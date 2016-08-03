Форвард «Реала» Хесе перейдет в «ПСЖ» за 25 миллионов

В ближайшее время состав «ПСЖ» должен пополнить нападающий «Реала» Хесе, сообщает L'Equipe. Клубы нашли общие точки соприкосновения по этому трансферу, который составил 25 миллионов евро.

23-летний испанец станет уже пятым новичком чемпионов Франции в текущее межсезонье. Ранее «ПСЖ» подписал Атема Бен Арфа, Томаса Менье, Гжегожа Крыховяка, а также вернул из аренды Альфонсе Ареола.

В прошедшем сезоне Хесе провел 38 матчей за «Реал» во всех турнирах. В них он забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.