свободен в выборе игровой модели. Статистика кричит: последние пять матчей в Германии закончились для «армейцев» поражениями. Однако «Байер» в топовые клубы не рвется, и ему можно диктовать условия. Готов ли к этому Леонид Слуцкий – главный вопрос, который будет преследовать ЦСКА весь групповой этап. Вопрос вдогонку: готовы ли футболисты ЦСКА играть первым номером?

На этом москвичей и может поймать «Байер». Роджер Шмидт проходил такое два года назад с «Зенитом», когда в Петербурге отправил Хонг-Мин Сона в центр поля. Чаще всего «Байер» использует формацию 4-4-2, но под насыщенную середину ЦСКА может перестроиться на 4-2-3-1. Игроки атаки у Шмидта вариативны. Привязан к позиции только Чичарито – центральный нападающий. Фолланд, Брандт, Мехмеди, Крузе и Чалханоглу способны закрыть две-три позиции. Иногда место на поле будет неожиданным, так Кевин Кампль привыкает к постоянной игре в центре.

Плюс для ЦСКА – травма Карима Бельараби, который сломался уже на третьей минуте игры с «Гамбургом». Его может подменить Брандт, но в резвости правый фланг потерял. Если в защите выйдет 19-летний Бенжамин Хенрикс, «Байер» будет уязвим для Головина и Щенникова.

Кого опасаться, кроме звезд?

Лидером «Байера» должен стать Кевин Фолланд, к которому липнет клише «вечно перспективного». Однако, как часто бывает в Леверкузене, отжечь решил неизвестный парень. Йоэль Похьянпало – сейчас лучший запасной мира. Герой по кличке «Danger», как его называют в команде. Сначала он получил 12 минут игры против Менхенгладбаха и забил. Потом – 18 минут с «Гамбургом», которых ему хватило на хет-трик. Подобные штуки он выделывал в родной Финляндии, из-за чего к нему присматривался «Ливерпуль», но заплатил «ХИКу» все-таки «Байер». Похьянпало арендовали «Аален» и «Фортуна», где он не впечатлил. 11 голов за сезон во второй Бундеслиге – достижение так себе. Шмидт оставил его на случай травмы кого-то из форвардов (конкретно – Чичарито, который может сломать руку в собственной квартире). Штефан Кисслинг занят тем, что ищет место в раздевалке, чтобы прибить гвоздь и повесить бутсы, а забивать кому-то надо. Похьянпало вдруг оказался чудо как хорош.

Где смотреть: 14.09 – «Матч! ТВ», 21:45 (по Москве)

Предварительный состав

Цифра