Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста

«Нас познакомили общие нефутбольные друзья. Выяснилось, что мы оба спортсмены, это нас сразу объединило. У нас действительно была любовь с первого взгляда, что редко бывает в этой среде. По общению, взглядам, интересам мы сразу все поняли — поняли, что это серьезно».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Я до сих пор помню ощущение, что когда я его в первый раз увидела, я почувствовала, что знаю его уже миллион лет. Через несколько месяцев отношений мы съехались, все происходило естественно: мы как будто читали мысли друг друга и знали, что оба хотим семью, детей и к этому стремились».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Я была поражена, что спортсмен может быть таким простым в общении и умным, а он удивился тому, что человек из шоу-бизнеса может быть профессиональным спортсменом и при этом с высшим образованием и с головой».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Когда мы познакомились, я первым делом подошла к маме: «Мам, ты знаешь, кто такой Василий Березуцкий?». «Нет, давай у папы спросим». Спросили у папы: «Да, защитник есть такой в ЦСКА». Папа сразу обрадовался нашему знакомству, спортсмен и такого уровня — он понимал, что это один из немногих вариантов, который может меня действительно заинтересовать, потому что с мужчинами не из мира спорта мне никогда не было интересно и комфортно».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Сын — это самый большой и приятный подарок, который Вася мне сделал! Все остальные, «стандартные», подарки — дорогая одежда, драгоценности — мне не очень интересны».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Я не помешана на брендах, гораздо интереснее отыскать что-то необычное в масс-маркете. Я считаю, что стоит потратиться на аксессуары – обувь, сумки, часы, поскольку они не на один сезон. Но я не готова отдавать бешеные деньги за ультрамодное платье. Если ты следишь за собой и у тебя подтянутая фигура, то будешь прекрасно выглядеть в любом, даже самом простом наряде»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Цитаты: vokrug.tv, pfc-cska.com.

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