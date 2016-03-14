Почему Александром Зинченко интересуются топ-клубы Европы

Этот парень выглядит как школьник, но его умения восхищают даже европейские клубы. Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» представляет главный актив «Уфы».

Александр Зинченко

Рост/вес: 175/65

Дата рождения: 15 декабря 1996 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Уфа»

Позиция: полузащитник

Первые шаги и донецкий «Шахтер»

Этот парень родился в Радомышле, Житомирской области, где в возрасте 8 лет начал заниматься в местном ДЮСШ. Зинченко показывал яркую и зрелищную игру. После четырех лет в клубе, оказался в фарм-клубе донецкого «Шахтера», «Монолите» из Ильичевска. В 16 лет парень попал уже в сам «Шахтер», «где со временем стал капитаном команды U19. Зинченко так же был заигран за сборную Украины возрастом до 17 лет, а в 2013 году попал в 10 лучших игроков чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. В Донецке парень поиграл на многих позициях: опорник, центральный, крайний полузащитник, фланговый нападающий. Отличался эффектностью и эффективностью, а самое главное демонстрировал стабильную и взрослую игру.

Просмотр в «Рубине»

После ситуаций на Украине и в частности самом Донецке, парень уехал, разорвав контракт в одностороннем порядке. Четыре месяца находился в «Рубине» на просмотре, где успел всех впечатлить. Тренеры очень лестно отзывались о молодом таланте, его универсализме и были довольны работой на тренировках и двухсторонних матчах. «Рубин» был очень заинтересован и близок к подписанию контракта, но «Шахтер» хотел вернуть игрока обратно. Казанцы решили не рисковать и не навлекать на себя гнев судов, возможные дисквалификации и запреты на трансферы.

«Уфа»

После провала с «Рубином», появился вариант с «Уфой». Клуб сразу заметил талант игрока и, учитывая статус клуба и положение, рискнул и не пожалел средств на молодое дарование. 12 февраля 2015 года было объявлено о подписании контракта. В Уфе он сразу начал получать шансы проявить себя и быстрее адаптироваться в новой стране и взрослом футболе. Александр шанс не упустил и уже в июле стал лучшим футболистом «Уфы» по мнению болельщиков. В новом сезоне игрок стал появляться на поле практически в каждом матче и демонстрировал очень качественный футбол. Внимание на него обратил и Российский футбольный союз, и пошли слухи, что Зинченко могут заиграть за сборную и дать гражданство России. На это юноша ответил: «Был вариант с российским гражданством, но я – украинец». Уже 10 октября он был вызван в сборную Украины, в конце матча против сборной Испании появился на поле. Тем самым слухи касательно гражданства исчезли. В этом сезоне Зинченко сыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых передачи. Хоть парню пока всего 19 лет в клубе ему доверяют исполнять некоторые стандарты, в одном из них ему даже удалось забить.

Интерес других клубов

В зимнее трансферное окно ходило много слухов относительно интереса топ-клубов России. Назывались ЦСКА и «Спартак», так же регулярно скауты дортмундской «Борусии» и «Ромы» просматривают игрока и заинтересованы в его персоне. Так же немало слухов и о интересе со стороны киевского «Динамо», особенно учитывая тот факт, что у парня украинский паспорт и что клубу, возможно, понадобиться замена Андрею Ярмоленко. Многое будет зависеть от того, сможет ли «Уфа» сохранить прописку в Премьер-лиге. В случае вылета, Зинченко точно покинет клуб летом. У самого Александра цель в перспективе играть в топ-клубе европейского чемпионата. На вопрос, какой конкретно, он ответил: «Барселона». Но хотелось бы, чтобы мой путь прошел через лондонский «Арсенал», за который болею с детства. Анри, Пирес - в свое время это были монстры европейского футбола. И что символично, Арсен Венгер возглавил команду в 1996 году, когда я родился».

Немного о способностях Зинченко

Зинченко очень быстрый и техничный футболист, с отличным дриблингом, прекрасной стартовой скоростью. Он умеет исполнять стандарты, а самое главное парень играет с желанием и выкладывается на все сто процентов. Необычная ситуация для многих молодых игроков, потому что он бьется до конца, хотя не выделяется габаритами. Многие эксперты сравнивают его с Олегом Шатовым. А я сравнил бы его с лидером "Ливерпуля» Филипе Коутиньо. Поглядите, на что способен Зинченко.

Всем известный Александр Бубнов тоже восхищается молодым талантом: «Зинченко вышел с «Ростовом», и я обалдел. Выходит молодой пацан, всё на скорости, всё по делу, гол со стандарта забивает. Вообще к стандартам никого не подпускает. С «Кубанью» выходит и шустрит. Красавец, по-моему, даже поучаствовал в голе. Меня в «Уфе» никто больше не интересует, кроме этого пацана». Чтобы впечатлить этого специалиста, это нужно уметь, всем мы знаем как хорошо он умеет критиковать. Так же он осмелился сравнить его с несколькими молодыми русскими игроками: «Видно, что это уже звездный игрок. Кротов, Давыдов – они и рядом не стояли, при всем уважении к ним. Зинченко посильнее Шатова будет».



Выводы и ожидания

Парню всего 19 лет, он проводит уже второй сезон в Премьер-лиге, так же прошел академию «Шахтера», которая славиться своими воспитанниками. У него огромный потенциал, и интерес европейских именитых клубов это только подтверждает. Игрок достаточно скромный и осторожен в своих словах. При этом у Зинченко отличное самообладание, что очень важно для молодого игрока на футбольном поле. Если «Уфа» сохранит прописку в лиге, возможно, останется шанс удержать его еще на какое-то время. Иначе он покинет клуб и перейдет в какой-то российский топ-клуб, либо же в киевское «Динамо», окрепнет, сформируется окончательно, а там уже можно и о Европе подумать. Уверен, что из этого игрока получится что-то выдающееся и о нем еще заговорят. Главное, чтобы агенты не столкнули парня верного пути, и деньги европейских топ-клубов не вскружили голову, как, к сожалению, это иногда бывает.