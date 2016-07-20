Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Цифра дня. Как сэкономить на стадионах ЧМ-2018

Очень странное решение по уменьшению расходов на подготовку к чемпионату мира в России может быть принято в ближайшее время. Министерство финансов намерено сократить финансирование подготовки к чемпионату мира в России в 2017 году. На строительстве стадионов к чемпионату мира предлагается сэкономить сразу 3 миллиарда рублей. До арены в Калининграде при этом могут не дойти 830,4 миллиона.

Расходы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок предлагают сократить на 11,8 миллиарда рублей. Также планируется в 2017 году уменьшить Минспорту лимиты финансирования еще на 14,7 миллиарда — до 75,8 миллиарда рублей.

В Министерстве спорта все-таки намерены добиться сохранения полного объема финансирования мероприятий подготовки к чемпионату мира на 2017 год. Футболу деньги все-таки нужны, ведь стадион «Зенита» продолжает дорожать.

Цифра дня. Россию обвиняют в сокрытии допинг-проб

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Китaец
1469032243
Да просто это пидербург. В этом говне всегда нарколыги под грибами стоят, а потом разваливается всё. Только позориться с ними на чемпионате мира.
Ответить
monkey1958
1469057953
А за что "так"? И чемп еще не начат. Что, просто по привычке?
Ответить
AlMann
1469080256
"Денег нет. Но вы там держитесь"
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+