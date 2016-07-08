Чемпион Англии приобрел Мусу. Финал Евро обслужит бригада Клаттенбурга. Дайджест событий дня

Кокорин принес извинения за инцидент в Монте-Карло

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин сделал заявление о вечеринке в Монте-Карло на специальной пресс-конференции.

«Сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. Я хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок. Повторяю, не имеем отношение к тому количеству шампанского, невероятным суммам и, что самое важное, что ставили русский гимн – это полная чушь. Неправильно, что после вброшенного видео, не имеющего фактов и доказательств, на тебя вешают все грехи», – сказал Кокорин, после чего ответил на вопросы журналистов.

Видео дня. Кокорин просит прощения за инцидент в Монте-Карло

Слуцкий рассказал, что творилось в раздевалке сборной России после игры с Уэльсом

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал развернутое интервью о позорном выступлении команды на Евро-2016. Упомянул и про разговор сразу после крупного поражения от Уэльса.

«Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик – это самое основное, чтобы началось лечение. К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное – мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед», – уверен Слуцкий.

Цитата дня. «Мы говно» — сборная России рефлексирует

«Лестер» официально объявил о переходе Мусы

«Лестер» купил у ЦСКА форварда Ахмеда Мусу, оформив с ним четырехлетний контракт. «Чувствую себя очень счастливым. Я перешел сюда, потому что это один из лучших клубов АПЛ, и здесь все – одна семья. Я в восторге», – сообщил Муса. Официально о сумме трансфера пока не объявлено, но ранее сообщалось, что покупка нигерийца обошлась «Лестеру» в 16 миллионов евро.

Губочан – в «Марселе»

Защитник «Динамо» Томаш Губочан подписал контракт с «Марселем» на три года. Французский клуб приобрел футболиста сборной Словакии за 1,5 миллиона евро. В чемпионате России-2015/16 Губочан сыграл в 22 матчах и забил один гол, а также получил четыре желтые карточки и одну красную.

Клаттенбург рассудит Францию и Португалию

УЕФА объявил о назначении судей на финальный матч Евро-2016, в котором встретятся Франция и Португалия. Главный арбитр – англичанин Марк Клаттенбург, лайнсмены – Саймон Бек и Джейк Коллин, четвертый судья – Виктор Кашшаи (Венгрия), дополнительные помощники – Энтони Тэйлор и Андре Марринер (оба Англия). Таким образом, Клаттенбург станет вторым рефери в истории, который в один год отработает и на финале Лиги чемпионов, и на финале чемпионата Европы. Ранее такое достижение покорилось Педру Проэнсе (в 2012 года).

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Клопп переподписал контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подписал новое соглашение с английским клубом – теперь сроком до 2022 года. Его примеру последовали и все сотрудники тренерского штаба Клоппа. Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го и финишировал со своим клубом на восьмом месте в АПЛ, однако сумел выйти в финал Лиги Европы, где мерсисайдцы уступили «Севилье».

«Лацио» будет тренировать не Бьелса, а Индзаги

Бывший нападающий «Лацио» Симоне Индзаги возглавил римский клуб после отказа от работы в нем Марсело Бьелсы спустя всего неделю после подписания контракта. Симоне Индзаги – известный в прошлом итальянский форвард, выступавший за «Лацио» в течение 11 лет. Последние шесть лет он работал в молодежной команде римлян.

Чех больше не будет выступать за Чехию

Голкипер «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех объявил о завершении международной карьеры. «Мне 34, но я хочу продолжать показывать хорошую игру. Нужно соблюдать баланс, поэтому я принял такое решение», – отметил вратарь. На счету Чеха 124 матча за сборную, в составе которой он выступал с 2002 года. За это время чешский голкипер сыграл за свою команду на четырех чемпионатах Европы.