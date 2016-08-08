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    Ещенко принес победу «Спартаку». «Краснодар» уничтожил «Терек». Завершился 2-й тур РФПЛ


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    Голосов: 5
    08.08.2016 19:15
    Второй тур чемпионата России заканчивается привычно – в первый день недели. «Спартак» в горячем матче обыграл «Крыльями Советов», а «Краснодар» разгромил «Терек». «Бомбардир» показывает главные моменты этих встреч.

    «Спартак» и «Краснодар» ушли в маленький двухочковый отрыв от преследователей, выиграв свои домашние матчи!

    «Краснодар» – «Терек» – 4:0 | Видеогалерея

    Онлайн матча «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0 | Видеогалерея | Фотогалерея

    4:0, ай да «Краснодар»! Вандерсон ставит точку в этом матче.

    «Краснодар» уже просто балуется: третий мяч «Тереку» они забили, разыграв его с пенальти.

    «Спартак» наконец-то забил: ровно за 20 минут до конца матча затяжная атака привела к голу Андрея Ещенко!

    «Краснодар» пока выходт в лидеры чемпионата: уже 2:0, Ари отличился.

    Моментов у «Спартака» было так много, что впихнуть их тяжело даже сюда в наш онлайн. Видеогалерея вам в помощь.

    Тем временем, Федор Смолов вырывается в лидеры гонки бомбардиров. Привычная ситуация. А «Краснодар» повел 1:0.

    Как тут Глушаков не забил? Вряд ли он и сам расскажет. С нескольких метров не попасть по воротам, ужас.

    Полчаса прошло и там и там, а счет не открыт. «Спартак» уже мог громить «Крылья Советов».

    Афиша матча в Москве:

    А с такими листовками люди отправляются на матч «Спартака». Возможно, с призывами они опоздали лет на десять.

    Состав «Спартака» выглядит вот так:

    А это состав «Краснодара» на игру с «Тереком».

    Шарль Каборе отбыл дисквалификацию и попал в старт!

    «Локомотив» не смог обыграть «Томь». «Ростов» и «Урал» голов не забили. Главные моменты 2-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Спартака», Twitter «Краснодара»
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 10 августа 2016, 00:18

      терек жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 9 августа 2016, 02:17

      краснодар красавец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 августа 2016, 01:33

      Руководство менять надо, а не тренеров. Но ему( руководству) этого не понять видно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      getta 8 августа 2016, 22:07

      Бердыев иди пожалуйста в сборную, не ходи в Спартак - с,,едят и не поморщатся...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      getta 8 августа 2016, 22:05

      Спартак,спартак - будто других команд нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DED61 8 августа 2016, 21:31

      Давно не было такого Спартака,но как всегда в конце чуть было опять не превезли себе гол.Нельзя играть на удержание!!!!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 августа 2016, 20:59

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 августа 2016, 20:58

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 августа 2016, 20:51

      Гнать этих Глушаковых и Комбаровых надо. Футбол и мудозвонство не совместимы.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > RedWhiteFans2 8 августа 2016, 20:58

      полностью согласен

      -1
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      Рейтинг: +3

      Просрочка 8 августа 2016, 20:31

      По традиции 2 тайм Спартак должен сдать. Краснодар вперед!!!

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