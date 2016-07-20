Цифра дня. Как сэкономить на стадионах ЧМ-2018

Очень странное решение по уменьшению расходов на подготовку к чемпионату мира в России может быть принято в ближайшее время. Министерство финансов намерено сократить финансирование подготовки к чемпионату мира в России в 2017 году. На строительстве стадионов к чемпионату мира предлагается сэкономить сразу 3 миллиарда рублей. До арены в Калининграде при этом могут не дойти 830,4 миллиона.

Расходы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок предлагают сократить на 11,8 миллиарда рублей. Также планируется в 2017 году уменьшить Минспорту лимиты финансирования еще на 14,7 миллиарда — до 75,8 миллиарда рублей.

В Министерстве спорта все-таки намерены добиться сохранения полного объема финансирования мероприятий подготовки к чемпионату мира на 2017 год. Футболу деньги все-таки нужны, ведь стадион «Зенита» продолжает дорожать.

Цифра дня. Россию обвиняют в сокрытии допинг-проб