Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Праздник к нам пришел! Франция обыграла Румынию в стартовом матче Евро


    0
    Голосов: 0
    11.06.2016 00:10
    Сегодня особенный день для футбольного болельщика, он даже круче любого дня рождения. Стартовал Евро-2016 – праздник, который будет с нами целый месяц! «Бомбардир» помогал следить за главными событиями первого матча между Францией и Румынией.

    Димитри Пайе отметился сумасшедшим мячом! Франция выиграла у Румынии со счетом 2:1.

    Пенальти в ворота французов. Станку сравнивает счет. Ва-а-а-ау!

    Жиру забивает первый гол Евро! Да, господа, это случилось! Франция впереди

    Погба не забивает убойный момент. Тэтэрушану спасает.

    Первый тайм завершен. Нули на табло, но игра интересная. Ждем вторую половину встречи.

    Снова не реализует шанс Антуан Гризманн. Теперь даже в штангу попасть не удалось. Мимо.

    Гризмааанн! Как не забил сейчас французский нападающий? Штанга спасает Тэтэрушану и его партнеров.

    Уго Льорис уже на первых минутах спас свою команду. Невообразимый сейв, оставивший неприкосновенными нули на табло.

    Церемония открытия завершилась. Франция и Румыния играют в футбол. Играют весело!

    Bonjour madame et messieurs! Мы с вами на Евро! Стартует матч Франция – Румыния, меньше часа до начала.

    Хозяева турнира против самой крепкой обороны Европы (судя по отборочным играм). Супернападение с Гризманном во главе против команды, не проигрывающей 16 матчей подряд. Загадочная румынская атака против несыгранного центра французской обороны. Чем же все это закончится?

    Здесь будет самый информативный онлайн в мире:

    Наш онлайн матча Франция – Румыния

    Что ж, вот и составы! Stancu и Stanciu путать не будем: первый это молодая «десятка» Николае Станчу, тот игрок, которым интересуется «Зенит». А второй Богдан Станку (номер 19) – это 28-летний форвард турецкого «Генчлербирлиги» по прозвищу «кот».

    У французов нет в старте Марсьяля, зато с первых минут сыграет Димитри Пайе. Помните, мы рассказывали о том, как этот парень 11 лет назад продавал рубашки во французском магазине?

    А вот так интереснее:

    Раздевалочка французская:

    А вот румынская:

    Румыны и французы к празднику готовы! А вы?

    Циферки! Французы в последних 10 матчах румынам не проигрывали – 5 побед и 5 ничьих. А Румыния – меньше всех пропустила в квалификации (всего лишь два мяча).

    А сейчас вы будете смеяться, но совсем не слабая Румыния выиграла всего один из 13 матчей на чемпионатах Европы, зато какой – против Англии (3:2) на Евро-2000, благодаря чему сенсационно вышла в четвертьфинал! Кстати, один из голов забил Доринел Мунтяну, работавший совсем недавно тренером в «Кубани» и «Мордовии». В общем, смотрите, как это было:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 июня 2016, 09:50

      чуть не угодал ничью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 11 июня 2016, 07:10

      Румынам не повезло, жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 11 июня 2016, 01:27

      румыны неплохо играли с французами, но Пайет не дал румынам взять очки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 11 июня 2016, 00:25

      Румынам чуть-чуть не хватило сил. Жаль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 11 июня 2016, 00:04

      Зауважал цыганов.Крепкая команда.Ну а Пайе хорош.Одно печалит,все время было ощущение,что на поле в синих майках с петухом на груди не французы,а сборная ЮАР.И то,по-моему в ЮАР больше белых.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Ronaldinho R10 11 июня 2016, 00:33

      Чему же тут удивляться!
      На ЧМ 18 выйдет 22 натурализованных россиянина!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 10 июня 2016, 23:03

      одно радует евро начался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 10 июня 2016, 22:51

      ЧТо то мне этот матч напоминает 1/2 лч Реал и МС, никаких моментов и скучная игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 10 июня 2016, 21:45

      УРА11111

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 10 июня 2016, 21:44

      УРА,ЕВРО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 10 июня 2016, 21:37

      Неа,не та фотка!
      Там должен быть афрофранцуз и румынка.
      А в левом верхнем углу надпись: Brazzers.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11