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Почему «Манчестер Сити» купил Зинченко

«Уфа» изначально позиционировала себя, как самый своеобразный клуб нижней части таблицы. Там удивительным образом умудряются уживаться воспитанник дортмундской «Боруссии» Иван Пауревич, нападающий с таким же длинным именем, как у Халка – Марсиньо, который сменил за последние 3 года 8 бразильских клубов. Есть еще Диего Карлос, имеющий в команде прозвище «gordo Neymar», что в переводе означает толстый Неймар, безумный пресс-атташе, который пуляет в сеть самые угарные видео российского футбола.

Вам еще не стало интересно? Это мы еше не вспоминаем о неудавшемся «канонире» Эммануэле Фримпонге. Этот парень вообще ездил по Уфе на такси за 5000 рублей. И во всем этом чудном балагане умудрился взрасти Александр Зинченко, парень из 15 тысячного украинского городка Радомышль. Теперь 19-летний полузащитник в шаге от перехода в «Манчестер Сити», но не против его подписать и «Зенит».

Круче Головина и Миранчука

За последние полгода ни об одном футболисте из клубов нижней части таблицы не говорили так много, как о Зинченко. Скорости его прогресса могут позавидовать даже потенциальные российские звезды – Александр Головин и Алексей Миранчук. При том, что эти двое изначально находились в знакомой среде, пользовались доверием тренера, которые относились к молодым ребятам с такой же заботой, с какой Дайнерис относится к своим драконам. Им прощались откровенно провальные матчи, их не сажали на лавку после первого обреза, они стали чуть ли не любимчиками своих тренеров. Да еще и имеют российский паспорт. Зинченко попал в менее благоприятные условия. Придя в «Уфу» в начале 2015 года, изначально он был чужим. Воспитанник донецкого «Шахтера» с паспортом гражданина Украины, то есть легионер, да и дела у команды складывались так себе. Она как всегда боролась за выживание. В таком цейтноте главному тренеру Игорю Колыванову было не до сюсюканий – либо ты выходишь и доказываешь игрой, что достоин места в составе, либо греешь старенькую лавку стадиона в Саранске. Ведь тогда у «Уфы» даже не было своей арены, и для команды все матчи были выездными. Зинченко сразу зацепил тренера, показал, что чем-то, но лучше других. Колыванов поверил в это и стал ставить игрока в состав чаще, в итоге за весеннюю часть набежало 9 игр. Неплохо для 18-летнего дебютанта, который до «Уфы» не играл на высоком уровне. После этого Зинченко неоднократно благодарил именно Колыванова – тренера, который дал ему шанс.

Издевательство над Анюковым

До «Уфы», кстати, Саша мог оказаться в «Рубине». Четыре месяца тренировок в 2014-ом году не привели ни к чему. Билялетдинову-старшему Зинченко нравился, он хотел его подписать. Однако, уже спустя время, всем стало понятно, что казанском клубе решения по игрокам принимает отнюдь не тренер. О своем периоде в «Рубине», приглашении в «Уфу», первом матче за сборную Украины Зинченко рассказывал мне и моему коллеге после игры с «Зенитом» прошлой осенью. Но сначала в микст-зоне на него набросились журналисты, ведь Саша забил гол Лодыгину, а встреча завершилась вничью. Позже Андре Виллаш-Боаш назовет потерю очков именно в этом матче – ключевым моментом, помешавшим бороться за чемпионство. Это был вечер Зинченко и его команды. Было видно, что «Уфа» получает удовольствие от бессилия «Зенита», более того, гости могли увезти с «Петровского» три очка. Но это было бы чересчур. Сразу после игры в прессе стали писать, что на стадионе присутствовали скауты «Марселя». Следили за парнем, который за один год умудрился превратиться в игрока, который возил по полю Александра Анюкова. Да, да, тот самый опытнейшей Анюков весь матч пытался уследить за реактивными, порой своеобразными действиями флангового хавбека, вечно рвущегося в центр поля. И успевал за ним крайне редко. Украинец словно издевался над своим соперником, играл с ним в «кошки-мышки», то уберет мяч влево, затем вправо, пока Анюков пойдет в отбор – мяч уже прокинут ему между ног.

После игры мы встретились в одной из гостиниц Петербурга. Говорили почти час. Зинченко не пытался что-то скрыть, рассуждал, как сформировавшаяся личность, которая знает, чего хочет. А главная мечта на тот момент у него была одна – поехать на Евро в составе сборной Украины.

Место в новой команде Гвардиолы

Уже зимой он мог уйти из «Уфы», в клуб обращались с официальными предложениями, фигурировали и европейские и российские клубы. Поговаривали даже о заинтересованности со стороны «Зенита», но это было быстро опровергнуто. Зинченко же принял совершенно взвешенное решение остаться. Остаться, чтобы вновь поиграть с Пауревичем, Марсиньо и остальными. Остался, наверное, даже не во благо «Уфы», а во благо себя. Место в составе, а значит постоянная практика ему была гарантирована. А это единственный критерий, по которому Михаил Фоменко приглашает игроков в сборную. Нельзя сказать, что весна игроку удалась. Осенней формы он так и не набрал. Но в каждом матче полузащитник действовал с максимальной отдачей, пока не получил травму из-за которой чуть не пропустил Евро. В окончательный список Зинченко все-таки попал. И попал, благодаря потрясающему симбиозу трудолюбия и таланта.

В ближайшее время сделка о его продаже в «Манчестер Сити» будет окончательно завершена. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько людей, близких к уфимскому клубу. Отчасти подтверждают это и агенты, которые просто отказываются от комментариев. Клубы обо всем договорились, «Уфа» получит самую большую в своей истории компенсацию, а игрок переедет в прохладный Манчестер в новую команду, которую будет строить Хосеп Гвардиола. Найдется ли там место Зинченко? Не уверен. Скорее всего, игрока отдадут в аренду в клуб статусом ниже, в условный «Сток Сити», где могла бы появиться неплохая связка Зинченко-Кркич. «Почему он уезжает сейчас?» – болельщики на форумах, естественно, находятся в полном недоумении. Не сыроват ли он для Англии? Может, и сыроват. Однако Зинченко понимает, что второй раз в такой клуб могут и не позвать. А сыроват он был и для «Уфы», а в итоге перерос уровень команды за полгода. Он любит доказывать, что лучше других. В Англии таких парней просто обожают.

Почему Александром Зинченко интересуются топ-клубы Европы

Украинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться​

Англия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Уфа Украина Манчестер Сити Зенит Анюков Александр Халк Фримпонг Эммануэль Миранчук Алексей Пауревич Иван Головин Александр Зинченко Александр
Комментарии (10)
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ASG
1465456181
Да хороший футболист, че там говорить. Главное, чтобы не зазвездился и пошел в среднячек европейский.
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narkozanos
1465459351
Одним днём живут,какой МС или там настолько убогая полузащита,что им нужен вот такой перспективный парень,который выйдет на уровень лет через 5 только
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Георгий 07 01 93 рус
1465459930
да его реал уже подписал!!!!на 10 лет за 140 млн !!!!
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Kostas_2011
1465461574
нужно с простых команд начинать...тогда толк будет
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Вомбат
1465491524
Да, легионер Зинченко выделяется в Уфе. НО не так сильно, как легионер Молло выделяется в Крыльях. Где хотя бы одна статья о Молло и почему нас пичкают бесконечным Зинченко? Какой-то украинский агент пытается пристроить своего в Зенит. И проплачивает сайтам типа этого. Другого объяснения нет.
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Nail-football
1465538441
Много шума из ничего. Он еще пока ничего не сделал. Разве что Анюкова обвел)
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PickwickTea
1467628141
Сегодня "Манчестер Сити" попрощался со своим легендарным голкипером Ричардом Райтом! Он провел в составе "горожан" четыре сезона и запомнился феноменальной статистикой: Матчей - 0; Пропущенны голов - 0; Зарплата - 1,02 млн. евро в год.
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1467633725
Этот парень еще прославит Украину, как Шева.
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