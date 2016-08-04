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  • «Барселона», «Атлетико» и другие топ-жертвы гениальности Бердыева

«Барселона», «Атлетико» и другие топ-жертвы гениальности Бердыева

Лига чемпионов-2009/10, 3-й тур

«Барселона» – «Рубин» – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Рязанцев, 2; 1:1 – Ибрагимович, 48; 2:1 – Карадениз (73).

Крестовый поход Бердыева против европейских топ-клубов начался как раз с триумфа на «Камп Ноу» – шикарного, роскошного, немыслимого, фантастического и до сих пор даже немного нереального. Несокрушимая «Барселона» Хосепа Гвардиолы пала перед тактикой главного тренера «Рубина», хотя уж после раннего супергола Рязанцева казалось, что сейчас «Барса» вмиг растопчет обнаглевших гостей. Какое там: забить-то сумели лишь в начале второго тайма, а в его середине получили гол от Карадениза и оглушительно проиграли казанскому клубу на своем суперстадионе. Победа на века, которую никогда не забыть. Жаль, что из группы тогда выйти так и не удалось: с Киевом взяли лишь очко, как и у будущих чемпионов – интеристов.

Лига Европы-2012/13, 5-й тур

«Рубин» – «Интер» – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Карадениз, 2; 2:0 – Рондон, 85; 3:0 – Рондон, 90.

«Интер» был наказан через три года, хоть там уже и не было никакого Моуринью, да и состав стал заметно слабее, к тому же в Казань миланцы привезли фактически полурезерв. Карадениз повторил ранний успех Рязанцева в Барсе, затем «Рубину» потребовалось отбиться от агрессивных атак с участием Коутиньо и Паласио, но как это обычно бывает с командами Бердыева – продержались, отряхнулись и пошли уничтожать. Убийцей выступил вышедший на замену Рондон, в итоге «Рубин» выиграл крупно. Да, полуоснова, да, матч толком ничего не решал, но много ли команд громило «Интер» в еврокубках?

Лига Европы-2012/13, 1/16 финала

«Атлетико» – «Рубин» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Карадениз, 6; 0:2 – Орбаис – 90.

Тут уже не было никаких полуоснов: действующий победитель Лиги Европы «Атлетико» действительно хотел повторить успех, да не вышло. Снова ранний гол от Карадениза, снова тяжелый матч с агрессивными атаками мадридского клуба, возглавляемыми Тураном и Фалькао, снова наказание под самый занавес, когда голкипер «Атлетико» Асенсио зачем-то пошел на подачу углового и оставил пустыми ворота, к которым через все поле убежал Орбаис. В ответной игре казанцы проиграли 0:1, но по сумме двух встреч проследовали в следующий раунд.

Лига Европы-2012/13, 1/4 финала

«Рубин» – «Челси» – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 5; 1:1 – Маркано, 51; 1:2 – Мозес, 55; 2:2 – Карадениз, 62; 3:2 – Натхо (75 – пен.).

Шансы после гостевого поражения 1:3 еще оставались, но на этот раз ранний гол забили уже гости – Рыжиков выскочил как на пожар и позволил Торресу открыть счет. «Челси» сподобился еще на один мяч, но «Рубину» удалось забить трижды, а ближе к концу матча голевой момент упустил Рондон, а забей венесуэлец – казанцы были бы очень близки к настоящему чуду, осталось бы забить всего один гол для выхода в полуфинал. Впрочем, и без того «Рубин» порадовал очередной победой над топ-клубом, который, кстати, в том сезоне и выиграл Лигу Европы.

Лига чемпионов-2016/17, квалификация

«Андерлехт» – «Ростов» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 27; 0:2 – Азмун, 47.

«Андерлехт» сложно поставить в один ряд с «Барсой», «Интером», «Атлетико» и «Челси», но и состав «Ростова» не идет ни в какое сравнение с тем рубиновским. Тактически Курбан Бердыев попросту разорвал своего коллегу, прозванного «швейцарским Клоппом» (примерно так же настоящего Клоппа под орех разделал Унаи Эмери в финале ЛЕ), а «Ростов» отправился в последний предгрупповой раунд Лиги чемпионов и уже точно обеспечил себе участие на групповом этапе Лиги Европы. Брависсимо, гений. Мы ждем следующих чудес.

Лига Европы Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов Рубин Барселона Андерлехт Челси Интер Атлетико Рязанцев Александр Карадениз Гекдениз Рондон Хосе Саломон Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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Максим80
1470316488
классный тренер что уж говорить!!!!!! Знает свою работу и не треплется на конференциях
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compka
1470318876
хорошее фото с Гвардиолой
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egrrr
1470319254
Авторы статьи конечно перегнули с заголовком. Привели в пример игры, которые ничего не решали. Особенно победа над Челси, которая не позволила пройти Рубину дальше. Вот победы в двух ЧР можно было привести в пример, но никак не шальные победы над известными командами!!!
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h3LL1k
1470322443
Бердыев красава базару ноль))) вот только одно интересно до сих пор с инвалидами со сборной он бы смог что то сделать)))
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Челнинец
1470323561
карадениз во всех отличился кроме вчерашнего, 36 лет а пашет до сих пор, его в пример надо нашим, работяга)
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