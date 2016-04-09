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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    9 апреля 2016
    Все знают Наваса, Натхо, Нобоа и Карадениза, а помните ли вы известных легионеров «Рубина» прошлого десятилетия? Проверьте себя с помощью нашего нового теста.

    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Тест: угадай футболиста в маске

    Фото: gettyimages.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Комментарии44
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 22 ноября 2021, 13:09

      какие классные игроки играли раньше. досадно что сейчас таких почти и нет. Деспота повреждения и травмы достали. да и играл всё хуже и хуже. Дрейер конечно к месту пришел. кореец и черногорец среднего уровня. Абильгор косячит частенько.

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      Рейтинг: +89

      Klop-22 10 ноября 2018, 14:19

      78 %

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 октября 2017, 20:00

      ваш результат 63%

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      Рейтинг: +15394

      японец 28 февраля 2017, 12:51

      легионеры-наёмники

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      Рейтинг: +13

      руслан4545 15 января 2017, 18:46

      там место бикмаева фото тимура кападзе

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 января 2017, 19:43

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      Рейтинг: +11

      пьалщ 19 ноября 2016, 13:06

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 04:04

      91% О, да вы знаток! - Да я и не сомневался.

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      Рейтинг: +1126

      richi 7 августа 2016, 09:21

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      Рейтинг: +30

      RINO. 5 августа 2016, 15:16

      О, да вы знаток! Поздравляем! ваш результат 74% Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

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