Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста

«Нас познакомили общие нефутбольные друзья. Выяснилось, что мы оба спортсмены, это нас сразу объединило. У нас действительно была любовь с первого взгляда, что редко бывает в этой среде. По общению, взглядам, интересам мы сразу все поняли — поняли, что это серьезно».
«Я до сих пор помню ощущение, что когда я его в первый раз увидела, я почувствовала, что знаю его уже миллион лет. Через несколько месяцев отношений мы съехались, все происходило естественно: мы как будто читали мысли друг друга и знали, что оба хотим семью, детей и к этому стремились».
«Я была поражена, что спортсмен может быть таким простым в общении и умным, а он удивился тому, что человек из шоу-бизнеса может быть профессиональным спортсменом и при этом с высшим образованием и с головой».
«Когда мы познакомились, я первым делом подошла к маме: «Мам, ты знаешь, кто такой Василий Березуцкий?». «Нет, давай у папы спросим». Спросили у папы: «Да, защитник есть такой в ЦСКА». Папа сразу обрадовался нашему знакомству, спортсмен и такого уровня — он понимал, что это один из немногих вариантов, который может меня действительно заинтересовать, потому что с мужчинами не из мира спорта мне никогда не было интересно и комфортно».
«Сын — это самый большой и приятный подарок, который Вася мне сделал! Все остальные, «стандартные», подарки — дорогая одежда, драгоценности — мне не очень интересны».
«Я не помешана на брендах, гораздо интереснее отыскать что-то необычное в масс-маркете. Я считаю, что стоит потратиться на аксессуары – обувь, сумки, часы, поскольку они не на один сезон. Но я не готова отдавать бешеные деньги за ультрамодное платье. Если ты следишь за собой и у тебя подтянутая фигура, то будешь прекрасно выглядеть в любом, даже самом простом наряде»
Цитаты: vokrug.tv, pfc-cska.com.
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