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  • Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Кто такой Хави Грасия?

Появление Хави Грасии в «Рубине» до самого конца выглядело чем-то маловероятным. Крутой испанский тренер, которого, правда, только-только стали узнавать и отмечать, за 12 лет карьеры дважды выигрывал Сегунду В – это главные и единственные достижения 46-летнего испанца. То есть Грасия – абсолютно свой, испанский тренер, два года неплохо отработал в разваливающейся «Малаге» и вместо Казани должен был и дальше путешествовать по сильным и не очень командам Примеры. Но тут случился один звонок, который сам Хави Грасия объяснил вот так: «Рубин» сделал предложении, от которого нельзя было отказаться».

Заманив Грасию в далекую России зарплатой, казанский клуб должен был согласиться и с условиями самого специалиста. Его агент Хосе Родригес Бастер рассказал мне, что в «Малаге» Хави лично контролировал все трансферы команды. Такую же систему взаимоотношений он хотел видеть и в «Рубине», также получив финансовое гарантии от руководства клуба на осуществление необходимых трансферов. Сейчас на пятерых игроков «Рубин» уже потратил 22,5 млн евро, и это еще не конец. Интересно, как президент казанцев Ильсур Метшин объяснил выбор нового тренера: «Испания лидирует в футболе, поэтому выбрали тренера из этой страны». Словно удивляясь, зачем задавали вопрос, если и так все понятно – команде нужен был испанский тренер. Если у Грасии не получится, видимо, через годик «Рубин» потянется к немцам или португальцам.

Хави Грасия из тех дотошных прагматиков, которые убеждены, что футбол строится на компактности, движениях без мяча и надежной игре в обороне. По таким заветам Фернанду Сантуш выиграл с португальцами Евро, а сам Грасия – работал все это время в Испании. Его «Малага» – отличный пример гипертрофированной идеи о том, что стройность защитной линии приносит результат. «Анчоусы» под руководством Грасии финишировали в шаге от Лиги Европы (8-е место), по ходу сезона дважды сыграли вничью с «Реалом», оба раза проиграли «Барселоне» с минимальным счетом и однажды даже всухую разделались с «Атлетико». При этом «Малага» пропускала очень мало – с 35-ю голами шла на четвертом месте после знаменитой испанской тройки. Правда, по забитым мячам тоже четвертое место, но с конца (38 голов).

Масштабная закупка

Такого тренера в Казани сразу же стали сравнивать с Курбаном Бердыевым за оборонительный стиль игры. На сборах это мнение потихоньку перерастает в факт. В Австрии, где «Рубин» готовится к сезону, Грасия буквально за ручку водит защитников, объясняя, как нужно двигаться и держать линию. Чтобы остальные легче понимали требования тренера, Грасия привез с собой в Казань отличного и опытного стоппера Серхио Санчеса, который играл у Хави в первый год его работы в «Малаге». Теперь 30-летний Санчес – душа команды в раздевалке и главная фигура на поле. Через него строится вся игра в обороне и осуществляется переход в атаку – его кроссы и первый пас будут многое решать для «Рубина» в новом сезоне. И да – сходство с Сесаром Навасом в случае Санчеса идеальное. Помимо игровых и лидерских качеств их объединяет и дружба – ведь именно Навасу позвонил Серхио, чтобы проконсультироваться по поводу перехода в «Рубин».

«Малага» последние сезоны славилась надежной игрой в обороне. Мы были в этом сильны. Так давайте попробуем и здесь воплотить это!» – сказал по ходу одной тренировки новый тренер «Рубина». При этом Грасия, видимо, настолько оказался недоволен действиями казанцев в обороне и набором защитников, что после переезда в Казань начал активно подписывать именно оборонительных испаноговорящих игроков. Так в «Рубине» оказался Карлос Самбрано – мощный центрдеф сборной Перу и самый грубый игрок Бундеслиги прошлого сезона (пришел из франкфуртского «Айнтрахта»). На правый фланг Грасия приобрел Морица Бауэра – швейцарца из «Грассхоппера», который отлично говорит на пяти языках, в том числе и на испанском. Чтобы не скучно было в атаке, у «Вильярреала» забрали Самуэля Гарсию, а из «Эль-Араби» выписали Максима Лестьенна – это два техничных и одаренных вингера, на которых потратили 15 млн евро и на которых, скорее всего, будет основываться весь атакующий потенциал «Рубина». Все новички в один голос твердят, что на их переход в РФПЛ повлиял именно Грасия.

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Правда, во всей этой богатой истории трансферов легко не заметить, что казанский клуб подписывает одних легионеров. После трансфера Лестьенна в официальном «твиттере» «Рубина» появилось сообщение: «Мы знаем о лимите на легионеров». Система 6+5 никуда не делась, так что пять новичков казанцев одновременно точно не будут выходить на поле. При этом, у «Рубина» и своих легионеров предостаточно – целых десять, если не считать еще нескольких игроков, от которых, видимо, клуб хочет отказаться, но пока не выходит. Со стороны это смотрится странно – зачем столько иностранцев (ведь еще Грасия хочет купить форварда Жонатаса из «Реала Сосьедад»)? Но на контрольный матч со «Спартой» (2:0) Грасия все-таки выставляет состав под лимит – правда, те же Самбрано и Лестьенн пока занимаются по индивидуальной программе, а игроки их уровня обязаны играть в стартовом составе.

Разлад в команде?

К тому же непонятно, как местные игроки отнесутся к перестановкам испанца. Саломон Кверквелия – основной стоппер «Рубина» последних лет – на сборах не играет, хотя тренируется. И даже успел обмолвиться через агента, что хочет уйти. Символ команды Гекдениз Карадениз будет меньше играть в новом сезоне, хотя на сборах смотрится очень даже неплохо. А о российских защитниках вообще говорить нечего – Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Тарас Бурлак, Руслан Камболов да и тот же травмированный Олег Кузьмин с учетом покупок могут присесть на скамейку. Пусть Грасия говорит, что для него не существует понятия «игрок стартового состава» и все футболисты равноценны, вряд ли «Рубин» тратил такие большие деньги на то, чтобы увеличить скамейку запасных. Хотя Грасия – специалист очень требовательный и даже строгий, любит держать все в ежовых рукавицах и потихоньку учит русский язык. Конфликтов в раздевалке он не допустит.

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«Наша игровая идея предполагает высокий игровой темп в атаке и в обороне, вообще в матче. Большое внимание уделяется переходу из одной игровой фазы и другую», – пояснил журналистам Хави Грасия на сборе в Австрии. Этот принцип хорошо был заметен по ходу контрольного матча со «Спартой», где по движению «Рубин» напоминал почти что мадридский «Атлетико». Грасия требует от своих подопечных быстро расставаться с мячом и принимать решение в доли секунды, что отлично работает на практике. К тому же активный прессинг при потере мяча, низко поставленная оборона и компактность всех линий – все это становится атрибутами игры «Рубина». Посмотрим, как Грасия будет требовать такой же футбол на вязком газоне в Саранске или на морозе в Уфе, но пока «Рубин» играет в очень симпатичный и агрессивный футбол.

При этом казанцы наигрывают схему 4-4-2 – именно так играла «Малага» при Грасии. К нему пока остаются вопросы, ведь не все детали в игре «Рубина» смотрятся идеально. К примеру, связка Оздоев – Цакташ в центре поля предполагает более рискованный вариант, ведь оба игрока больше привязаны к атаке. По сути, «Рубин» играл со «Спартой» без чистого опорника и несколько раз пропускал соперника через центр. Но зная, насколько кропотливо Хави Грасия выстраивает игру своей команды в обороне, можно уверенно сказать, что и с этой проблемой испанец разберется. Сейчас его «Рубин» – одна из главных загадок нового сезона. Спорная, неоднозначная, но обязательно интригующая.

Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Малага Санчес Серхио Самбрано Карлос Оздоев Магомед Жонатас Лестьенн Максим Набиуллин Эльмир Бауэр Мориц Грасия Хави
Комментарии (10)
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Strig
1468307719
Как ни рубите, всё равно наш футбол в Ж@ПE
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Chesn0k
1468312317
рубин опять в душнарей превратится, но до ле дотянутся
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Челнинец
1468314342
Тренеру Рубина походу забыли сказать что в нашем болоте действует лимит на легионеров)
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Алекс1394
1468322529
А почему ГРасия, а не ГАрсия???
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Димон Панкер
1468336023
Что за система "7+4"?? Автор не в теме, что ли? 6 иностранцев + 5 россиян. Эту формулу пока что никто не менял.
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pik54
1468389322
Пожелаем успеха.
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serginho8
1468541039
глядишь Оздоев реально вырастит уже в готового игрока, к нему в пару в центр еще Сонга бы. Нападение уже вроде как есть, чего хотя бы Лестьенн стоит! думаю по уровню игры точно в топ три крайних форвардов лиги входит! еще бы обороны им усилить...
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