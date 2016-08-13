Краснодарская коррида. Как Кононов собирается взять Европу?

Новое положение

Стартовавший сезон в РФПЛ станет для «Краснодара» особенным. Все начнется с красавца-стадиона, который уже готов на 98 процентов и в октябре даже ждет сборную России для матча-открытия. Переезд на современную арену должен сказаться и на некоторых статьях бюджета «быков» – заработки для единственного частного клуба в России пусть и на немного, но должны увеличиться. С точки зрения статусности команды завершение большой стройки также сыграет определенную роль – теперь уже точно «Краснодару» не будет припоминать не совсем честные переходы между лигами несколько лет назад.

К тому же постепенно завершается трансформация «быков» в настоящий российский топ-клуб. Два года подряд команда Олега Кононова попадает в Лигу Европы и каждый раз наступает на пятки ЦСКА и «Зениту» в РФПЛ, грозясь отобрать еще и место в Лиге чемпионов. Если раньше «быки» проводили такой трюк в качестве каких-то выскочек с неплохим бюджетом и амбициями, то сейчас все – эта планка осталась позади, и нужно подтверждать уже свой новый статус одного из фаворитов чемпионата.

В Краснодаре на такой поворот никакого внимания не обращают, да и это не в стиле большого клуба. Кононов смело кидается картонными оборотами: «Задачи у нас максимальные – побеждать в Лиге Европе и РФПЛ». Даже после того как «быки» накидали на старте сезона семь мячей в двух матчах, Кононов остался сдержанным.

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– Я бы не хотел сейчас делать какой-то анализ. Старт – это всего лишь две игры. Я думаю, более серьезно мы поговорим в конце чемпионата. Да, нам сейчас удаются игры, но я не хочу акцентировать на этом внимание, – заявил главный тренер «быков».

Кононов знает, о чем говорит. Два года назад, когда «Краснодар» впервые познакомился с Лигой Европы, сезон для команды начался в середине июня с самых ранних этапов отбора на групповой этап. Такой ранний старт не мог не отразиться на физической форме команды – к сентябрю из ребят выжали чуть ли не все соки, но «Краснодар», в итоге, попал в еврокубковую осень и даже зацепился в топ-5 в РФПЛ. Сейчас Кононов тоже боится повторения той истории – матчи через три дня обычно никому не добавляют оптимизма, но «быки» пока справляются. Да и календарь вроде получается несложный, и жеребьевка удачная – албанский «Партизани» стоит как два Федора Смолова.

Свой Эбуэ

К тому же «Краснодар» ступил на очень интересную дорожку. За вычетом вернувшегося Марата Измайлова «быки» на траснферном рынке откровенно филонили – естественно, по указке руководителей клуба, посчитавших нынешний состав «Краснодара» оптимальным для выступления на два фронта. Из аренды пришли Александр Мартынович и Артур Енджейчик – оба защитника если не в «основу», то точно для увеличения скамейки запасных, что всегда волновало Олега Кононова.

Три самых важных селекционных момента произошли внутри клуба. Во-первых, начал играть на высоком уровне Эбуэ Куасси. Концовку прошлого сезона ивуариец провел в молодежной команде, и лишь раз Кононов поставил его в «основу» на 90 минут с «Амкаром». Летом Куасси продолжился готовиться с главной командой и получил шанс в ответной встрече с «Биркиркарой» (3:1). Матч получился проходным, но для 18-летнего Куасси игра в Лиге Европы – более чем высокий уровень. К тому же Куасси открыл счет в этом матче и отыграл без замен. Теперь это отличный резерв для стартовавшего чемпионата.

Во-вторых, клуб пока удерживает Федора Смолова. Герман Ткаченко, представляющий интересы 26-летнего форварда сборной России, говорил о том, что его рассматривала «Севилья» в качестве усиления после ухода Кевина Гамейро в «Атлетико». Отказ мотивирован тем, что, Смолов провел удачно лишь последние полтора года и блекло выступил со сборной России на Евро. Для уже не молодого игрока этого оказалось недостаточно, чтобы появился предметный интерес. В Китай Федора тоже не отпустили, хотя установить конкретику этих предложений через свои источники не удалось – может быть, округ Смолова просто набивал цену игроку. Ведь еще и «Лацио» фигурировал. Однако темп, с которым Смолов продолжил забивать уже в новом сезоне, очень радует – еще полгода и условный интерес «Севильи» превратится в реальный, и тогда нужно будет держаться за Федора руками и ногами. Ни Ари, ни Вандерсон такой уровень пока не готовы демонстрировать.

В-третьих, руководство «быков» уговорило Измайлова вернуться в Краснодар, где у него все удачно получилось год назад. Несколько месяцев без футбола на Марата никак не подействовали, его партнеры повторяют друг за другом – словно и не уезжал Измайлов никуда из «Краснодара», настолько он хорошо вписан в комбинационный футбол Олега Кононова.

Страх перед финансовым фэйр-плей

Тут-то и возникает главный вопрос – еврокубковую осень «Краснодар», уверен, пройдет без осечек и уверенно выйдет в плей-офф. Но вот в прошлом сезоне «быки» там провалились – 0:4 по сумме двух игр с чешской «Спартой» привели к неочевидному вылету «Краснодара».

Сейчас Кононов говорит о том, что «быки» могут уже претендовать на победу во втором по статусу клубном турнире Европы. Но для этого нынешний «Краснодар» должен получить более серьезное усиление, нежели чем Марат Измайлов. В свои 33 этот хавбек, конечно, способен обыграть половину команды соперника, но в плей-офф «Краснодар» так или иначе попадется на настоящих китов – какой-нибудь «Ливерпуль», или дортмундская «Боруссия», или та же «Севилья».

Для этих матчей обойма «быков» не совсем готова – серьезные задачи европейского масштаба нужно решать с серьезной обоймой, к которой «Краснодар» еще должен стремиться. По некоторым данным Сергей Галицкий боится снова попасть под санкции в связи несоблюдением норм финансового фэйр-плей, поэтому летом и пришел один Измайлов. Но как только стадион будет сдан в эксплуатацию, у «Краснодара» исчезнет лишняя строка расходов, и деньги можно будет уже отправлять на трансферы игроков. Поэтому зимой «быки» в случае успешного выступления в Лиге Европы и РФПЛ, скорее всего, будут заниматься именно этим вопросом. Только тогда можно будет без сарказма говорить о победе в еврокубке.

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