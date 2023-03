Праздник к нам пришел! Франция обыграла Румынию в стартовом матче Евро

Димитри Пайе отметился сумасшедшим мячом! Франция выиграла у Румынии со счетом 2:1.

Пенальти в ворота французов. Станку сравнивает счет. Ва-а-а-ау!

Жиру забивает первый гол Евро! Да, господа, это случилось! Франция впереди

Погба не забивает убойный момент. Тэтэрушану спасает.

Первый тайм завершен. Нули на табло, но игра интересная. Ждем вторую половину встречи.

Снова не реализует шанс Антуан Гризманн. Теперь даже в штангу попасть не удалось. Мимо.

Гризмааанн! Как не забил сейчас французский нападающий? Штанга спасает Тэтэрушану и его партнеров.

Уго Льорис уже на первых минутах спас свою команду. Невообразимый сейв, оставивший неприкосновенными нули на табло.

Церемония открытия завершилась. Франция и Румыния играют в футбол. Играют весело!

Bonjour madame et messieurs! Мы с вами на Евро! Стартует матч Франция – Румыния, меньше часа до начала.

Хозяева турнира против самой крепкой обороны Европы (судя по отборочным играм). Супернападение с Гризманном во главе против команды, не проигрывающей 16 матчей подряд. Загадочная румынская атака против несыгранного центра французской обороны. Чем же все это закончится?

Что ж, вот и составы! Stancu и Stanciu путать не будем: первый – это молодая «десятка» Николае Станчу, тот игрок, которым интересуется «Зенит». А второй – Богдан Станку (номер 19) – это 28-летний форвард турецкого «Генчлербирлиги» по прозвищу «кот».

У французов нет в старте Марсьяля, зато с первых минут сыграет Димитри Пайе. Помните, мы рассказывали о том, как этот парень 11 лет назад продавал рубашки во французском магазине?

А вот так интереснее:

