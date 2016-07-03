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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Юре Прапротник, Роберт Вукан (Словения)
Резервный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Испания)
Материалы

Англия - Исландия

27.06.2016, Понедельник, 22:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/8 финала Англия - Исландия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уэльс 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Англия 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Словакия 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Россия 3 0 1 2 2:6 -4 1
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    Рейтинг: +45

    ск122 28 июня 2016, 20:38

    красавцы

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 28 июня 2016, 17:12

    Молодцы исландцы!!!

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    Рейтинг: +249

    Alek7183 28 июня 2016, 16:35

    Где там Линекер?

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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 28 июня 2016, 06:49

    Мдааааааааааа а где у этих ребят максимум??

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    Рейтинг: +139

    NNNN-4 28 июня 2016, 06:22

    И еще о нашем тренере. Слуцкой добился "фантастического" успеха выведя Россию на второе место в группе три победителя которой в финальной части набрали вместе три очка с разницей мячей +4-13 на троих и заняли последние места в группах.

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    Рейтинг: +139

    NNNN-4 28 июня 2016, 06:12

    Мудко должен сделать оргвыводы и добиться за любые деньги, чтобы хоть тройка россиян поиграла в первенстве Исландии для повышения уровня мастерства.Слушаешь бредни "специалистов" о том, что наши в Европе не играют потому и все беды , а видишь, что тон в командах задают именно те, кто играет в России, Украине, ну и ,разумеется, в Исландии!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 28 июня 2016, 00:59

    Исландия - молодцы! Упорство! Желание! Маленькая страна! Простой и сплоченный народ! А как всех на этом Евро восхитил их громкий клич! Вперед Викинги - к победе!

    3
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    Рейтинг: +256

    477 28 июня 2016, 00:03

    ИНТЕРЕСНО КТО-НИБУДЬ ИЗ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЧЕРЕПАХ СМОТРЕЛ МАТЧ?

    5
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo > 477 28 июня 2016, 00:23

    В кальянной

    2
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    Рейтинг: +410

    iron_Savior 27 июня 2016, 23:58

    Один вообще-то Норвежский бог...

    -1
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    Рейтинг: +826

    alex kidn > iron_Savior 27 июня 2016, 23:56

    У него что, норвежский паспорт есть?

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    Рейтинг: +13

    Борис Путь > iron_Savior 27 июня 2016, 23:58

    И исландский, и шведский, и, кстати, немецкий. Германо-скандинавский, короче говоря.

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    Рейтинг: +256

    477 27 июня 2016, 23:53

    ВОТ ЭТО ВОЛЯ К ПОБЕДЕ !!!! КРАСАВЦЫ !!!!!

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