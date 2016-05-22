Ибрагимович: «ПСЖ»? Я пришел, я увидел, я победил»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович попрощался с болельщиками парижан после своего последнего матча в футболке французской команды.

«Группа игроков, которая собралась в «ПСЖ», совершенно особенная, наши достижения за последние три года не могут не впечатлять. Я буду скучать по клубу, это был один из лучших моих сезонов, ведь я забил 50 голов. Но я все еще готов к новым достижениям!

Я выполнил свою миссию. Я выиграл все. Я пришел, я увидел, я победил», — заключил Ибрагимович.