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«МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан»

«Ювентус» выигрывает Кубок Италии!

Мората только вышел на замену, как сразу забил «Милану».

«ПСЖ» разгромил «Марсель» и взял Кубок Франции!

«Бавария» в серии пенальти выигрывает Кубок Германии!

Батшуайи тут же кладет ответочку.

Еще один мяч забивает «ПСЖ». Это снова Ибра.

Кавани добивает «Марсель».

«ПСЖ» уже выходит вперед. Ибрагимович реализовал пенальти. В Италии и Германии по-прежнему нули.

Через 10 минут выровнял положение Флориан Товен.

В матче с «Марселем» Матюиди открыл счет.

В Италии и Германии пока по нулям. А вот во Франции команды уже к 14-й минуте обменялись голами.

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии!

Лингард забивает важнейший мяч уже в дополнительное время. 110-я минута стала голевой.

Мата сравнивает счет.

Гол Панчона в ворота «Юнайтед».

Составы «Боруссии» и «Баварии» на финал Кубка Германии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

К перерыву счет 0:0. Владеет «МЮ» территориальным преимуществом, но голов нет.

На первых минутах опаснее выглядят футболисты «Манчестера». Рэшфорд и Феллайни могли забивать, но их ударам не хватило точности.

Составы играющих команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Англия. Кубок Германия. Кубок Европа
Комментарии (4)
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MU-fanatic
1463856292
эххх,если бы не Руни!!!а Кабай всегда был грязноватым игроком( МЮ дожать и победить>>>>>
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Igorello97
1463858759
МЮ молодцы
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kurskih
1463866177
Что-то все финалы в Европе со скрипом выиграли фовариты! Завтра Барса тоже в основное время не сможет взять кубок? ;)
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sir_Alex
1463888204
Молодцы!!! Всех манков с победой и КА!
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