«МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан»

«Ювентус» выигрывает Кубок Италии!

Мората только вышел на замену, как сразу забил «Милану».

«ПСЖ» разгромил «Марсель» и взял Кубок Франции!

«Бавария» в серии пенальти выигрывает Кубок Германии!

Батшуайи тут же кладет ответочку.

Еще один мяч забивает «ПСЖ». Это снова Ибра.

Кавани добивает «Марсель».

«ПСЖ» уже выходит вперед. Ибрагимович реализовал пенальти. В Италии и Германии по-прежнему нули.

Через 10 минут выровнял положение Флориан Товен.

В матче с «Марселем» Матюиди открыл счет.

В Италии и Германии пока по нулям. А вот во Франции команды уже к 14-й минуте обменялись голами.

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии!

Лингард забивает важнейший мяч уже в дополнительное время. 110-я минута стала голевой.

Мата сравнивает счет.

Гол Панчона в ворота «Юнайтед».

Составы «Боруссии» и «Баварии» на финал Кубка Германии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

К перерыву счет 0:0. Владеет «МЮ» территориальным преимуществом, но голов нет.

На первых минутах опаснее выглядят футболисты «Манчестера». Рэшфорд и Феллайни могли забивать, но их ударам не хватило точности.

Составы играющих команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает