Крах «Сатурна», «странный» матч в Твери и избиение сотрудников «Торпедо». Чем запомнится август в ПФЛ

«Наверное, он у вас астматик!». Как форвард «Энергомаша» Сергеев отомстил рязанским фанатам

2 сентября выдалось в Рязани необычайно теплым. Столбики термометров доходили до +26 градусов, из-за туч по-летнему припекало солнышко. Местные жители постарались проводить летнюю погоду с максимальной пользой: в Константиново, на родине Сергея Есенина, яблоку негде было упасть. Туристы неспешно прогуливались по резиденции и наслаждались видами Оки. Самые жизнерадостные танцевали вальс под песни местных исполнителей.

В другой части Рязани было совсем немноголюдно. До матча «Рязань» – «Энергомаш» оставалось четыре минуты, но никаких очередей у касс не было и в помине. «Здравствуйте! Вам билетик?» – приободрилась симпатичная девушка лет 20-ти. Ей сложно позавидовать: единственная касса стадиона «Спартак» работает в разрушенном бело-оранжевом кирпичном здании. Местные болельщики то и дело называют его «наш ответ Колизею».

В двух прошедших сезонах ФК «Рязань» заняла второе и третье места соответственно. В этом чемпионате дела идут гораздо хуже. «В предыдущих сезонах у нас была сыгранная оборона. На сегодня же наша линия защиты действует неслаженно, отсюда такие результаты» – оправдывался наставник «Рязани» Гарник Авалян. В этот день в гости к его команде пожаловал лидер первенства «Энергомаш».

Бандитизм в «Волге», «выдавливание» игрока из «Рязани» и возвращение «Сатурна». Почему ПФЛ — это весело

Нападающий белгородцев Виктор Сергеев по ходу второго тайма пять (!) раз ложился на газон. Игрок то и дело держался за колено, однако зрители не спешили ему верить. «Наверное, он у вас астматик!» – крикнул местный комментатор с верхатуры. Уже через пару минут тот же Сергеев упал на газон как подкошенный во время контратаки «Рязани». Зрители не могли сдержать истерического хохота.

Форвард «Энергомаша» долгое время терпеливо не подавал виду. Но в самой концовке встречи Сергеев, оформив хет-трик, подбежал к фанатской трибуне «Рязани» и оттянулся по полной программе. 1:3, и «Энергомаш» укрепляется на первой строчке таблицы. Скорее всего, именно белгородцы в следующем году пополнят ФНЛ от зоны «Центр». За семь матчей «Энергомаш» забил 20 голов! Статистика, устрашающая поболее, чем победные жесты Сергеева.

«Так нельзя!». Что происходит с раменским «Сатурном»

«Даже после такого рук никто не опустит! Работаем дальше и смотрим только вперед» – заявил после очередного поражения хавбек «Сатурна» Алексей Сергулев. Раменчанам не позавидуешь. 1 сентября «молодежка» уступила в полуфинале кубка ЛФЛ на 95-й минуте. А на следующий день «Витязь» оказался сильнее основы благодаря точному удару на 93-й минуте.

Прошло два месяца с момента возвращения «Сатурна» в ПФЛ. Раменчане продолжают мучительно искать свою игру: не помогли даже спарринги с экс-клубом Дмитрия Сычева «Окжетпесом». «У нас большие проблемы с атакой. Наши защитники – Королев и Настусенко – вынуждены постоянно идти вперед, изображая из себя форвардов. Так нельзя!» – заявил голкипер «Сатурна» Сергей Буркин после поражения от «Чертаново». Казалось, эти слова должны были подстегнуть ударного форварда Максима Борисова на долгожданный гол. Не тут-то было.

«Второй гол от «Витязя» – нонсенс! Борисов вышел на замену и безответственно пропустил мяч себе за спину. Выпускаешь игроков, чтобы они помогли, но вместо этого они ослабляют игру» – наставник «Сатурна» Дмитрий Сережкин обычно демократичен и интеллигентен. При разборе же второго гола он буквально кипел от негодования. «Сатурн» по-прежнему не может одержать ни одной домашней победы, а проигрыш «Витязю» опустил раменчан на 10 место из 13-ти. Возвращение черно-синих в профессионалы ожидалось совсем не таким.

«Врач взял вместо «заморозки» освежитель воздуха. Говорит: «А что, он тоже шипит». Вся жесть второго дивизиона

Почему игра «Волги» и «Торпедо» имеет все признаки «странной»

Таблица зоны Запад плотна как никогда. Лидирующее питерское «Динамо» опережает главного аутсайдера «Коломну» всего на 10 очков! Но общественность обсуждает далеко не это: именно на «Западе» прогремело два главных скандала августа. И оба связаны с владимирским «Торпедо».

Команда Евгения Дурнева скверно начала сезон: «Торпедо» проигрывало всем подряд и очутилось на последнем месте. Тверская «Волга» же, несмотря на многомесячные задолженности по зарплате, показывает привлекательный футбол и идет на 4-м месте. В конце августа эти команды встречались на тверском стадионе. Впоследствии этому малопримечательному матчу суждено будет стать самым обсуждаемым в ПФЛ. Виной тому – котировки букмекеров.

Коэффициент на победу главного аутсайдера зоны Запад падал до 1,63! В то время как на тверскую «Волгу» – 6,0! Ряд букмекерских контор зафиксировали обвал «неадекватных» ставок на победу «Торпедо», которое добилось своего на 91-й минуте. Последовал длинный заброс на одинокого Андрея Овечкина. Форварда «Торпедо» опекали три защитника, но тот удивительно легко принял мяч и пробил. Удар получился совсем слабым, но голкипер «Волги» Рудольф Чесалов даже не потрудился вытянуть руки. Динамика, уровень борьбы и кульминация эпизода подтверждают небезосновательность подозрений со стороны букмекеров.

«8-10 полицейских отвели меня в сторону и начали избивать!». Жуткая история тренера «Торпедо»

Но все это цветочки по сравнению с тем, что произошло с тренером «Торпедо» Фаигом Нагдалиевым. После очередного заседания в РФС он направился в сторону метро «Таганская», где заметил курящих в неположенном месте полицейских. Фаиг вежливо сделал замечание и уже готовился спуститься в подземку. «Черт, я тебе горб сломаю!» – крикнул ему вслед один из представителей правопорядка. Оскорбленный тренер вернулся к полицейским. В подземку Нагдалиев спустился лишь спустя час.

«Полицейские – а их было 8-10 человек – отвели меня в сторону и стали избивать. Кое-как мне удалось добраться до дома, где мне стало плохо. Врачи диагностировали сотрясение мозга, серьезный ушиб плеча и грудной клетки» – заявил Нагдалиев. Дело, по его словам, могло принять нежелательный оборот. Полиция могла перевернуть ситуацию против него самого, и тогда тренеру «Торпедо» светил бы уголовный срок.

Реальность же оказалась не совсем типичной для России. Все полицейские, принимавшие участие в жестоком избиении Нагдалиева, уволены с занимаемых должностей. Сам тренер взял больничный и сейчас проходит курс реабилитации. История с тренером «Торпедо» стала одной из тех, в которой победу одержали справедливость и верховенство права.

«Тукманов меня подставил и кинул». Почему Зайдинов обвинил в своем избиении руководство «Торпедо»

Август – явно не торпедовский месяц. В московском клубе дела с безопасностью работников обстоят еще хуже! 5 августа, сразу после матча «Рязань» – «Торпедо» (2-1), в травматологию обратился директор по безопасности московского клуба Алексея Зайдинова. По версии самого избитого, инициаторами нападения являются фанаты «автозаводцев».

Президент «Торпедо» Александр Тукманов должен был отреагировать на произошедшее. Однако в этой истории крайним оказался... сам Зайдинов. «Вскоре после моего избиения у меня состоялся разговор с Тукмановым. Я рассчитывал на его защиту, но вместо этого мы поговорили на повышенных тонах. Меня подставили и «кинули». После случившегося я не имею желания работать в московском «Торпедо» – заявил теперь уже экс-директор по безопасности.

По слухам, нежелание Тукманова защищать Зайдинова вызвано поведением подчиненного в Рязани. В город Есенина руководитель прибыл в состоянии алкогольного опьянения. Амбре от Зайдинова разило такое, что полицейские отказались пускать его на игру. На футбольном поле «Торпедо» также не ожидало ничего хорошего: «автозаводцы» уступили «Рязани» – 1:2 и отпустили лидирующий «Энергомаш» уже на семь очков.