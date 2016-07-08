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    Цитата дня. «Мы говно» — сборная России рефлексирует


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    Голосов: 4
    08.07.2016 14:42
    Бывший главный тренер национальной команды одной фразой объясняет провальное выступление на Евро-2016, а затем делает феерический вывод.

    После кошмарного выступления на большом турнире представители сборной России как обычно отметились громкими поступками и заявлениями. Не успела еще утихнуть буря по поводу гулянки Кокорина и Мамаева, как масла в огонь подлил капитан национальной команды Роман Широков, заявивший, что Леонида Слуцкого никак нельзя считать топ-тренером.

    «Не топ-тренер» ответил, а затем еще и рассказал, что творилось в стане сборной России после унижения Уэльсом. Сеанс самобичевания продолжается, а вывод и вовсе шикарен. Теперь точно все наладится.

    Источник интервью: Sports.ru

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: GettyImages
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 9 июля 2016, 09:43

      Какая разница кто станет тренером?
      Пока у нас кто-то будет тыкать пальцем тренеру кого брать в состав, а кого нет (при этом все СМИ будут пиарить этих выбранных), а потом раздавать подзатыльники за невыполненные задачи (а СМИ опять будут помогать и поливать грязью тех, кого только что пиарили), а эти наказуемые будут говорить : "мы...!!!", сечь себя прилюдно и каяться, а потом опять выйдут на нелюбимую работу", чтобы зарабатывать бабло для своих губастых, не будет у нас порядка. И не только в футболе!!!
      Условия должны быть созданы, чтобы ИГРАЛИ в футбол, а не выполняли поставленные задачи, чтобы трудились, а не зарабатывали, чтобы стремились расти, а не застолбить место!!!!
      За это отношение всех наших "легионеров" выперли из евро-клубов и брать больше не хотят.
      Вспомните перед чемпионатом трёп: "...а кто же заменит ветеранов-защитников в сборной? Нет у нас талантов! ...а кто же заменит выбывшего из-за травмы "..."! Некому у нас! А как же не взять в сборную "..." просидевшего на скамейке весь сезон?" Без него никак!"
      А теперь их всех разогнать и набрать новых? Чтобы так же пинали мяч, от себя подальше, к перерыву поближе???? А новый тренер будет рассказывать о своих 4-х или 5-и ошибках, но потом, после того как про него снимут фильмы, про его эпоху и о талантах, которых он воспитал...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 июля 2016, 20:40

      Всё верно, сливайтесь.

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      Рейтинг: +12

      зоркий взгляд 8 июля 2016, 16:44

      Я не мог простить Слуцкому матч Крылья - Терек. И был против назначения в сборную. Теперь он для меня лучший тренер России. Он сказал ПРАВДУ!
      Теперь 2 задачи: -убрать Мутко и выбрать правильного тренера.
      Не дай бог старую гвардию. Это работники пилорамы бюджетных денег.

      3
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      Рейтинг: +186

      STatham 8 июля 2016, 15:23

      Чего молодцы то? Написано ж : не у всех пришло такое признание. Особенно у Мамаева...

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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июля 2016, 15:12

      Когда во внутреннем чемпионате с самого начала распределяют или покупают места , то не надо удивляться провальной игрой сборной России.

      2
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      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко 8 июля 2016, 14:49

      молодцы!

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 8 июля 2016, 14:46

      Супер!!!

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