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  • Сборная России не выиграла ни одного товарищеского матча в преддверии Евро. «Сухой» Кубок Америки. Дайджест событий дня

Сборная России не выиграла ни одного товарищеского матча в преддверии Евро. «Сухой» Кубок Америки. Дайджест событий дня

Россия сыграла вничью с Сербией

Матч сборных братских стран закончился по-братски. После весьма вялой игры на протяжении всей встречи команды раскрылись в концовке и обменялись голами. Первый мяч организовал вышедший на замену Роман Широков, красиво отпасовавший на Кокорина, которому оставалось лишь передать мяч открытому Дзюбе. Ответила же им пара Тадич-Митрович. Таким образом, победить перед Евро нашей команде не удалось – прошлый матч был проигран чехам 1:2.

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Игорь Денисов получил травму

Но его можно заменить в заявке. Хотя новость от этого не становится лучше, ведь сборная потеряла основного опорника, который наигрывался в обоих товарищеских матчах. У Игоря диагностирована травма задней поверхности бедра: вероятность того, что он пропустит турнир, высока. Будем ждать больше информации по этому поводу. На данный момент главной кандидатурой на замену считается Артур Юсупов.

На Копа Америка не забиваю больше двух голов в день

Вчера и вовсе в двух матчах мы увидели лишь один забитый мяч. Он на счету Паоло Герреро, который вознес сборную Перу на первое место в группе. Бразильцы пока лишь делят второе место с эквадорцами, с которыми вчера поделили и очки – 0:0. В матче Коста-Рики и Парагвая (группа А) голов также не было.

Промес просит об увеличении зарплаты вдвое

Вчера Квинси провел качественный матч за сборную Нидерландов и решил, что явно заслуживает за такую игру больше денег. По нынешнему контракту полузащитник получает 1,3 миллиона евро. Он готов остаться в «Спартаке», но только при условии, что клуб повысит зарплату ровно в два раза. В противном случае голландец красно-белых покинет.

«Зенит» собирается приобрести сразу двух игроков «Сампдории»

Речь о нападающем Луисе Муриэле и полузащитнике Фернандо. Однако известны лишь детали переговоров по первому футболисту: генуэзцы хотят за него 10 миллионов, тогда как петербуржцы предлагают только 7. По слухам, за бразильского хава «Зенит» намерен предложить около 15-и миллионов.

Инвесторы из Китая стали владельцами 70 % акций «Интера»

Консорциум, владеющий клубом «Цзянсу Сунин», решил порулить и европейским клубом. Да не каким-нибудь середнячком (хотя сейчас это спорно), а самим миланским «Интером»! 30% акций было выкуплено у Массимо Моратти, а 40% – у Эрика Тохира. Любопытно, что нынешний президент сохранит за собой должность, владея меньшим количеством акций.

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«Реал» хочет оформить сделку с Де Хеа до Евро-2016

На этом настаивает сам игрок, который не желает во время турнира думать о посторонних проблемах. Стоимость вратаря сейчас составляется 50 миллионов евро, которые Флорентино Перес, не раздумывая, собирается отдать. Также известно, что Зинедин Зидан против трансфера, поскольку его полностью устраивает Кейлор Навас.

Впервые в истории «Леганес» сыграет в Примере

Из Ла лиги вылетел «Хетафе», но команд из пригородов Мадрида не убыло, потому что в последнем туре Сегунды «Леганес» запрыгнул на вторую строчку, обыграв «Мирандес» со счетом 1:0. За свою 88-летнюю историю клуб ни разу не играл в высшем дивизионе, теперь же он проследует туда вслед за победителем – «Алавесом». Между прочим, за «Леганес» когда-то выступали Самюэль Это'О и сам Андрей Мох!

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Комментарии (21)
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Топс
1465161701
Позорники
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АртурZaСМ
1465184187
Вот это то , что нужно... когда знаешь, что сборная все равно обоср..ся горечь от поражения будет не такой эмоциональной...
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Виталий1
1465187477
То, что сборная не выиграла ни одного товарняка, это меня не волнует. Всё-таки товарняк, это тренировка. А вот то, что сборная в этих товарняках не играла, а мучалась на поле, вот это мне не нравится. Я на месте сборной перед матчем с англичанами сказался бы больным.
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AR!$tOCRAt
1465188308
Очередной провал нашей сборной!
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порт
1465188613
Пора нашим собираюсь чемоданы.
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vladimir-7
1465190975
Нужно в нашу команду верить и надеяться на победы, без этого нечего болеть.
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a-rakhmatov
1465191323
Ребята просто еще не отработали игровые связи, а так команда у нас сильная))) Удачи сборной России в чемпионате Европы !!!
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subbotaspartak
1465192527
Поставил на Россию "штуку", Получил опять хрен в руку. А в сборной каждый наверно рад, Они тоже ставят, но заранее знают результат
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Nikitich
1465205620
А пешком разве можно выигрывать? Только Широков смог выдать пас для продолжения разумной игры, нацеленной на ворота!
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serhz
1465214809
Надо уже сейчас искать тренера , подбирать молодёжь -иначе к 2018 году у нас будет такая же серая ,бездарная команда
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