Англия - Исландия

красавцы
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уэльс
|3
|2
|0
|1
|6:3
|+3
|6
|2.
|Англия
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|3.
|Словакия
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|4.
|Россия
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
красавцы
Молодцы исландцы!!!
Где там Линекер?
И еще о нашем тренере. Слуцкой добился "фантастического" успеха выведя Россию на второе место в группе три победителя которой в финальной части набрали вместе три очка с разницей мячей +4-13 на троих и заняли последние места в группах.
Мудко должен сделать оргвыводы и добиться за любые деньги, чтобы хоть тройка россиян поиграла в первенстве Исландии для повышения уровня мастерства.Слушаешь бредни "специалистов" о том, что наши в Европе не играют потому и все беды , а видишь, что тон в командах задают именно те, кто играет в России, Украине, ну и ,разумеется, в Исландии!
Исландия - молодцы! Упорство! Желание! Маленькая страна! Простой и сплоченный народ! А как всех на этом Евро восхитил их громкий клич! Вперед Викинги - к победе!
Один вообще-то Норвежский бог...
У него что, норвежский паспорт есть?
И исландский, и шведский, и, кстати, немецкий. Германо-скандинавский, короче говоря.
ВОТ ЭТО ВОЛЯ К ПОБЕДЕ !!!! КРАСАВЦЫ !!!!!