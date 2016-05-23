Лошади на поле, крах команды Касильяса и нелепый танец Пардью. Кубковые страсти выходных

Финальный свисток судьи решающего матча Кубка Испании «Барселона» – «Севилья» звучал противнее многих. Дело не в симпатии к какой-либо команде, просто он сигнализировал о том, что очередной евросезон подошел к концу. У нас с вами остался только финал Лиги чемпионов, а затем две недели тишины, изредка прерываемой скучными товарищескими матчами сборных. Вплоть до Евро, до которого еще так далеко.

Испания

«Барселона» и «Севилья» напоследок не отфеерили, хоть и попытались продлить удовольствие, переключившись в овертайм. После удаления Маскерано у подопечных Унаи Эмери был почти час игрового времени совсем не для того, чтобы выйти вперед по показателю владения мячом, но штанга, тер Штеген и кое-где собственный недостаток класса – помешали андалусийцам устроить себе второй праздник на неделе, а удаление Банеги на 90-й минуте ничего хорошего в овертайме не сулило. «Севилья» окончательно устала, Альба забитым мячом после изумительного паса Месси огорчил тренера, который сделал из него защитника экстра-класса, а Неймар добил соперника на последних секундах – 2:0. Ничего страшного, главную победу «Севилья» справедливо отпраздновала в среду.

А «Барселона» в 28-й раз выиграла Кубок Испании, в седьмой раз оформила золотой дубль (чемпионат + Кубок), по 28 титулов в составе «Барсы» теперь завоевали Андрес Иньеста и Лионель Месси. Мы не увидим «Барселону» в эту субботу в финале ЛЧ, но и без Лиги каталонцы взяли массу трофеев за сезон, причем не только дома.

Видеогалерея матча

Англия

Останься в меньшинстве в финале Кубка и выиграй трофей – такой же финт провернул и «Манчестер Юнайтед», только перед этим сумел спастись в игре против «Кристал Пэлас». За 12 минут до конца основного времени Панчон открыл счет, спровоцировав Алана Пардью на странный танец.

Однако тут же ответный гол забил Мата, так что овертайм пришлось смотреть и на «Уэмбли», где задачу манкунианцев здорово могло осложнить удаление Смоллинга. «Пэлас» после этого едва не забил, а затем слишком спокойно отнесся к ответной атаке «МЮ» и получил в свои ворота великолепный гол Лингарда. «It’s over», – заявил Луи ван Гаал после игры. Выиграл трофей и покинул клуб, и уже давно понятно, кто придет ему на смену. К сожалению, не тот, кто рядом с ним на фото с кубком.

Видеогалерея матча

Германия

В Германии «Бавария» и дортмундская «Боруссия» за 120 минут победителя не определили, хотя и запороли уйму голевых моментов на двоих. Финал немецкого Кубка на берлинском «Олимпиаштадионе» уж точно не должен был заканчиваться 0:0. Мюллер и Левандовски могли оформить по хет-трику, Ройс и Обамеянг – как минимум по дублю, но вместо голов игроки раскромсали футболку Видалю и несколько раз поссорились между собой.

Ближе к концу дополнительного времени все футболисты еле волочили по полю ноги. В серии пенальти ужасно пробили дортмундцы Бендер и Папастатопулос, у «Баварии» же, несмотря на выпрыгивающего на три метра вперед голкипера дортмундцев Бюрки, ошибся лишь Киммих. В итоге золотой дубль довел до слез покидающего мюнхенский клуб Хосепа Гвардиолу.

Видеогалерея матча

Италия

Чемпионат вместе с Кубком выиграл и «Ювентус» – здесь тоже обошлось без сенсаций, как бы там ни изворачивался в финале на «Стадио Олимпико» «Милан». В первом тайме чемпион нанес всего один удар в ответ на десять миланских, но это ничего не изменило – команды доползли до овертайма, где на 108-й минуте вышел Альваро Мората, а решающий гол забил на 110-й – тогда же, когда это сделал Лингард на «Уэмбли». Победив, «Ювентус» стал первой в итальянской истории командой, оформившей золотой дубль дважды подряд, и пустил от Италии в Лигу Европу «Сассуоло».

Видеогалерея матча

Франция

Заметные триумфаторы находятся в шаге от ухода из своих команд, считает знаменитый карикатурист Омар Момани. Во Франции превзойти полуразваленный «Марсель» для «ПСЖ» было делом чести – дерби есть дерби, да еще и Златан Ибрагимович проводил последний матч в составе парижан. Тут ни до какого овертайма тянуть не стали – в первой тайме команды довольно быстро обменялись забитыми голами (Матюиди – Товен), а после перерыва дубль оформил Ибрагимович, еще один мяч забил Кавани. Точный удар Батшуайи ничего уже не решал – 4:2 в пользу «ПСЖ». Тоже золотой дубль, и очередная порция самодовольства от Ибрагимовича. И то и другое было предсказуемо.

Португалия

В Португалии не лучшие времена переживает «Порту» с Икером Касильясом: клуб, не так давно очень легко собиравший титулы, уже третий сезон подряд остается без трофеев. В финале Кубка «драконы» уступали 0:2 «Браге», причем получили гол от арендованного как раз из «Порту» Жосуэ, но спаслись благодаря дублю юного Андре Силвы, однако по пенальти уступили 2:4 – не забил мексиканец Эррера, а также уругваец Макси Перейра. И стоило ли Макси уходить перед этим сезоном из «Бенфики», дошедшей до ¼ ЛЧ и взявшей два домашних титула? Касильяс, кстати, весь матч просидел на скамейке запасных, а тренер «Браги» Паулу Фонсека плясал с кубком, победив команду, за которую он болеет с детства. Именно Фонсека рассматривается в качестве замены ушедшему из «Шахтера» Мирче Луческу.

Украина

«Этот вечер омрачен уходом Луческу», – заявил герой финального матча на Кубок Украины Александр Гладкий. «Заря» сопротивлялась в игре с «Шахтером» как могла, но высокий класс донецкого клуба сказался на итоговом счете – луганчане свои моменты не забили, а дубля Гладкого хватило для победы – 2:0. «Шахтер» в 10-й раз завоевал украинский Кубок, но расстройство от расставания с тренером, выигравшим 24 трофея за 12 лет, чувствовалось в словах абсолютно всех триумфаторов. «Нужно учиться жить без Луческу», – резюме от капитана Дарио Срны. Интересно, насколько им это удастся.

Шотландия

«Брага» ждала свой трофей 50 лет, а «Хиберниан» – целых 114. В решающем матче Кубка Шотландии эта команда схлестнулась с вернувшимся в элиту «Рейнджерс», который выбил «Селтик» в полуфинале. До триуфма Кенни Миллеру и его партнерам не хватило всего-то десятиминутки – еще на 79-й они вели со счетом 2:1, но недотянули даже до овертайма, пропустив дважды. В итоге 2:3, и фанаты «Хибс» помчались праздновать на поле, ломать ворота и рвать сетку, а заодно и подрались с болельщиками «Рейнджерс». Все это свинство удалось остановить лишь выскочившей на поле конной полиции. Британцы, что тут скажешь. А «Рейнджерс» пока еще сезон потерпит без евротурниров.

«МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан». Онлайн