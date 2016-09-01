Все трансферы России. Полная таблица

ЦСКА (Москва)

Пришли: п. Ионов (Динамо Москва, в аренду), п. Миланов (Грассхопперс, Швейцария, из аренды), н. Страндберг (АЕК, Швеция, из аренды), з. Караваев (Яблонец, Чехия, из аренды), н. Траоре (Монако, Франция, в аренду)

Ушли: п. Ефремов (Оренбург, в аренду), н. Базелюк (Эшторил, Португалия, в аренду), н. Панченко (Динамо Москва, в аренду), п. Широков (свободный агент), п. Ткачев (Крылья Советов, в аренду), з. Васин (Уфа, в аренду), н. Оланаре (Гуанчжоу Фули, Китай, из аренды), н. Муса (Лестер, Англия), з. Караваев (Спарта, Чехия)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Гуйе (Днепр, Украина), п. Препелита (Лудогорец, Болгария), з. Мевля (Динамо Бухарест, Румыния), в. Комиссаров (Олимпиец), з. Гранат (Спартак), п. Григорьев (Локомотив)

Ушли: п. Канга (Црвена Звезда, Сербия), в. Покатилов (Кайрат, Казахстан), з. Абазов (Тосно), н. Качарава (Этникос, Кипр, в аренду), н. Ю Бен Су (свободный агент), н. Азмун (Рубин, из аренды), з. Ротенберг (Динамо, из аренды), п. Могилевец (Зенит, из аренды), з. Баштуш (Лацио, Италия), з. Новосельцев (Зенит)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: н. Джорджевич (Понферрадина, Испания, из аренды), п. Рязанцев (Урал, из аренды), п. Могилевец (Ростов, из аренды), н. Кержаков (Цюрих, Швейцария, из аренды), п. Мак (ПАОК, Греция), п. Жулиано (Гремио, Бразилия), з. Новосельцев (Ростов)

Ушли: в. Малафеев (завершил карьеру), п. Соловьев (свободный агент), з. Ансальди (Дженоа), н. Халк (Шанхай СИПГ, Китай), з. Гарай (Валенсия, Испания)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: в. Крицюк (Брага, Португалия, выкуп контракта), п. Каборе (Кубань, выкуп контракта), з. Енджейчик (Легия, Польша, из аренды), з. Мартынович (Урал, из аренды), п. Измайлов (свободный агент), з. Налдо (Спортинг, Португалия)

Ушли: п. Бурмистров (Арсенал Тула), з. Марков (Кубань), н. Болов (Факел, в аренду), в. Дикань (завершил карьеру), з. Сигурдссон (Фулхэм, Англия), з. Страндберг (Ганновер, Германия, в аренду)

Спартак (Москва)

Пришли: п. Зобнин (Динамо Москва), з. Ещенко (Анжи), з. Таски (Бавария, Германия, из аренды), п. Коста (Фиорентина, Италия, из аренды), н. Яковлев (Крылья Советов, из аренды), н. Давыдов (Млада Болеслав, Чехия, из аренды), п. Фернандо (Сампдория, Италия), з. Маурисио (Лацио, Италия, в аренду)

Ушли: п. Зотов (Динамо Москва), з. Брызгалов (Терек), п. Комбаров К (Томь), п. Яковлев, з. Паршивлюк (оба – Анжи), з. Гранат (Ростов), п. Коста (Сан Лоренцо, Аргентина)

Локомотив (Москва)

Пришли: п. Ндинга (Монако, Франция, выкуп контракта), в. Лобанцев (Крылья Советов, из аренды), н. Портнягин (Рубин), з. Ротенберг (Динамо), п. Денисов (Динамо, в аренду)

Ушли: п. Шешуков (Арсенал Тула), в. Коченков (Томь, в аренду), п. Буссуфа, з. Дюрица, п. Григорьев (все – свободные агенты), н. Жемалетдинов (Рубин)

Терек (Грозный)

Пришли: з. Брызгалов (Спартак), н. Балай (Риека, Хорватия), п. Роши (Риека, Хорватия)

Ушли: п. Рыбус (Лион, Франция), п. Айссати, з. Ойяла, з. Коморовски (все – свободные агенты), з. Уилкшир (Динамо)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: з. Панков (Войводина, Сербия), н. Чантурия (Дуйсбург, Германия), н. Павлюченко (Кубань), н. Бугуи (Торпедо Армавир), п. Нуров (Томь, из аренды), п. Павленко (Шинник)

Ушли: п. Сапета (Динамо Москва), в. Жевнов (Уфа), н. Дорожкин (Тамбов), з. Фомин (Тамбов, в аренду), п. Ярошенко, п. Чудин, н. Гогниев, н. Манучарян (все – свободные агенты), п. Рязанцев (Зенит, из аренды), п. Бурмистров (Краснодар, из аренды), з. Мартынович (Краснодар, из аренды)

Крылья Советов (Самара)

Пришли: п. Ткачев (ЦСКА, в аренду), н. Бруно (Эвиан, Франция, выкуп контракта), з. Бато (Мехелен, Бельгия, выкуп контракта), п. Башкиров (Томь), п. Махмудов (Мордовия, из аренды), п. Зинков (Зенит-2), з. Маргасов (свободный агент), н. Паскуато (Ювентус, Италия, в аренду), н. Молло (Сент-Этьенн, Франция, в аренду)

Ушли: п. Горбатенко (Арсенал Тула), п. Каленкович (Балтика), з. Симайс (ОХЛ, Бельгия), п. Ахиссан, п. Габулов, п. Померко (все – свободные агенты), н. Молло (Сент-Этьен, Франция, из аренды), п. Яковлев (Спартак, из аренды), з. Бурлак (Рубин, из аренды), в. Лобанцев (Локомотив, из аренды)

Рубин (Казань)

Пришли: п. Саму (Вильярреал, Испания), з. Санчес (Панатинаикос, Греция), з. Бауэр (Грассхопперс, Швейцария), н. Лестьенн (ПСВ, Голландия), з. Самбрано (Айнтрахт, Германия), н. Жемалетдинов (Локомотив), н. Азмун (Ростов, из аренды), п. Кулик (Кубань, из аренды), п. Гетигежев (Оренбург, из аренды), н. Ливайя (Эмполи, Италия, из аренды), п. М'Вила (Сандерленд, Англия, из аренды), з. Бурлак (Крылья Советов, из аренды), в. Фильцов (Арсенал Тула, из аренды), з. Мавинга (Труа, Франция, из аренды), н. Муллин (Сокол, из аренды), п. Шарипов (Томь, из аренды), п. Рочина (Гранада, Испания), п. Сонг (Барселона, Испания), н. Жонатас (Реал Сосьедад, Испания)

Ушли: з. Лемос (Лас-Пальмас, Испания), п. Кисляк (Газиантепспор, Турция), н. Отставнов (Санта Клара, Португалия), н. Давыдов, н. Бибилов, п. Георгиев (все – свободные агенты), п. Вакасо (Панатинаикос, Греция), в. Фильцов (Арсенал, в аренду), н. Портнягин (Локомотив), п. Благо (Оренбург)

Амкар (Пермь)

Пришли: н. Прокофьев (СКА-Энергия), з. Милькович (Сплит, Хорватия), п. Костюков (Волга), н. Шиндер (Ворксла, Украина), н. Бодул (Данди Юнайтед, Шотландия), в. Будаков (Ислочь, Белоруссия)

Ушли: н. Прудников (Оренбург), в. Герус, (Арсенал Тула), з. Белоруков (Динамо Москва), н. Дайк (свободный агент), з. Бутко (Шахтер, Украина, из аренды)

Уфа (Уфа)

Пришли: в. Жевнов (Урал), з. Васин (ЦСКА, в аренду), п. Ванек (Виктория Пльзень, Чехия), з. Живоглядов (Динамо Москва)

Ушли: п. Зинченко (Манчестер Сити, Англия), з. Осипов (Мордовия), в. Юрченко (Анжи), п. Килин (Луч-Энергия), п. Безлихонтов (Сибирь), в. Нарубин (Динамо Москва), п. Семакин (Енисей, в аренду), п. Пауревич (Хаддерсфилд, Англия), н. Пурье (Копенгаген, Дания, из аренды), н. Васильев (Нефтехимик, в аренду)

Анжи (Махачкала)

Пришли: в. Юрченко (Уфа), в. Беленов, п. Георгиевский, п. Каретник (все – Кубань), п. Рабиу (Кубань), з. Шандао (Кубань), п. Ямбере (Бордо, Франция), п. Обертан (свободный агент), п. Иличевич (Гамбург, Германия), п. Яковлев, з. Паршивлюк (оба – Спартак)

Ушли: в. Криворучко (СКА-Энергия), з. Ещенко (Спартак), в. Помазан (свободный агент), н. Абдулавов (Уфа), п. Максимов (свободный агент)

Оренбург (Оренбург)

Пришли: п. Нехайчик, н. Саная (все – Томь), н. Прудников (Амкар), в. Гутор (Динамо Минск, Белоруссия), п. Ефремов (ЦСКА, в аренду), п. Жунич (Волынь, Украина), п. Бамба (Заря, Молдавия), п. Габулов (Крылья Советов), п. Благо (Рубин),

Ушли: н. Аппаев (Арсенал Тула), п. Зюзин (Тамбов), н. Саталкин (Факел), в. Чванов (Олимпиец), п. Друзин (СКА-Энергия), з. Ахмедов, з. Аскаров, п. Кобялко (все – свободные агенты), п. Гетигежев (Рубин, из аренды)

Арсенал (Тула)

Пришли: п. Бурмистров (Краснодар), п. Горбатенко (Крылья Советов), з. Горбатюк, з. Столяренко (оба – Сокол), н. Мухаметшин, п. Власов (оба – Мордовия), н. Аппаев (Оренбург), п. Шешуков (Локомотив), в. Герус (Амкар), з. Тесак (Кайрат, Казахстан), п. Фримпонг (свободный агент), в. Фильцов (Рубин, в аренду), з. Вергара (Милан, Италия, в аренду)

Ушли: в. Кот, п. Деобальд (оба – Мордовия), п. Базанов (Текстильщик), п. Дудолев (Сокол), н. Вуйович (свободный агент), п. Машнев (Луч-Энергия, в аренду), з. Калешин (свободный агент), п. Федотов (свободный агент), в. Фильцов (Рубин, из аренды), в. Котов (свободный агент)

Томь (Томск)

Пришли: п. Ковальчук (Каршияка, Турция), з. Дудиев, з. Тишкин, н. Самодин (все – Мордовия), з. Яблонски (Баник, Чехия), з. Тен (ЦСКА), в. Коченков (Локомотив, в аренду), з. Дьяков (Динамо Москва, в аренду), з. Комбаров (Спартак), з. Ярмолитский (Мика, Армения, из аренды), п. Дроппа (Пандурий, Румыния), з. Пульич (Динамо Бухарест, Румыния), п. Попов, н. Касьян (оба – свободные агенты)

Ушли: з. Темников (Динамо Москва), п. Башкиров (Крылья Советов), з. Черевко (СКА-Энергия), п. Нехайчик, н. Саная (все – Оренбург), з. Чалов (Мордовия), н. Баженов, з. Йиранек (все – свободные агенты), з. Шахов (Факел, из аренды), п. Шарипов (Рубин, из аренды), в. Криворучко (Анжи, из аренды), п. Нуров (Урал, из аренды)