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    Англия вылетела, проиграв Исландии. Италия выбила Испанию. Ключевые моменты матчей 1/8 финала


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    Голосов: 0
    27.06.2016 22:05
    Фантастический день на Евро – суперматч в Сен-Дени между Италией и Испанией, а затем великолепная победа Исландии над Англией. Показываем главные моменты дня.

    «Стад де Франс» принял суперматч Италия – Испания, а в Ницце схлестнулись Англия и Исландия!

    Онлайн матча Англия – Исландия – 1:2

    Видеогалерея матча

    Что творит Исландия, 2:1 повела, Сигторссон забил! Впереди было еще более 70 минут, но Англия так и не сравняла счет и в итоге покинула турнир. Фан-тас-ти-ка!

    Огооооо, Сигурдссон из нашего российского «Краснодара»! Тут же исландцы сравняли счет!

    Уже на четвертой минуте Халльдорссон скосил Стерлинга, а Руни реализовал пенальти.

    Ходжсон опять выставил интересный состав, у Исландии все предсказуемо.

    Фанаты в порядке и уже готовы!

    Онлайн матча Италия – Испания – 2:0

    Видеогалерея матча

    Итальянцы дождались своего шанса и как и в матче с Бельгией – удвоили счет на последних минутах!

    Кошмар, как же так Пике не забил!

    Испания начала попадать в створ ворот, но Буффон проявил себя во всей красе.

    Эдер едва не приговорил Испанию, но запорол выход один на один.

    Испания проснулась в начале второго тайма, но Мората упустил вернейший голевой момент.

    Итальянцы в итоге и забили – Кьеллини здорово отреагировал на отскок от Де Хеа.

    Италия начала лучше и упустила отличный момент: Де Хеа вытащил удар Пелле.

    Итальянцы и итальяночки свято верят в тренерский гений Антонио Конте.

    Сам алленаторе сосредоточенно раздает интервью.

    Говорят, у испанцев все очень радужно на тренировках. А в игре?

    Но уж на трибунах скучно не будет, это точно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -46

      kurskih 28 июня 2016, 00:40

      Молодцы ирландцы!!! Настоящие мужики!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -46

      kurskih > borusse 30 июня 2016, 13:21

      Исландцы) апичатка...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 28 июня 2016, 00:23

      Линекер ты где? или опять обосрался....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      themist 28 июня 2016, 00:09

      Исландцы молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 28 июня 2016, 00:09

      Италия должна играть в финале!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Comentarios 27 июня 2016, 23:38

      Сегодня Франция увидит "мирных английских болел"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июня 2016, 23:37

      Англия снова лажает, не зря с нашими в ничью сыграли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Comentarios 27 июня 2016, 23:25

      Исландцы мужики

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2529

      Челнинец 27 июня 2016, 22:50

      ИСЛАНДИЯ ПРОСТО МОЛОДЦЫ, И ПОЛУЧАЮТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ НАШИХ, ЗА ТО КАК БЬЮТСЯ, УДАЧИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ А ТОЧНЕЕ ПРОЙТИ АНГЛИЮ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      nikurit 27 июня 2016, 22:45

      Можно ли теперь называть Исландию "мега карлик"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 27 июня 2016, 22:11

      Исландия вперед!!!

      5
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