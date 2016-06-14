Исландия вырвала ничью у Португалии. Венгрия забила два мяча Австрии. Ключевые события 5-го дня Евро

В Сент-Этьене бодрый матч отыграли сборные Португалии и Исландии, ничья 1:1. А в Бордо венгры неожиданно победили австрийцев 2:0. Следующие матчи будут сыграны 19 июня: Португалия сразится с Австрией, а Венгрия с Исландией.

Онлайн матча Португалия – Исландия – 1:1

Видеогалерея матча

Как ни пытался Роналду, мяч так после его ударов в сетку и не прилетел. 1:1 в хорошем вечернем матче, и лидером группы становится Венгрия!

А вот с чего начался второй тайм, это Исландия сравняла! Биркир Бьярнасон не промахнулся с близкого расстояния, и 1:1!

Нани все-таки забил свой гол, повели португальцы! И выиграли первый тайм. А этот гол стал 600-м в истории Евро.

Гол же Нани, как нет? Как попал во вратаря с такого расстояния? Стопроцентный момент упускает Португалия!

Хорррроший удар Виериньи, но надежен клипмейкер Евровидения-2012, а по совместительству еще и голкипер Исландии Халлдорссон.

Ох, какой момент в самом начале исландцы упустили. Двойной удар Гильфи Сигурдссона, но Руй Патрисиу надежен.

Главная звезда в хорошем настроении!

Португальцы готовы? Да!

А где же исландцы? Вот они!

Нас приветствует Бордо, здесь на стадионе «Матмут-Атлантик» встретятся две очень интересные сборные: Австрия сыграет против Венгрии. Австрийцы лишь однажды потеряли очки в квалификации, а у венгров – самая недорогая сборная, уступающая по стоимости даже Албании и Северной Ирландии.

Онлайн матча Австрия – Венгрия – 0:2

Видеогалерея матча

Второй гол венгров! Штибер! Вот и сенсация назрела, сборная Венгрии удвоила счет и победила Австрию.

И тут же Драговича удалили за фол в чужой (!) штрафной. Вторая желтая, и австрийцы еще и вдесятером.

Вот это да, забили венгры! Адам Салаи!

В дальнейшем команду еще обменялись опасными моментами, но в первом тайме голов не забили. А у Джуджака был классный момент.

Еще минуту не сыграли, а Алаба уже грохнул в штангу!

Составы команд уже известны. Абсолютно никаких сюрпризов!

Австрия готова?

Венгрия готова?

Австрийские фанаты что-то приготовили. Предвкушаем!