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    Ибрагимович: «ПСЖ»? Я пришел, я увидел, я победил»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович попрощался с болельщиками парижан после своего последнего матча в футболке французской команды.

    «Группа игроков, которая собралась в «ПСЖ», совершенно особенная, наши достижения за последние три года не могут не впечатлять. Я буду скучать по клубу, это был один из лучших моих сезонов, ведь я забил 50 голов. Но я все еще готов к новым достижениям!

    Я выполнил свою миссию. Я выиграл все. Я пришел, я увидел, я победил», — заключил Ибрагимович.

    Источник: Goal.com

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    22.05.2016 07:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 мая 2016, 09:27

      Слишком много "я" в одном предложении)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 22 мая 2016, 12:39

      Уверен, что в след сезоне выступит на уровне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 22 мая 2016, 12:12

      удачи ему

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 мая 2016, 11:31

      Во Франции ПСЖ и без Ибры скорее всего боал бы все титулы, а вот в европе не получилось пока и с ним

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      40Zver40 22 мая 2016, 11:25

      Что то я не вижу выигранной Лиги чемпионов или Лиги Европы...И золотого мяча что то тоже нет...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > 40Zver40 22 мая 2016, 12:40

      ...............и не будет)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 мая 2016, 09:21

      Мессия прям)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 22 мая 2016, 08:32

      Горбатый нос зазнался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 22 мая 2016, 07:58

      Красава

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 мая 2016, 07:41

      слишком много самодовольства.

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > talgatnurzhanov2006 22 мая 2016, 11:02

      Это же Ибракадабра :D

      1
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