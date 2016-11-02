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    Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста


    4.1
    Голосов: 15
    02.11.2016 19:00
    Стереотип о вторых половинах футболистов – охотницах из модельного агентства за тугим кошельком – вдребезги разбивает жена игрока сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого. Цитаты и фотографии – все, как вы любите.

    «Нас познакомили общие нефутбольные друзья. Выяснилось, что мы оба спортсмены, это нас сразу объединило. У нас действительно была любовь с первого взгляда, что редко бывает в этой среде. По общению, взглядам, интересам мы сразу все поняли — поняли, что это серьезно».

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    «Я до сих пор помню ощущение, что когда я его в первый раз увидела, я почувствовала, что знаю его уже миллион лет. Через несколько месяцев отношений мы съехались, все происходило естественно: мы как будто читали мысли друг друга и знали, что оба хотим семью, детей и к этому стремились».

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    «Я была поражена, что спортсмен может быть таким простым в общении и умным, а он удивился тому, что человек из шоу-бизнеса может быть профессиональным спортсменом и при этом с высшим образованием и с головой».

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    «Когда мы познакомились, я первым делом подошла к маме: «Мам, ты знаешь, кто такой Василий Березуцкий?». «Нет, давай у папы спросим». Спросили у папы: «Да, защитник есть такой в ЦСКА». Папа сразу обрадовался нашему знакомству, спортсмен и такого уровня — он понимал, что это один из немногих вариантов, который может меня действительно заинтересовать, потому что с мужчинами не из мира спорта мне никогда не было интересно и комфортно».

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    «Сын — это самый большой и приятный подарок, который Вася мне сделал! Все остальные, «стандартные», подарки — дорогая одежда, драгоценности — мне не очень интересны».

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    «Я не помешана на брендах, гораздо интереснее отыскать что-то необычное в масс-маркете. Я считаю, что стоит потратиться на аксессуары – обувь, сумки, часы, поскольку они не на один сезон. Но я не готова отдавать бешеные деньги за ультрамодное платье. Если ты следишь за собой и у тебя подтянутая фигура, то будешь прекрасно выглядеть в любом, даже самом простом наряде»

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    text

    Фото опубликовано Olga Berezutskaya (@olga_berezutskaya)

    Цитаты: vokrug.tv, pfc-cska.com.

    «Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Ольги Березуцкой
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 15
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +10

      семенчик519 11 ноября 2016, 22:50

      Согласен не типичная, побольше бы таких

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 ноября 2016, 23:27

      «Сын — это самый большой и приятный подарок, который Вася мне сделал! Все остальные, «стандартные», подарки — дорогая одежда, драгоценности — мне не очень интересны». Ольга Березуцкая
      Василий! Не по годам мудрая девочка. А если ещё и окажется приличным человеком - не упускать до гроба!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 4 ноября 2016, 12:27

      Неплоха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 4 ноября 2016, 11:03

      и вправду не типичная. счастья ребятам!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 3 ноября 2016, 20:10

      Ну да,цепляет не фигурой.а скорей умным и добрым лицом,заполненным внутренним миром с берёзкой.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 3 ноября 2016, 15:35

      Шикарная девушка! Судя по всему и человек прекрасный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 3 ноября 2016, 13:55

      Очень. даже, милая)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Альтер 3 ноября 2016, 10:39

      да, и правда нетипичная для жены или подруги футболиста

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 ноября 2016, 01:39

      Симпатичная, скромная, уважаю таких, смотрела интервью с нею, умная, здравомыслящая женщина, главное не пиариться

      5
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      ...
      Рейтинг: +294

      Мортус > арейская 3 ноября 2016, 11:09

      По поводу "не пиарится" это Вы сильно ввернули))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 3 ноября 2016, 00:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пора вместо мужа в защиту коней ставить. Реально разницы бы никто не заметил.

      -5
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