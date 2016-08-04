«Спартак» вылетел из еврокубков от киприотов. Мутко покинет РФС. Дайджест событий дня

«Краснодар» – дальше, «Спартак» – как обычно

Сегодня состоялись два ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» со счетом 3:1 благодаря голам Эбуэ Куасси, Жоаозиньо и Рикардо Лаборде, а «Спартак» умудрился вылететь от клуба из Кипра, проиграв АЕКу 0:1 и пропустив решающий гол на 89-й минуте от Ивана Тричковски.

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Хесе запрещено уходить в «Барселону»

Нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес не сможет сыграть за «Барселону», если сменит свой нынешний клуб на французский «ПСЖ». В его контракте будет прописан пункт, согласно которому продажа парижанами Хесе в «Барсу» станет невозможной. Напомним, что вчера стало известно о скором трансфере футболиста в «ПСЖ», сумма которого составит 25 миллионов евро.

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Российские футболисты подрались с норвежцами на детском турнире

Российские игроки, представляющие ставропольскую команду «Космос», влипли в неприятный инцидент на детском турнире в Норвегии для футболистов не старше 14 лет. В матче «Космоса» против норвежской команды «Херд» игрок российского клуба был удален за грубость, а затем вернулся на поле и ударил ногой своего соперника. На стадион прибыла полиция. Самовольно покинувшим поле футболистам «Космоса» было засчитано техническое поражение 0:3.

У РФС будет новый президент

Глава РФС Виталий Мутко в ближайшее время покинет свой пост: ему уже подыскивают замену в министерстве спорта РФ. Сам же Мутко предложил несколько кандидатур, которые могли бы возглавить РФС. При этом экс-президент союза Николай Толстых не пожелал возвращаться на этот пост, подчеркнув, что не желает, чтобы его имя ассоциировалось со скандалами, связанными с подготовкой к чемпионату мира в России.

Левандовски хочет поменять суперклуб на суперклуб

Форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает сменить чемпионат и поиграть в испанской лиге. Польский футболист горит желанием перейти в «Реал», который уже давно им интересуется. Сообщается, что руководство мадридского клуба уже провело переговоры с агентом Левандовски. Сам игрок обойдется «Реалу» примерно в 58 миллионов евро.

«Бавария» оценивает Алабу в 65 миллионов евро плюс Пепе

«Бавария» может продать «Реалу» защитника сборной Австрии Давада Алабу, но при этом немцы поставили жесткие условия: сумма трансфера должна составить не менее 65 миллионов евро, кроме того, в «Баварию» должен перебраться защитник сборной Португалии Пепе. Что касается самого Алабы, то он сыграл в прошедшем сезоне Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Типичная африканская история о занижении возраста

Сразу 26 футболистов сборной Нигерии-U17 провалили тест на возраст. При этом из 60 проверяемых игроков никаких подозрений не возникло лишь по двум футболистам стартового состава. Интересно, что сборной Нигерии-U17 совсем скоро предстоит квалификация к юношескому Кубку Африки. Три года назад аналогичный тест не сумели пройти несколько нигерийских игроков.

Витсель ставит ультиматум

Изрядно надоевшая история об уходе Акселя Витселя из «Зенита», похоже, не завершится еще долго. Теперь поговаривают, что полузащитник санкт-петербургского клуба поставил руководству условие: или он будет продан из «Зенита» нынешним летом или покинет клуб бесплатно спустя год. На данный момент фаворитом в борьбе за Витселя является туринский «Ювентус».

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