Халк, Муса, Гарай и другие известные игроки, покинувшие Россию летом

Халк

Из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» (Китай)

Возраст: 30 лет

Стоимость: €55,8 млн

Что добился в России: признания, уважения и любви. И заодно выиграл в России все что можно, а также помог команде здорово выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Стал лидером «Зенита», распугивая вратарей сумасшедшими ударами, и забил за питерский клуб 77 голов во всех турнирах. Игроков такого уровня в нашем чемпионате больше нет.

Кто заменит: Жулиано. Он даже номер выбрал тот же – седьмой. Пока что бразилец хорош – три гола в трех матчах и, безусловно, в схему Луческу он впишется. Но эффективности Халка от него, пожалуй, ждать не стоит, хотя ожидания все равно будут, и сравнений со знаменитым соотечественником избежать еще долго не удастся, особенно если дела «Зенита» не пойдут в гору.

Ахмед Муса

Из ЦСКА в «Лестер» (Англия)

Возраст: 23 года

Стоимость: €19,5 млн

Что добился в России: превратился из простого бегунка в одного из лидеров ЦСКА, здорово прогрессировав за два последних сезона. В его коллекции – 56 голов, а также шесть трофеев в составе красно-синих, половина из которых – чемпионства. После ухода Мусы армейцам приходится привыкать к более медленной игре, поскольку на острие сейчас долговязый и долго привыкающий к новым реалиям Ласина Траоре, а прямой заменой Мусы ЦСКА по разным причинам так и не обзавелся.

Кто заменит: по позиции – может Алексей Ионов, по уровню – конечно, никто. Однако и без Мусы команда Леонида Слуцкого вполне способна добиваться результата в нынешнем чемпионате, что уже и демонстрирует своими минимальными, но стабильными победами. А вот в Лиге чемпионов придется куда тяжелее.

Эсекьель Гарай

Из «Зенита» в «Валенсию» (Испания)

Возраст: 29 лет

Стоимость: пока неизвестна

Что добился в России: буквально с серебряной медалью чемпионата мира на шее перебрался в «Зенит», где выиграл на один трофей больше чем Халк, напоследок прихватив с собой Суперкубок России нынешнего сезона. По своему уровню – возможно лучший защитник-легионер в истории РФПЛ на пару с Неманьей Видичем.

Кто заменит: Иван Новосельцев, которого «Зенит» успел подписать вчера за 10 миллионов. Класс аргентинца и россиянина, конечно, несоизмерим, но спрогнозировать, как Новосельцев впишется в защитные ряды клуба – пока невозможно. Тем более, Мирча Луческу в «Шахтере» строил центр обороны исключительно из украинцев, причем помог им заиграть и в сборной. У Новосельцева тоже есть хороший шанс.

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Баштуш

Из «Ростова» в «Лацио» (Италия)

Возраст: 24 года

Стоимость: €6,5 млн

Что добился в России: всего наилучшего, что произошло с «Ростовом» за последние несколько лет – победы в Кубке России и серебряных медалей чемпионата. В схему Курбана Бердыева ангольский защитник вписался бесподобно, но помогать уничтожать «Аякс» за шаг до группового этапа Лиги чемпионов – отказался. Справились и без него – голландцы ростовчанам только с пенальти и забивали.

Кто заменит: Папа Гуйе. Ему и адаптироваться не нужно – он больше десяти лет играл на Украине. С другой стороны, Гуйе на восемь лет старше Баштуша, а в официальных матчах он вообще не играл с декабря прошлого года. Так что вариант выглядит довольно рискованным. Не говоря уже о том, что замена потребуется и ушедшему в «Зенит» Новосельцеву.

10 самых дорогих летних трансферов в России

Рагнар Сигурдссон

Из «Краснодара» в «Фулхэм» (Англия)

Возраст: 30 лет

Стоимость: €4,7 млн

Что добился в России: пропутешествовал с «Краснодаром» до плей-офф Лиги Европы, финала Кубка России, а также бронзовых медалей чемпионата год назад. И все же главную вершину покорил в полюбившейся всем сборной Исландии на Евро-2016, где забил гол англичанам и дошел со своей командой до четвертьфинала турнира.

Кто заменит: Налдо. «Краснодар» приобрел этого бразильца сразу после продажи Сигурдссона, и именно экс-защитник «Спортинга» должен составить пару Гранквисту в центре защиты.

Александр Зинченко

Из «Уфы» в «Манчестер Сити» (Англия)

Возраст: 19 лет

Стоимость: €2 млн

Что добился в России: интереса со стороны грандов европейского футбола. За этим игроком следили и до перехода в «Уфу», но в России украинец сумел проявить себя за последние полтора года, так что конкурировать за футболиста принялись топ-клубы из Европы. В итоге свой выбор Зинченко остановил на «Ман Сити», где заинтересованность к нему лично проявил Хосеп Гвардиола. Впрочем, в АПЛ игроку дебютировать пока еще рано – нынешний сезон он проведет в «ПСВ» на правах аренды.

Кто заменит: Иван Обляков. Еще один молодой игрок, которого Виктор Гончаренко активно наигрывал на сборах, а теперь не стесняется выпускать и в основном составе. Облякову 18 лет, он является воспитанником зенитовской академии. «Хорошему игроку агент не нужен, а плохому он не поможет», – как-то громогласно заявил этот парень. Он и на поле по-хорошему нахален и в целом весьма перспективен. И с российским паспортом.

Стефан Страндберг

Из «Краснодара» в «Ганновер» (Германия)

Возраст: 26 лет

Стоимость: неизвестна (аренда)

Что добился в России: статуса игрока ротации в «Краснодаре», но не более того. Несмотря на универсальность (Страндберг умеет играть в центре защиты и полузащиты), в основе футболист так и не закрепился, а на этот сезон и вовсе стал не нужен. Теперь Страндберг отыграет один год во второй немецкой Бундеслиге за «Ганновер».

Кто заменит: Александр Мартынович, которого вторично в аренду «Уралу» «Краснодар» отдавать не захотел. Клуб остается на сезон с тремя центральными защитниками на сезон и расчетом на то, что эпидемии травм не захлестнут хотя бы линию обороны.

Ян Дюрица

Из «Локомотива» в «Тразбонспор» (Турция)

Возраст: 34 года

Ушел: бесплатно

Что добился в России: отыграв десять лет в нашей стране, выиграл с «Локомотивом» бронзу два года назад, а прошлой весной – Кубок России. На протяжении трех сезонов подряд пара центрдефов Чорлука-Дюрица стабильно защищала «Локо» от атак соперников, но по окончании минувшего сезона контракт со словаком продлен не был.

Кто заменит: Неманья Пейчинович. Впрочем, теперь «Локомотив» остался всего с двумя центральными защитниками, так что в случае травмы одного из них придется либо подтягивать фланговых игроков обороны, либо выбирать из опорников, которых у Юрия Семина теперь в избытке. Наиболее предсказуемый вариант – Тарас Михалик, который уже неоднократно на этой позиции играл, правда, с переменным успехом.

Исмаил Айссати

Из «Терека» в «Аланьяспор» (Турция)

Возраст: 28 лет

Ушел: бесплатно

Что добился в России: ничего особенного. Да, в последний сезон раздал шесть голевых передач, но в предыдущие два не слишком зажигал, да и в основе выходил гораздо реже. Продлевать контракт марокканец не стал. Он отбыл в Турцию и стал игроком «Аланьяспора», который только весной сумел выбраться в турецкую Суперлигу.

Кто заменит: Габриэль Торже и Одисе Роши – сразу два универсальных атакующих полузащитника, которые пополнили состав «Терека» этим летом. Учитывая, что в прошлом сезоне Айссати регулярно прыгал с левого фланга на правый и обратно, румын для прямой замены подходит больше – он лучше албанца умеет играть на обоих краях.

Мацей Рыбус

Из «Терека» в «Лион» (Франция)

Возраст: 26 лет

Ушел: бесплатно

Что добился в России: статуса одного из лидеров крепкого середняка чемпионата. Рыбус действительно стал ключевым футболистом «Терека» благодаря своей скорости, технике и хорошему удару. Теперь поляку предстоит познакомиться в «Лионе» с Лигой чемпионов. При этом жаль, что «Терек» так и не получил ни копейки за Айссати с Рыбусом – у польского игрока тоже закончился контракт.

Кто заменит: Милад Мохаммади. Рыбуса в прошлом сезоне активно тестировали слева в обороне, он сейчас продолжает играть на этой позиции и в Лиге 1. Что касается 22-летнего иранца, то молодой азиат присоединился к «Тереку» еще в феврале, а в новом сезоне уже успел провести три матча в РФПЛ и даже отметиться голевой передачей в игре с «Уфой».

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