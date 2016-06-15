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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
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Австрия - Венгрия

14.06.2016, Вторник, 19:00 мск Бордо, стадион Матмут-Атлантик Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1 тур Австрия - Венгрия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Венгрия 3 1 2 0 6:4 +2 5
2. Исландия 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Португалия 3 0 3 0 4:4 0 3
4. Австрия 3 0 1 2 1:4 -3 1
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    Рейтинг: +45

    ск122 14 июня 2016, 21:20

    мадьяры молодцы

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    Рейтинг: +67

    ilya43rus 14 июня 2016, 20:37

    ну ёпрст....ставил на австрию

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 14 июня 2016, 19:12

    Ставлю на ничью

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