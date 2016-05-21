«МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан»

«Ювентус» выигрывает Кубок Италии!
Мората только вышел на замену, как сразу забил «Милану».
«ПСЖ» разгромил «Марсель» и взял Кубок Франции!
«Бавария» в серии пенальти выигрывает Кубок Германии!
Батшуайи тут же кладет ответочку.
Еще один мяч забивает «ПСЖ». Это снова Ибра.
Кавани добивает «Марсель».
«ПСЖ» уже выходит вперед. Ибрагимович реализовал пенальти. В Италии и Германии по-прежнему нули.
Через 10 минут выровнял положение Флориан Товен.
В матче с «Марселем» Матюиди открыл счет.
В Италии и Германии пока по нулям. А вот во Франции команды уже к 14-й минуте обменялись голами.
«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии!
Лингард забивает важнейший мяч уже в дополнительное время. 110-я минута стала голевой.
Мата сравнивает счет.
Гол Панчона в ворота «Юнайтед».
Составы «Боруссии» и «Баварии» на финал Кубка Германии.
К перерыву счет 0:0. Владеет «МЮ» территориальным преимуществом, но голов нет.
На первых минутах опаснее выглядят футболисты «Манчестера». Рэшфорд и Феллайни могли забивать, но их ударам не хватило точности.
Составы играющих команд.