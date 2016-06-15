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Австрия - Венгрия
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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы
15 июня 2016
01:22
Алаба: «Нам не повезло на первой минуте»
2
14 июня 2016
22:00
Исландия вырвала ничью у Португалии. Венгрия забила два мяча Австрии. Ключевые события 5-го дня Евро
2
20:54
Евро-2016. Венгрия в большинстве обыграла Австрию
11
20:40
Видео
Австрия – Венгрия. Все голы
19:01
Кирай установил рекорд чемпионатов Европы
2
18:11
Алаба, Арнаутович и Джуджак сыграют с первых минут матча Австрия – Венгрия
18:00
Австрия и Венгрия встретятся в своем первом матче ЧЕ-2016
5
Австрия - Венгрия
14.06.2016, Вторник, 19:00 мск
Бордо, стадион
Матмут-Атлантик
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат Европы, 1 тур
Австрия
-
Венгрия
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Протокол
Видео
Расстановка
Таблица
Комментарии (3)
Австрия - Венгрия, Удар, Алаба
Австрия - Венгрия, Удар, Алаба
Австрия - Венгрия, Голевой момент, Харник
Австрия - Венгрия, Опасный момент, Джуджак
Австрия - Венгрия, Удар, Юнузович
Австрия - Венгрия, Удар, Джуджак
Австрия - Венгрия, Гол, 0-1
Австрия - Венгрия, Удаление, Драгович
Австрия - Венгрия, Сэйв, Альмер
Австрия - Венгрия, Гол, 0-2, Штибер
Группа F
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Венгрия
3
1
2
0
6:4
+2
5
2.
Исландия
3
1
2
0
4:3
+1
5
3.
Португалия
3
0
3
0
4:4
0
3
4.
Австрия
3
0
1
2
1:4
-3
1
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Рейтинг:
+45
ск122
14 июня 2016, 21:20
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мадьяры молодцы
0
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Рейтинг:
+67
ilya43rus
14 июня 2016, 20:37
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ну ёпрст....ставил на австрию
0
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Рейтинг:
+184
Sergei26
14 июня 2016, 19:12
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Ставлю на ничью
0
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