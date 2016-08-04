«Если агент сделает какую-то глупость, я отрежу ему яйца». Самый крутой президент среди топ-клубов

Январь 2008-го. «Наполи» только что сыграл вничью с «Лацио». Дела − ужас. Из Кубка вылетели, в чемпионате не выигрывали месяц. Настроение − дрянь. В потную раздевалку, заваленную пустыми бутылками, кучами одежды и пластиковыми упаковками, врывается президент. Его взгляд пару секунд мечется по людям и останавливается на Эдоардо Рейя − тренере, который к тому моменту работал в клубе три года и выводил его в Серию А из третьей лиги.

Зрачки едва помешаются в глазницах, лицо багровеет, как кусок мяса на сковородке, изо рта огненным рупором выпрыгивают проклятия. Одна фраза звучит особенно четко: «Я не буду тебя бить, потому что ты старше. Но я тебя обязательно уволю!».

Де Лаурентис соврал − Рейя будет уволен только через 14 месяцев. Зато после этого случая каждый знал, на что можно нарваться, если разозлить этого человека.

Таких историй от президента «Наполи» хватит на пару книг. Например, как-то в 2011-м Де Лаурентис психанул прямо на жеребьевке календаря к новому сезону − не понравилось, что его клубу играть с «Миланом» сразу в третьем туре. Босс выбежал на улицу к толпе журналистов, махал руками перед их камерами и громко кричал: «Все вы – большая куча дерьма! С меня хватит! Я возвращаюсь в киноиндустрию. Это позор – все заранее спланировано против нас. Мне стыдно быть итальянцем». После чего карикатурно укатил на первом встреченном мопеде.

Видео этого − вечная классика итальянского футбола.

Для всех нас Де Лаурентис прежде всего такой − жесткий, импульсивный, немного безумный дядька, который взрывает интернет и делает бизнес на хайпе вокруг всего этого. Он настолько приучил к своему ядерному образу, что не сразу вспоминаешь: изначально Де Лаурентис − это первосортный менеджер. Все остальное − сильно потом.

В 2004 году «Наполи» официально умер. Долг в 70 миллионов, ноль поручителей, статус банкрота и юридический роспуск. Восемьдесят лет истории выкинуты на мусорку. Тот «Наполи» нельзя было спасти − его можно было только возродить заново. Делать это никто не хотел, пока в Неаполь не приехал Аурелио Де Лаурентис.

В Италии Де Лаурентиса знают, как типичного продюсера − уверенный, прагматичный, деловой. В 1975 году племянник знаменитого режиссера и продюсера Дино Де Лаурентиса основал вместе с отцом маленькую кинокомпанию Filmauro и фактически из пустоты довел ее до статуса гигантов рынка. Продюсерский центр семьи Де Лаурентиса снимает в основном второсортное популярное кино для рейтингов, выпуская по две-три картины в год. Самый известный проект − «Небесный капитан и мир будущего» − треснул в прокате, несмотря на Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли. Самый качественный (по мнению пользователей русского портала «Кинопоиск») − фильм «Я боюсь» − сделан в далеком 1977 году. Но в целом Filmauro − мощный конвейер, превративший Аурелио Де Лаурентиса в крупную фигуру в мире итальянского кино.

В 2004-м одного кино Де Лаурентису стало мало. Он узнал о ситуации с футболом на исторической родине, прикинул выгоду для себя и решил, что надо впрягаться. Де Лаурентис создал клуб «Наполи Соккер», который заявили в третий дивизион, а через два года выкупил права на настоящее название и историю.

Даже в предсмертном бреду «Наполи» сам по себе − очень сочная инвестиция. История − золото: Сивори, Дзола, Марадона, вот это вот все. Место − топовое: третий по величине город страны, античные развалины, соборы, море, пицца. Колорит − запредельный: неаполитанский диалект, эмоции, собственная философия жизни.

Де Лаурентис хоть и родился в Риме, по духу всегда был прирожденным южанином. Классические жесты, громкие крики, харизма мафиози и невероятный напор. Его не пугали ни конкуренция внутри Серии А, ни безумные фанаты, ни чужая ему сфера. Он согласился спасти «Наполи», но с рядом условий. Говорят, одно из них − полная чистка клуба от гнилых следов мафии. Принцип был такой: «Это мои деньги, и моя власть». Де Лаурентис сразу насадил в «Наполи» экспрессивный авторитаризм, потому что был уверен в себе и своей стратегии.

Стратегия простая. Еще в третьем дивизионе на игры «адзурри» приходили по 20-50 тысяч человек. Де Лаурентис понял, в чем фишка. В «Наполи» глупо вкачивать миллионы на звезд − надо просто развивать бренд и постоянно напоминать фанатам, что у них особенный клуб. Правила игры в пиар он знал лучше всех, потому что в кинобизнесе все работает примерно так же. Снять крутой фильм − ерунда. Его после этого надо грамотно представить. В качестве медиараздажителя Де Лаурентис выбрал себя, тем более притворяться особо не приходилось − он и так достаточно сумасшедший, чтобы убедить в этом остальных. Назад, дети − выходит продюссер.

История-пример из недавних. Когда Эсекьель Лавесси собрался уходить из «Наполи», президент не стал копировать унылое поведение коллег, которые закрывают от прессы любые переговоры или конфликты и ограничиваются вбросом дежурных фраз. Де Лаурентис устроил долгое шоу.

Далее − рандомные цитаты, которые стали хитом.

«Если Лавесси и Гамшик действительно хотят переехать в Англию, то должны знать, что англичане плохо живут, кошмарно питаются, а их женщины не моют свои гениталии».

«Если он [Лавесси] считает себя настоящим спортсменом, то не должен пользоваться услугами проституток и веселиться целыми днями».

«Они [окружение Лавесси] сказали, что хотят послать его на восстановление в Порто Ротондо. А я послал их просраться!».

«Если этот Маццони [Алехандро, агент Лавесси] сделает хоть какую-то глупость, я отрежу ему яйца».

Итог: Лавесси ушел, «Наполи» не выглядел как клуб, который потерял лидера, а на счет упало €29 млн, которые покрыли почти все закупки сезонна-2012/13.

Другая история с пресс-конференции. На прямой и неудобный вопрос о трансфере Кавани в «Челси» Де Лаурентис внезапно отвечает песней. В ней − намек на помощницу Абрамовича Марину Грановскую, которая курировала ту сделку. Итог: сотни тысяч просмотров, скачок популярности для Де Лаурентиса и ни капли выданной правды. Если что, Кавани потом ушел в «ПСЖ».

Бонус: фото с презентации Гекхана Инлера в 2011 году.

У всего этого трэш-шапито есть дополнительная цель − отвлекать от команды. Список тренеров «Наполи» при Де Лаурентисе: Вентура, Рейя, Донадони, Мадзарри, Бенитес, Сарри. Среди них − ни одного скандалиста, шоумена, интригана или тренда для СМИ. Зато каждый из них умный тактический гик, разумный педагог и нормальный психолог (кто-то успешный, кто-то − не очень). Пока президент завлекает народ и продает бренд, его тренеры собирают конструктор и почти всегда прокачивают работу предшественника.

За эти двенадцать лет «Наполи» два раза сменил литеру в названии Серии, четырежды заканчивал сезон в топ-3 и выиграл три трофея. Сегодня, пока «Милан» бурлит в собственном соку, «Рома» пятится назад, а «Интер» превращает интернациональную команду в залетный табор, «Наполи», по сути, − главный конкурент для «Ювентуса». Неплохо для мертвеца.

На десерт − несколько цифр о трансферной политике Де Лаурентиса за время президентства. Арифметический мастер-класс о том, как надо вести дела.

Все покупки «Наполи», начиная с сезона-2004/05 стоили €440 млн.

Все продажи за этот срок − €289 млн.

Баланс: На создание второй команды Италии ушло €150 млн чистых расходов. С учетом того, что почти треть этой суммы было потрачено перед сезоном-2007/08, когда «Наполи» вернулся в Серию А, где сходу занял восьмое место.

€90 млн: трансфер Игуаина − самый дорогой в истории Серии А. Напоминание: Игуаину − 28, у него есть проблемы в важных матчах, и он три года назад перешел в «Наполи» потому, что не смог выиграть конкуренцию в «Реале». Напоминание [2]: ему на смену Де Лаурентис уже купил Аркадиуша Милика (34 млн) − потенциально новую суперзвезду.

€37млн заплатил «Наполи» за Гонсало Игуаина три года назад. Выгода в 2,4 раза.

€17 млн заплатил «Наполи» за Эдинсона Кавани в 2011-м. €64,5 млн клуб получил через те же самые три года от «ПСЖ». Выгода в 3,8 раза.

Бизнес > Футбол. Почему 90 миллионов за Игуаина – это нормально