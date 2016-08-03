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    Форвард «Реала» Хесе перейдет в «ПСЖ» за 25 миллионов

    В ближайшее время состав «ПСЖ» должен пополнить нападающий «Реала» Хесе, сообщает L'Equipe. Клубы нашли общие точки соприкосновения по этому трансферу, который составил 25 миллионов евро.

    23-летний испанец станет уже пятым новичком чемпионов Франции в текущее межсезонье. Ранее «ПСЖ» подписал Атема Бен Арфа, Томаса Менье, Гжегожа Крыховяка, а также вернул из аренды Альфонсе Ареола.

    В прошедшем сезоне Хесе провел 38 матчей за «Реал» во всех турнирах. В них он забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 09:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 3 августа 2016, 09:53

      По сегодняшним ценам 25 не много за такого футболиста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      GGG1987 3 августа 2016, 09:35

      Стойт 25 миллионов без вопросов

      4
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