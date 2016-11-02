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  • Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста

Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста

«Нас познакомили общие нефутбольные друзья. Выяснилось, что мы оба спортсмены, это нас сразу объединило. У нас действительно была любовь с первого взгляда, что редко бывает в этой среде. По общению, взглядам, интересам мы сразу все поняли — поняли, что это серьезно».

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«Я до сих пор помню ощущение, что когда я его в первый раз увидела, я почувствовала, что знаю его уже миллион лет. Через несколько месяцев отношений мы съехались, все происходило естественно: мы как будто читали мысли друг друга и знали, что оба хотим семью, детей и к этому стремились».

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«Я была поражена, что спортсмен может быть таким простым в общении и умным, а он удивился тому, что человек из шоу-бизнеса может быть профессиональным спортсменом и при этом с высшим образованием и с головой».

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«Когда мы познакомились, я первым делом подошла к маме: «Мам, ты знаешь, кто такой Василий Березуцкий?». «Нет, давай у папы спросим». Спросили у папы: «Да, защитник есть такой в ЦСКА». Папа сразу обрадовался нашему знакомству, спортсмен и такого уровня — он понимал, что это один из немногих вариантов, который может меня действительно заинтересовать, потому что с мужчинами не из мира спорта мне никогда не было интересно и комфортно».

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«Сын — это самый большой и приятный подарок, который Вася мне сделал! Все остальные, «стандартные», подарки — дорогая одежда, драгоценности — мне не очень интересны».

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«Я не помешана на брендах, гораздо интереснее отыскать что-то необычное в масс-маркете. Я считаю, что стоит потратиться на аксессуары – обувь, сумки, часы, поскольку они не на один сезон. Но я не готова отдавать бешеные деньги за ультрамодное платье. Если ты следишь за собой и у тебя подтянутая фигура, то будешь прекрасно выглядеть в любом, даже самом простом наряде»

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Цитаты: vokrug.tv, pfc-cska.com.

«Счастлив, что я уезжаю?». Какая девушка дразнит молодую звезду «Ливерпуля»

Россия. Премьер-лига Россия Россия ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shurik45
1478102655
Настоящая женщина ! Вася тебе повезло.
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panmon
1478104223
Наконец то нормальная девушка! а не все эти "не как все"
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Канстантин
1478104558
Вот и разгадка, многолетнего высокопрофессионального уровня игрока!!!! Когда у человека такой Красивый, Прекрасный и Умный Тыл, и он спокоен, то он сосредоточен на своем Профессиональном состоянии, для более твердого и уверенного обеспечения Этой любимой, важной для любого нормального человека, части своей жизни!!! Наверняка им многие завидуют!!!! Дай Бог им многие Года Счастья и Здоровья!!! Аминь!!!!
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alexandr1205
1478108337
Реально классная !
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gak71
1478108682
Красивая, Вася молодец!
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ufos73
1478110539
Редкий случай когда в семье бревно не жена....
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river31
1478111823
Приятная внешность.
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ASG
1478119816
Сын на Ваську похож или на Андрюшку, гы-гы
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Мортус
1478122749
Пора вместо мужа в защиту коней ставить. Реально разницы бы никто не заметил.
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арейская
1478126391
Симпатичная, скромная, уважаю таких, смотрела интервью с нею, умная, здравомыслящая женщина, главное не пиариться
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