«Его застукали с проститутками в гостиничном номере перед игрой сборной». Кто станет новой звездой «Челси»

26 июня 2016-го: Миши Батшуайи дебютирует на Евро и забивает гол Венгрии.

28 марта 2015-го: Миши Батшуайи дебютирует в сборной и забивает гол Кипру.

За год между этими двумя дебютами бельгиец забил еще 24 мяча, прокачал свой трансферный ценник в два раза и изменил к себе отношение половины Европы. Теперь он строго − один из самых перспективных форвардов мира. Раньше − взрывоопасный рюкзак со Спанч Бобом, набитый непонятно чем.

История Батшуайи началась с того, что он профукал главный шанс своей жизни. Сын конголезских эмигрантов до 13 лет гонял мяч на площади около парка Пирсул в комунне Беркем-Сент-Агат, спотыкаясь о ноги десятков таких же пацанов и глотая килограммы пыли. Параллельно − тренировался в местечковых школах. Все было так же дико и уныло, пока энергичного наглого пацана однажды не заметили скауты главного клуба Бельгии − «Андерлехта». До славы и богатства оставалось всего несколько лет упорных тренировок и дисциплины. Но маленький Миши подумал, что и так нормально.

«У Миши было трудное время в течение этого периода. Его отца не было дома, и в таком мегаполисе, как Брюссель, молодому парню иногда трудно сосредоточиться на определенных целях. С такими ребятами нужно быть аккуратными, но «Андерлехту» не хватило с ним терпения. Миши любил смеяться и творить сумасшедшие вещи, и клуб просто не мог справиться со всем этим», − рассказывает детский тренер пурпурно-белых Сет Нканду. Постоянные идиотские выходки бесили даже самых утонченных педагогов. Батшуайи вылетел обратно на улицу (а точнее − в тихий ФК «Брюссель»).

«Они были правы, что бросили меня, потому что я был, конечно, не ангел», − вспоминает сегодня сам Миши. Футбольные академии Бельгии − тесный мирок, и слухи о крутом, но невозможном подростке разогнались быстрее, чем Гарет Бэйл на фланге. Попробовать его на серьезном уровне еще раз согласились только через год и только в «Стандарде» − да и то во многом потому, что хотели нагадить ненавистному «Андерлехту».

В итоге льежане пострадали с одним Батшуайи за десятерых. Но, во-первых, они были терпеливее. Во-вторых, хитрее − за косяки Миши часто просто отправляли на штрафные дежурства: например, помочь садовнику с газоном. В-третьих, с каждым годом взросления из мальчика с улицы все сильнее перла непробиваемая мощь.

Правда, чем сильнее рос Батшуайи, тем круче становились его выходки. В марте 2013-го, когда Миши уже играл в основе «Стандарда» и вызывался в молодежную сборную, форварда поймали за, наверное, самой жесткой пока выходкой в карьере. «Его и друга застукали с проституткой в гостиничном номере», − шумели тогда газеты. Друг − это Ибраима Сиссе, тоже молодой талант, партнер по «Стандарду», а сам инцидент произошел как раз перед отборочным матчем с Кипром на Евро U-21.

Батшуайи − вечный ребенок. Непослушный, активный и любопытный. Все, что он творит, он делает на чистых эмоциях. Разрывая своими голами Францию, он однажды засветил трусы со Спанч Бобом, а потом рассказал, что обожает этот мультфильм. И что с желтой губкой у него не только белье, но также куча других вещей, включая знаменитый рюкзак. Кстати, помимо Боба Миши любит другого мультгероя − Марка Ландерса из японской манги «Капитан Цубаса».

Ко всяким игрушкам Батшуайи относится с чисто детской серьезностью. Иногда все это умиляет. Допустим, бельгиец пару раз писал в твиттере компании EA Sports, чтобы те изменили его профиль в FIFA, который давно устарел. А иногда − наоборот. Однажды Миши задержали полицейские на трассе в Льеже, потому что нашли в бардачке его автопистолет. Пистолет, разумеется, был пластмассовым, и Батшуайи купил его «чисто по приколу».

В футболе постоянно всех со всеми сравнивают. Атлетов − с Роналду. Талантов − с Месси. Самого Месси − с Марадоной. Надавно Батшуайи тянуло сравнить только с одним человеком − Марио Балотелли. Сейчас это, как мастерство итальянца, в прошлом − не глубоком, но окончательно забытом. Между этими трудными персонажами есть два железных отличия, которые четко разграничивают, почему у одного сложный характер, а второй − обычный клоун.

1) Батшуайи заточен на успех. Он хочет победы, он бесится из-за мелких неудач, он мечтает видеть себя наверху. Об этом говорили даже тренеры молодежки «Стандарда», которых Батш доставал приколами. Как только надо выходить на поле, Миши собран и заряжен. Обратно − когда его не ставят в основу, Batsman злится и переживает. В отличие от того же Балотелли, бельгиец всерьез настроен на футбол. Во многом отсюда − второй пункт.

2) Батшуайи прогрессирует. Обычный сырой талант приехал в топ-Европу сразу в пекло сумасшедшего Марсело Бьелсы и меньше, чем за год освоился настолько, что после отъезда Андре-Пьер Жиньяка многие говорили: лучший форвард «Марселя» на самом деле никуда не уехал. Когда «ОМ» начало трясти, Батшуайи показал себя лидером и продолжил забивать там, где остальные чахли. Головой, обеими ногами, в одно касание, после дриблинга, в комбинациях − сегодня Миши хорош на любом стиле. При нем − подвижность, скорость ног и мыслей, удар как у молота Тора и ловкость, которой он пользуется не только, чтобы крутить послеголевые сальто.

Главное − Батшуайи вырос ментально. За два года в «Марселе» он набрался опыта, спокойствия, понимания командной игры. В 2014-м Марк Вильмотс отказался брать Миши на чемпионат мира из-за его бесконечного эгоизма. Сейчас − все изменилось. Даже истории с проститутками остались в прошлом. 12 мая − самый счастливый день в жизни Миши. За сутки он узнал, что стал отцом здоровой девочки, а потом − что попал в заявку Бельгии на Евро-2016. Последний раз так кайфово ему было десять лет назад, когда мама рассказала о приглашении «Андерлехта». Тогда он все упустил, сегодня − все исправит.

«Челси», не дожидаясь окончания чемпионата Европы, отдал за Батшуайи почти 40 млн евро. 35% из них по контракту отойдут в «Стандард» − как награда за столько лет мудрого терпения. Остальных денег «Марселю» хватит, чтобы пройти лицензирование и рассчитаться с долгами. Получается, Миши спас «Олимпик» дважды: сначала голами от позора, потом своим трансфером − от финансового краха.

29 июня 2016-го: становится точно известно о том, что «Челси» покупает у «Марселя» за рекордные для французского клуба деньги нападающего Миши Батшуайи.

21 июля 2004-го: становится точно известно о том, что «Челси» покупает у «Марселя» за рекордные для французского клуба деньги нападающего Дидье Дрогба.

Больше никаких Балотелли. Теперь у Батшуайи другие ориентиры.

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