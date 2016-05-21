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    «МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан»


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    Голосов: 0
    21.05.2016 19:30
    «Бавария» выиграла у «Боруссии» в финале Кубка Германии. «ПСЖ» разгромил «Марсель» во Франции. «Бомбардир» показывает основные моменты четырех финалов.

    «Ювентус» выигрывает Кубок Италии!

    Мората только вышел на замену, как сразу забил «Милану».

    «ПСЖ» разгромил «Марсель» и взял Кубок Франции!

    «Бавария» в серии пенальти выигрывает Кубок Германии!

    Батшуайи тут же кладет ответочку.

    Еще один мяч забивает «ПСЖ». Это снова Ибра.

    Кавани добивает «Марсель».

    «ПСЖ» уже выходит вперед. Ибрагимович реализовал пенальти. В Италии и Германии по-прежнему нули.

    Через 10 минут выровнял положение Флориан Товен.

    В матче с «Марселем» Матюиди открыл счет.

    В Италии и Германии пока по нулям. А вот во Франции команды уже к 14-й минуте обменялись голами.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии!

    Лингард забивает важнейший мяч уже в дополнительное время. 110-я минута стала голевой.

    Мата сравнивает счет.

    Гол Панчона в ворота «Юнайтед».

    Составы «Боруссии» и «Баварии» на финал Кубка Германии.

    К перерыву счет 0:0. Владеет «МЮ» территориальным преимуществом, но голов нет.

    На первых минутах опаснее выглядят футболисты «Манчестера». Рэшфорд и Феллайни могли забивать, но их ударам не хватило точности.

    Составы играющих команд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 мая 2016, 06:36

      Молодцы!!! Всех манков с победой и КА!

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 22 мая 2016, 00:29

      Что-то все финалы в Европе со скрипом выиграли фовариты! Завтра Барса тоже в основное время не сможет взять кубок? ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 21 мая 2016, 22:25

      МЮ молодцы

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 21 мая 2016, 21:44

      эххх,если бы не Руни!!!а Кабай всегда был грязноватым игроком(
      МЮ дожать и победить>>>>>

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