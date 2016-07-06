Павленко, Доссена и другие игроки, которых могли бы купить Кокорин и Мамаев вместо шампанского

Андреа Доссена («Кьяссо»)

Бывший левый защитник «Ливерпуля» и «Наполи» в свои 34 года пылит за швейцарский «Кьяссо» из небольшого семитысячного городка. Докатился. С другой стороны, итальянцу есть что вспомнить: и как играл под руководством Рафаэля Бенитеса, и как выигрывал Кубок Италии. Даже за сборную своей страны 10 матчей провел.

Роберт Виттек («Слован»)

34-летний словацкий форвард играл в основном за «Нюрнберг», «Лилль» и клубы Турции, но запомнился, прежде всего, своими двумя мячами в ворота Италии на ЧМ-2010, когда словаки сумели обыграть действующих чемпионов мира в матче за выход из группы. Всего на том ЧМ он забил четырежды, но на клубном уровне блистал реже. В минувшем сезоне старался всеми силами попасть в сборную Словакии, выступая за «Слован», но отбор не прошел. И все же забивает до сих пор.

Гарри О’Коннор («Селкирк»)

Да-да, это тот самый парень, который выигрывал вместе с московским «Локомотивом» Кубок России, а потом взахлеб рассказывал о немыслимых премиальных в клубе (купил «Феррари» на премию за победу в Кубке, а потом еще и «Хаммер»). За «Хиберниан» О’Коннор забивал немало, а после «Локо» – как отрезало: иногда за «Бирмингем», редко за «Барнсли» и всего лишь разок за «Томь», где сыграл всего шесть матчей. Сейчас он является играющим тренером скромного «Селкирка», выступающего в пятом по силе дивизионе Шотландии.

Алексей Ребко («Луч-Энергия»)

Таких денег стоит и самый молодой футболист из числа выходивших на поле в истории российских чемпионатов. Сейчас, правда, ему уже 30 лет, зато за плечами – карьеры в «Спартаке», «Рубине», крепкой на тот момент «Москве» и московском «Динамо». Ребко, кстати, и за сборную России три матча успел отыграть при Гусе Хиддинке. Сейчас капитанит в «Луче» и путешествует по России в ФНЛ.

Александр Павленко («Шинник»)

И еще одна российская звезда, которая не зажглась, а после легендарных «Я не хуже Алекса Мескини» в 2009-м отправилась из «Спартака» покорять сердца болельщиков средних клубов РФПЛ. Пять лет с тех пор еще удавалось оставаться в Премьер-лиге, а с позапрошлого года Павленко не вылезает из ФНЛ. Так и играет с клеймом «вечного таланта», о реальном потенциале которого мы уже никогда не узнаем.

Даниэле Галлоппа («Модена»)

Воспитанник «Ромы» успел поиграть за молодежные сборные Италии всех возрастов и даже отметиться двумя матчами в составе главной национальной команды. В свое время был продан в «Парму» аж за 10 миллионов евро (там была хитрая схема с обменом футболистов) и играл в пармезанском клубе вплоть до его банкротства и падения в серию D. Сейчас этот полузащитник принадлежит «Модене».

Игор Лоло («Вестерло»)

Ивуариец довольно прилично смотрелся в составе краснодарской «Кубани», куда перекочевал прямиком из «Монако», с которым еще успел поучаствовать в финале Кубка Франции-2009/10. Уже будучи игроком «Кубани» съездил на Кубок Африки-2012 с Кот-д’Ивуаром, где получил серебряную медаль, а еще через пару лет наконец-то обзавелся трофеем, причем забил решающий послематчевый пенальти за «Ростов» «Краснодару» в финале Кубка России. С начала 2016-го ивуарийский крайний защитник выступает за скромный бельгийский «Вестерло», который едва не вылетел из высшего дивизиона.

Хенрик Мойсандер («Лахти»)

30-летний финский голкипер выступал только за клубы Швеции и Финляндии, но зато за его плечами три года стажировки в амстердамском «Аяксе», куда Мойсандер уехал, за несколько месяцев до своего совершеннолетия. Еще в активе – один матч за сборную Финляндии.

Гжегож Войтковяк («Лехия»)

Одноклубник Милоша Красича и четвертьфиналиста Евро – бывшего игрока «Амкара» Якуба Вавжиняка. Играл на домашнем для Польши чемпионате Европы-2012, после которого стал выступать за «Мюнхен-1860». Сейчас этот универсальный защитник трудится в гданьской «Лехии», мечтая даже в 32 года вернуться в состав польской сборной, за которую успел сыграть 23 матча.

Джон Менса («АФК Юнайтед»)

Известный ганский центральный защитник, поигравший на двух чемпионатах мира (2006, 2010), оба раза помог своей команде выходить из группы, а шесть лет назад Гана с ним вообще дошла до четвертьфинала, где уступила в драматичном матче Уругваю в серии пенальти. Запомнился по выступлениям во французской Лиге 1 за «Лион» и «Ренн».

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