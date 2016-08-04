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  • «Спартак» вылетел из еврокубков от киприотов. Мутко покинет РФС. Дайджест событий дня

«Спартак» вылетел из еврокубков от киприотов. Мутко покинет РФС. Дайджест событий дня

«Краснодар» – дальше, «Спартак» – как обычно

Сегодня состоялись два ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» со счетом 3:1 благодаря голам Эбуэ Куасси, Жоаозиньо и Рикардо Лаборде, а «Спартак» умудрился вылететь от клуба из Кипра, проиграв АЕКу 0:1 и пропустив решающий гол на 89-й минуте от Ивана Тричковски.

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Хесе запрещено уходить в «Барселону»

Нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес не сможет сыграть за «Барселону», если сменит свой нынешний клуб на французский «ПСЖ». В его контракте будет прописан пункт, согласно которому продажа парижанами Хесе в «Барсу» станет невозможной. Напомним, что вчера стало известно о скором трансфере футболиста в «ПСЖ», сумма которого составит 25 миллионов евро.

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Российские футболисты подрались с норвежцами на детском турнире

Российские игроки, представляющие ставропольскую команду «Космос», влипли в неприятный инцидент на детском турнире в Норвегии для футболистов не старше 14 лет. В матче «Космоса» против норвежской команды «Херд» игрок российского клуба был удален за грубость, а затем вернулся на поле и ударил ногой своего соперника. На стадион прибыла полиция. Самовольно покинувшим поле футболистам «Космоса» было засчитано техническое поражение 0:3.

У РФС будет новый президент

Глава РФС Виталий Мутко в ближайшее время покинет свой пост: ему уже подыскивают замену в министерстве спорта РФ. Сам же Мутко предложил несколько кандидатур, которые могли бы возглавить РФС. При этом экс-президент союза Николай Толстых не пожелал возвращаться на этот пост, подчеркнув, что не желает, чтобы его имя ассоциировалось со скандалами, связанными с подготовкой к чемпионату мира в России.

Левандовски хочет поменять суперклуб на суперклуб

Форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает сменить чемпионат и поиграть в испанской лиге. Польский футболист горит желанием перейти в «Реал», который уже давно им интересуется. Сообщается, что руководство мадридского клуба уже провело переговоры с агентом Левандовски. Сам игрок обойдется «Реалу» примерно в 58 миллионов евро.

«Бавария» оценивает Алабу в 65 миллионов евро плюс Пепе

«Бавария» может продать «Реалу» защитника сборной Австрии Давада Алабу, но при этом немцы поставили жесткие условия: сумма трансфера должна составить не менее 65 миллионов евро, кроме того, в «Баварию» должен перебраться защитник сборной Португалии Пепе. Что касается самого Алабы, то он сыграл в прошедшем сезоне Бундеслиги 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Типичная африканская история о занижении возраста

Сразу 26 футболистов сборной Нигерии-U17 провалили тест на возраст. При этом из 60 проверяемых игроков никаких подозрений не возникло лишь по двум футболистам стартового состава. Интересно, что сборной Нигерии-U17 совсем скоро предстоит квалификация к юношескому Кубку Африки. Три года назад аналогичный тест не сумели пройти несколько нигерийских игроков.

Витсель ставит ультиматум

Изрядно надоевшая история об уходе Акселя Витселя из «Зенита», похоже, не завершится еще долго. Теперь поговаривают, что полузащитник санкт-петербургского клуба поставил руководству условие: или он будет продан из «Зенита» нынешним летом или покинет клуб бесплатно спустя год. На данный момент фаворитом в борьбе за Витселя является туринский «Ювентус».

Миранчук, Проппер и еще три игрока, которые могут перейти в «Зенит»

Лига Европы Германия. Бундеслига Лига Европы Реал Барселона Бавария Зенит Краснодар Спартак Биркиркара АЕК Пепе Левандовски Роберт Витсель Аксель Алаба Давид Хесе Мутко Виталий
Комментарии (20)
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maygli
1470343239
Мутко почувствовал, что жареным запахло перед ЧМ 2018 и соскакивает в трудный момент, чтоб потом, после провала прийти и опять возглавить, наладить поток бабла под своим контролем. Толстых не дурак, просёк эту подставу и лезть в петлю отказался. )))
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Grelas
1470344582
«Краснодар» – дальше, «Спартак» – как обычно Отличный заголовок, люто плюсую автору текста!)
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alex-76
1470348662
Ох не учит нас жизнь, ох не учит. В который раз уже, после жеребьёвки радостно потираем ладошки в предвкушении лёгкой победы, а в итоге не знаем куда глаза деть от позора. И это касается не только "Спартака" во вчерашнем матче, но и остальных, кто отгребал от так называемых футбольных карликов. В футбол научились играть и они давным-давно, чему доказательство Евро-2016г.
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compka
1470354483
Ростов - это дешево и сердито Спартак - это дорого и смешно
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pik54
1470370052
краснодар с победой!
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mik1954
1470374838
Мясо, в своем репертуаре, понтов и базара с лихвой, результата нет, да как видно и не будет....
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vladimir-7
1470375200
Да, Спартак! НЕ ДОЛГО МУЧИЛАСЬ СТАРУХА В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДАХ.
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343443
1470379804
Ростов - это дешево и сердито Спартак - это дорого и смешно и позорно
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Yurik96
1470383655
Один Дмитрий Анатольевич-покемон в Правительстве,а другой Дмитрий Анатольевич-покемон в футболе...не расстраивайтесь люди,так будет и дальше продолжаться...
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kurskih
1470388704
"Спартак - как обычно"...
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