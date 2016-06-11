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  • Гол Аршавина, камбэк ЦСКА и другие достижения россиян на французских аренах

Гол Аршавина, камбэк ЦСКА и другие достижения россиян на французских аренах

«Велодром», Марсель, вместимость – 67394

Матч сборной: Англия – Россия, 11 июня, 22:00.

6 июля 1960 года сборная СССР с Яшиным, Нетто, Ивановым, Понедельником и другими звездами советского футбола в составе обыграла на «Велодроме» чехословаков со счетом 3:0, что позволило ей выйти в финал турнира (тогда в континентальном первенстве участвовало всего четыре команды, а первой его стадией была полуфинальная). Так началась история взаимоотношений советского, а впоследствии российского футбола с этим замечательным стадионом на юге Франции.

«Велодром» в этом году станет первым в истории европейским стадионом, который принимал матчи трех чемпионатов Европы, однако этого могло и не быть, так как с реконструкцией арены были связаны определенные сложности. В итоге же они были устранены, и теперь стадион «Марселя» войдет в историю футбольных первенств континента.

Для российских любителей игры номер один с этой ареной связан еще один эпохальный момент: в Лиге чемпионов сезона-1990/91 российский коллектив (московский «Спартак») установил наивысшее для наших клубов в этом турнире достижение – вышел в полуфинал. И встречался на этой стадии именно с хозяевами «Велодрома» – «Марселем». Первый матч у себя дома «красно-белые» проиграли со счетом 1:3 и ехали на юг Франции с надеждой забить три мяча, но итоговый результат игры в Марселе – 2:1 в пользу хозяев свидетельствовал о том, что «Спартаку» еще рано играть в финале Лиги чемпионов.

В 2008 году гол Андрея Аршавина, когда «Марсель» громил «Зенит» 3:0 в 1/8 финала Кубка УЕФА, на все том же «Велодроме» подарил петербуржцам шансы на то, чтобы побороться в ответной встрече. Последние не преминули ими воспользоваться – 2:0 и команда с берегов Невы идет дальше, а 14 мая становится победителем одного из последних Кубков УЕФА.

«Пьер Моруа», Лилль, вместимость – 50186

Матч сборной: Россия-Словакия, 15 июня, 16:00.

Конкретно с этим стадионом ни футбол СССР, ни российский футбол ничто связывает, ведь арена, названная в честь бывшего премьер-министра Франции и мэра Лилля Пьера Моруа, была открыта только в 2012 году. А вот на стадион «Лилль Метрополь», на котором до этого выступал «Лилль», наши клубы пару раз заглядывали. На групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2003/04 с «догами» встречался «Зенит» и уступил 1:2, на аналогичной же стадии Лиги чемпионов-2011/12 с «Лиллем» встречался другой российский суперклуб – ЦСКА. В первом туре квартета В, в который клубы были определены по результатам жеребьевки, «армейцы» отыгрались на «Лилль Метрополь» со счета 0:2, при том, что на тот момент у их соперника была, по слова поклонников «догов», одна из лучших команд в истории. С ними трудно не согласиться, ведь тогда за «Лилль» выступали Эден Азар, Мусса Соу, Матье Дебюши и другие звезды. Сборные же СССР и России ни разу в Лилль не заглядывали.

Тем важнее будет удачно начать историю взаимоотношений с этим городом на уровне национальной сборной. Стадион и соперник этому способствуют. Наверняка именно со Словакией российская дружина будет бороться за второе место в группе, а что касается «Пьера Моруа», то это единственный на Евро стадион с раздвижной крышей и полем-трансформером. На арене проходят соревнования по другим видам спорта, а также концерты различных звезд. На таком стадионе и с таким соперником у нашей сборной нет права на ошибку.

«Стадьем де Тулуз», Тулуза, вместимость – 35472

Матч сборной: Россия – Уэльс, 20 июня, 22:00.

Фк «Тулуза», созданный в 1937 году, никогда звезд с неба не хватал и постоянно уступал в популярности регбийному клубу «Стад Тулузен», который выступает гораздо успешнее своего футбольного соседа. Тем не менее, один раз в своей истории « Тулуза», все же, играла с российскими командами в еврокубках. 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1986/1987, в соперниках у французов московский «Спартак». В первом матче на муниципальном стадионе в Тулузе красно-белые уступают 1:3, но дома побеждают со счетом 5:1 и проходят в следующий раунд.

Что касается сборных СССР и России, то 20 июня этого года россияне впервые сыграют на стадионе в Тулузе, а вот советская команда в 1963 году проводила на этой арене товарищеский матч с французами, в котором даже сумела победить (3:2). Будем же надеяться на то, что удачный опыт выступления сборной СССР на «Стад де Тулуз» поможет российской национальной команде обыграть Уэльс в последней игре группового этапа Евро-2016.

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Чемпионат Европы Европа Зенит Спартак Россия ЦСКА Марсель Лилль Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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udavMike
1465633532
почему честно не признать - ничейку выцарапать бы
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15426378s
1465729115
ничейка это будет много.
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skipushkach
1465740181
Наверняка именно со Словакией российская дружина будет бороться за второе место в групп. То есть Уэльс вообще тут не на что не претендует....
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