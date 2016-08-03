Кто такой Сане? Что нужно знать о юноше, за которого «Ман Сити» отвалил 55 миллионов

Ох уж эти немцы. И куда деваться от их молодых талантов, которых они пачками поставляют на футбольный рынок? Немецкая футбольная система воспитания молодежи дает фантастические плоды. Сейчас настает пора новой генерации германских игроков, которые в скором времени должны будут сменить поколение, принесшее своей стране титул чемпионов мира. Лидером этого поколения станет Лерой Сане, юный полузащитник, только-только подписавший контракт с «Манчестер Сити». «Горожане» по личной просьбе Гвардиолы в сумме отдадут за 20-летнего юношу 55 миллионов евро (49 миллионов сейчас, а еще 6 в качестве бонусов). Сумасшедшие деньги. Однако поверьте, Лерой их стоит. И сейчас мы объясним почему.

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Откуда взялся

Да, с виду Сане уж точно не похож на типичного арийца. Отец Лероя, Сулейман, родом из Сенегала. Перебрался в Германию в 80-х годах и женился на немецкой гимнастке Регине Вебер. Собственно, спортивными генами Сане младший обязан именно предкам. От отца, кстати, также футболиста (выступал в свое время за «Нюрнберг» и «Фрайбург») он унаследовал скорость и футбольный талант, от матери – кошачью пластику. Само собой, родители отдали сына в спортшколу почти сразу после того, как тот стал делать свои первые шаги.

Лерой начинал карьеру в академии клуба «Ваттеншайд 09», где его приметили скауты одного из крупнейших клубов Рура – «Шальке 04». В 12 лет Сане решил попробовать свои силы в академии «Байера» – спустя два года он привел команду к чемпионству среди юношей в Западной Бундеслиге, после чего в «Шальке» приняли решение во что бы то ни стало вернуть талантливого парня. В общем, академия гельзенкирхенцев вновь показала себя как одна из сильнейших в стране (кто не знал, отсюда вышли Озил, Дракслер, Нойер и многие другие).

Движение Сане по карьерной лестнице, однако, не было головокружительным. Скорее, поступательным. В 17 лет он подписал свой первый профессиональный контракт, в 18 дебютировал в Бундеслиге, в 19 получил вызов в первую команду страны, в 20 стал главным открытием сезона в Германии и принес в казну родного клуба 55 миллионов евро. А теперь к самому интересному.

Как играет

В некоторых матчах Бундеслиги Сане показывал скорости выше, чем у Пьера-Эмерика Обамеянга. Солидный показатель. О его технике можно писать целый трактат. Прототипом Лероя является Тьерри Анри – та же скорость принятия решений, пластика, нестандартные ходы, элегантная работа с мячом на высокой скорости. Все это, конечно, при нем.

Тем не менее, не повернется язык назвать Сане жадным игроком. Если партнер находится в более выгодной позиции, он не пожадничает и поделится мячом. Отсюда шесть голевых передач за прошлый сезон в Бундеслиге – больше, чем у кого-либо другого в «Шальке». Да и своими финтами он не злоупотребляет. При желании Сане без труда может накрутить нескольких оппонентов, но если шансов на обыгрыш мало, предпочитает сыграть попроще. Отсюда высокий для игрока его позиции процент точных передач – свыше 80%.

Кстати, о позиции. Сане действует на второй линии атаки или на фланге. Чаще всего Лерой появляется на правом фланге атаки – отсюда он смещается в центр, подрабатывая мяч под рабочую левую и бьет по воротам, или же выполняет разрезающий пас на партнера. Кроме того, Сане не чурается отрабатывать в обороне. Физические качества помогают ему носиться по всему полю на протяжении 90 минут. Андре Брайтенрайтер порой использовал того и на позиции плеймейкера, где парень неплохо себя проявлял. А вот на острие атаки Лерой смотрелся не так убедительно.

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Вот как описывает таланты полузащитника Йоахим Лев: «У Сане есть потрясающее умение вырываться на открытые пространства через скопление игроков. А так как он перемещается по полю с бешеной скоростью, защитники просто не успевают его остановить».

Что касается забитых мячей, то и тут у Лероя порядок. Он, конечно, не клепает по 20 голов за сезон, но восемь раз в чемпионате в прошлом году отличиться сумел. Больше из игроков «Шальке» забил только Клаас-Ян Хунтелаар.

Что касается статистики, то в том же возрасте Де Брюйне, выступавший в не самой сильной бельгийской лиге, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач, Гетце в Дортмунде – 10 голов при 12 ассистах, Ройс – 10 мячей и 9 передач в Гладбахе. У Лероя – 8 мячей и 6 голевых, при том, что лидеры «Шальке» в атаке сезон просто провалили, а сам Сане был вынужден играть преимущественно на бровке. Делайте выводы.

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Однако, Сане, конечно, еще есть куда расти. Он вполне способен поднять свою результативность. Именно за возможный прогресс «Сити» и выложил более полусотни миллионов евро. «Шальке» не торопился отпускать свой главный финансовый актив, прописав солидную сумму отступных в новом контракте Сане. Кто мог подумать, что «горожане» согласятся выплатить всю сумму? И вот перед нами – самый дорогой немецкий футболист в истории.

Как мы уже говорили, Гвардиола лично настоял на приобретении Сане. Пепу был нужен креативный игрок на правый фланг атаки, функционала которого хватит на большее, нежели прорывы по флангу и навесы в штрафную (привет Хесусу Навасу). Кстати, по позиции Лерой будет конкурировать с Александром Зинченко. И пока не кажется, что украинец будет иметь твердое место в основе.

«Сане очень талантлив, и думаю, наши болельщики будут восторгаться его игрой, – говорит сам Пеп. – Он техничен, уверенно обращается с мячом, и его манера игры не может оставить равнодушным никого. Это быстрый футболист, который с радостью работает на команду, а также сам завершает атаки. Лерой – профессионал и хорошо впишется в наш коллектив.

Таким образом, Гвардиола под Агуэро выстроит креативную тройку в лице Сильвы, Де Брюйне и Сане, каждый из которых сможет как протащить мяч, так и ударить по воротам или отдать пас. Более того, Лерой обеспечит у ворот соперника постоянное движение – все-таки Сильву и Де Брюйне бегунками назвать можно с трудом. Что-то похожее мы видели в «Челси» времен связки Оскар-Мата-Азар. В общем, посмотреть на это будет очень интересно.

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