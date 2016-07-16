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    Лимит на легионеров будет изменен. Стоимость «Зенит-Арены» снова растет. Дайджест событий дня


    4.2
    Голосов: 6
    16.07.2016 21:42
    «Ростов» примет Лигу чемпионов дома. Сонг прилетел в Казань. Ломбертс уходит в АПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале

    В РФС вернулись к идее лимита «10+15»

    Или, может быть, нам все это снится. Сначала появилась информация о возвращении к формату «7+4», после чего волос на голове Андре Виллаш-Боаша стало меньше. А следом пресса сообщила о том, что в РФС всерьез намерены рассмотреть прошлогоднюю идею о формате «10+15» (10 легионеров и 15 русских в заявке). Вопрос лимита будет обсуждаться 23 июля. Этот день может стать судьбоносным. Если, конечно, до того о лимите не выскажется Алексей Миллер.

    «Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

    Продолжается эпопея со строительством «Крестовского»

    Как известно, администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с подрядчиком – «Инжтрансстрой-Спб». Сегодня председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира 2018-го года Вадим Тюльпанов высказался по поводу последствий, которые возымеет данное решение. Одно из вероятных – новый подрядчик не сможет вписаться в оставшуюся по плану сумму и попросить дополнительных средств на строительство.

    Цифра дня. Будущий стадион «Зенита» подорожал (опять)

    «Олимп 2» примет матчи Лиги чемпионов

    А вот у ростовчан со стадионом полный порядок. В чем и убедилась комиссия УЕФА, которая по итогам инспекции допустила арену принять матчи еврокубков. Особенно инспекторы отметили газон, который местный агрономы практически довели до совершенства.

    «Рубин» ведет переговоры с бывшим игроком «Барселоны»

    Слухи о переходе Алекса Сонга в казанский клуб идут достаточно давно. Однако сегодня они стали намного ближе к реальности – футболист прибыл в город для переговоров. Об этом можно узнать из его снэпчата, где он без каких-либо намеков сфотографировал узнаваемую набережную.

    Ломбертс может перейти в «Уотфорд»

    Так «Зенит» к конце лета может и вовсе остаться без обороны. Каждый защитник-иностранец связан со слухами о переходе в другой клуб. Ближе всего к реальности, судя по всему, отъезд Нико Ломбертса в Англию. По информации бельгийской прессы, переговоры с «Уотфордом» достигли финальной стадии, и о подписании контракта скоро объявят официально.

    Халкоголизм. Почему «Зенит» провалит новый сезон

    Канте официально стал игроком «Челси»

    Один из главных трансферных лотов лета разыгран – самый продуктивный опорник прошлого сезона обосновался в «синей» части Лондона. «Аристократы» перебили предложение конкурентов из «Арсенала», отдав за француза 36 миллионов евро.

    Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой

    Джаккерини перебрался в «Наполи»

    Очевидны были изменения и в карьере этого полузащитника, блеснувшего на Евро. После такой игры он не смел оставаться в «Болонье», но вновь отправляться за рубеж не рискнул. Переезд в Неаполь стал оптимальным вариантом. Контракт заключен на пять лет, а финансовые детали сделки не разглашаются.

    Почему Эмануэле Джаккерини – главная звезда Евро-2016

    Месси не поедет в Турцию

    А он очень хотел. Да не один, а с Андресом Иньестой. Но не чтобы опустошать бары и прятаться от русских туристов, а ради игры в благотворительном матче. Однако вооруженный переворот отпугнул футболистов, которые не намерены жертвовать собственной безопасностью.

    Евгений Савин: «Лимитом убиваем таланты. Игроков целуют в попу и в клубе, и в сборной»

    Почему все ненавидят «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Инжтрансстрой-СПб
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +37

      Den_161 17 июля 2016, 22:07

      Как Миллер скажет так и будет :)

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 17 июля 2016, 14:17

      лимит-лимит...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 июля 2016, 11:38

      А Миллер кто? Какое его высказывание должно стать судьбоносным?

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 17 июля 2016, 10:21

      Не наворовались...@@@@@@@@@!

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 17 июля 2016, 09:44

      Опять споры о лимите... Сколько не прошу объяснить сторонников отмены лимита зачем вообще нам нужны легионеры, если с ними и сборная и клубы стали только хуже, ни одного внятного ответа...Я не сторонник лимита, я сторонник того, что легионеры нам не нужны вообще...

      -2
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      Рейтинг: +348

      343443 17 июля 2016, 06:00

      Половина - вранье, как обычно.

      1
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      Рейтинг: +11

      Борис Шкурович-Хазин 17 июля 2016, 00:16

      По поводу легионеров.Не надо ломиться в открытую дверь.Если легионеры,да так много,то это не первенство России,а первенство денег:у кого больше денег у того больше и "круче" легионеров.Вы "хочете" зрелищ-это легионеры,которые, ну никак, не помогут сборной России стать чемпионами разных первенств.В США проводится первенство по хоккею,где полно легионеров из разных стран,но они и разыгрывают первенство НХЛ,а не США.
      Борис Шкурович-Хазин

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      Рейтинг: +44

      AlMann > Борис Шкурович-Хазин 17 июля 2016, 00:35

      Правильно, мы не какие-то там немцы, макаронники или гишпанцы. Будем поступать по своему. Херня что они многократные чемпионы мира и Европы, все равно мы самые умные. Особенно Мудко компания.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 июля 2016, 23:09

      По стадиону - нагло хотят еще уворовать и ничего не ьоятся, суки. Ну, что, самим, что ли уже начать порядок наводить?

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 16 июля 2016, 22:18

      Половина - вранье, как обычно.

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