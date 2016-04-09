Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

какие классные игроки играли раньше. досадно что сейчас таких почти и нет. Деспота повреждения и травмы достали. да и играл всё хуже и хуже. Дрейер конечно к месту пришел. кореец и черногорец среднего уровня. Абильгор косячит частенько.
9 апреля 2016
Все знают Наваса, Натхо, Нобоа и Карадениза, а помните ли вы известных легионеров «Рубина» прошлого десятилетия? Проверьте себя с помощью нашего нового теста.
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста в маске
Фото: gettyimages.com
Рейтинг: 3 Голосов: 10