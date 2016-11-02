Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста

Стереотип о вторых половинах футболистов – охотницах из модельного агентства за тугим кошельком – вдребезги разбивает жена игрока сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого. Цитаты и фотографии – все, как вы любите.

«Нас познакомили общие нефутбольные друзья. Выяснилось, что мы оба спортсмены, это нас сразу объединило. У нас действительно была любовь с первого взгляда, что редко бывает в этой среде. По общению, взглядам, интересам мы сразу все поняли — поняли, что это серьезно».

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Дек 1 2013 в 11:19 PST

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Июн 3 2014 в 6:50 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Июн 6 2014 в 12:23 PDT

«Я до сих пор помню ощущение, что когда я его в первый раз увидела, я почувствовала, что знаю его уже миллион лет. Через несколько месяцев отношений мы съехались, все происходило естественно: мы как будто читали мысли друг друга и знали, что оба хотим семью, детей и к этому стремились».

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Апр 30 2014 в 12:37 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Сен 12 2014 в 6:41 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Сен 15 2014 в 8:11 PDT

«Я была поражена, что спортсмен может быть таким простым в общении и умным, а он удивился тому, что человек из шоу-бизнеса может быть профессиональным спортсменом и при этом с высшим образованием и с головой».

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Окт 25 2014 в 11:37 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Авг 24 2013 в 11:52 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Дек 10 2014 в 12:47 PST

«Когда мы познакомились, я первым делом подошла к маме: «Мам, ты знаешь, кто такой Василий Березуцкий?». «Нет, давай у папы спросим». Спросили у папы: «Да, защитник есть такой в ЦСКА». Папа сразу обрадовался нашему знакомству, спортсмен и такого уровня — он понимал, что это один из немногих вариантов, который может меня действительно заинтересовать, потому что с мужчинами не из мира спорта мне никогда не было интересно и комфортно».

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Мар 26 2015 в 7:12 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Июн 2 2015 в 10:10 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Май 29 2015 в 8:32 PDT

«Сын — это самый большой и приятный подарок, который Вася мне сделал! Все остальные, «стандартные», подарки — дорогая одежда, драгоценности — мне не очень интересны».

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Июн 6 2014 в 5:49 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Май 1 2015 в 11:20 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Май 25 2015 в 10:21 PDT

«Я не помешана на брендах, гораздо интереснее отыскать что-то необычное в масс-маркете. Я считаю, что стоит потратиться на аксессуары – обувь, сумки, часы, поскольку они не на один сезон. Но я не готова отдавать бешеные деньги за ультрамодное платье. Если ты следишь за собой и у тебя подтянутая фигура, то будешь прекрасно выглядеть в любом, даже самом простом наряде»

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Июн 6 2016 в 9:48 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Окт 20 2016 в 1:38 PDT

text Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya) Июл 22 2016 в 11:27 PDT

Цитаты: vokrug.tv, pfc-cska.com.

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