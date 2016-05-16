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  • Ибрагимович, Это’О и другие суперветераны европейского футбола

Ибрагимович, Это’О и другие суперветераны европейского футбола

Чемпионат: Серия А

Герой: Массимо Маккароне («Эмполи»)

Возраст: 36 лет

Показатели в текущем сезоне: 37 матчей (13 голов + 6 ассистов)

Лысый итальянец играл за тот самый «Мидлсбро», который сенсационно дошел до финала Кубка УЕФА. Правда, Макларен в финале выпустил его только на замену, а в финале Кубка Лиги вовсе оставил в резерве. Итальянец до сих пор злится. 2:3 с Хорватией на «Уэмбли» Маккароне отметил с не меньшим энтузиазмом, чем миллионы россиян. Биг Мак провел в Англии лучшие пять лет, но так и не стал своим. В «Сиене» Маккароне вновь начал забивать, и после вылета команды ожидаемо остался в элите. Однако в «Палермо» и «Сампдории» дела пошли заметно хуже. С генуэзцами Маккароне снова вылетел. Форвард вернулся в «Эмполи», где сделал себе имя на заре карьеры. Но пришел играть, а не доигрывать. В первом сезоне ветеран спас клуб от вылета в Серию С, а уже в следующем вывел в элиту, где продолжил забивать. Отданному «Рубином» в аренду «синим» Марко Ливайе есть чему поучиться.

Чемпионат: РФПЛ

Герой: Спартак Гогниев («Урал»)

Возраст: 35 лет

Показатели в текущем сезоне: 15 матчей (7 голов + 1 ассист)

«Урал» – уже двенадцатый клуб в богатой на события карьере Гогниева. Спартак помогал добыть первое российское «золото» ЦСКА, как бы дико ни звучала эта фраза. Казалось, что он отправился доигрывать еще в 2007-м, вылетев с «Кубанью» в первую лигу. В ФНЛ Гогниев четыре года боролся за повышение с КАМАЗом и «Краснодаром», внезапно вернувшись в элиту с шестого места с «быками». Уже после первого круга Гогниева вернули в ФНЛ, но вляпаться в историю в Грозном форвард успел. В Екатеринбурге Спартак пережил вторую молодость. Менее избалованный деньгами «Урал» и в Премьер-лиге делал ставку на ветерана. Потом пошли травмы. Но когда этой зимой «шмели» отпустили Ерохина, оставшись без вариантов в атаке, Гогниев доказал, что и в 35 остается конкурентоспособным на самом высоком уровне.

Чемпионат: Эредивизи

Герой: Дирк Кейт («Фейеноорд»)

Возраст: 35 лет

Показатели в текущем сезоне: 32 матча (19 голов + 4 ассиста)

Кейт забивал в финале Лиги чемпионов за «Ливерпуль». Только не при эпических 3:3, а два года спустя. То был финальный аккорд лебединой песни «красных». Работяга Кейт всегда ставил интересы команды выше собственных. Когда руководству «Ливерпуля» показалось, что стареющий голландец уже не тянет – без разговоров уехал в Турцию. Когда Ван Гаалу потребовался работящий крайний защитник для сборной – сыграл и помог команде взять «бронзу». Позвал Джованни ван Бронкхорст помочь родному «Фейеноорду» – вернулся на закате карьеры. Однако камбэк вышел триумфальным. В свои 35 Дирк стал главной ударной силой команды, втащив ее на пьедестал.

Чемпионат: АПЛ

Герой: Джермейн Дефо («Сандерленд»)

Возраст: 33 года

Показатели в текущем сезоне: 33 матчей (15 голов + 1 ассист)

Большую часть карьеры Джермейн провел в «Тоттенхэме». Там малыш Дефо успешно мешал играть Спящему гиганту Павлюченко, наколотив за два пришествия в стан «шпор» почти сотню мячей только в АПЛ. В 2014-м разменявший четвертый десяток форвард уехал по модному маршруту в Америку. Однако года в составе «Торонто» Джермейну хватило, чтобы понять: на пенсию еще рано. Дефо вернулся в Англию и помог «Сандерленду» избежать вылета в прошлом сезоне. В этом занимается тем же. Половину своих очков «черные коты» набрали благодаря голам ветерана. Вот и в прошлый уик-энд Дефо принес «Сандерленду» волевую победу над «Челси».

Чемпионат: Суперлига

Герой: Самюэль Это’О («Антальяспор»)

Возраст: 35 лет

Показатели в текущем сезоне: 31 матч (20 голов + 6 ассистов)

Камерунец, органично смотревшийся в центре атаки «Барселоны», стал жертвой вспышки синдрома Переса у руководства каталонцев. И хотя с «Интером» Самюэль сделал требл, карьера пошла по нисходящей. После неожиданно удачного вояжа главного дагестанца в «Челси» последовали менее успешные визиты в «Эвертон» и «Сампдорию». Устав ждать новой смены курса в «Анжи», возрастной форвард махнул в не менее хлебосольную Турцию. Видимо вдохновленные примером дагестанцев боссы новичка Суперлиги –«Антальяспора» – решили привлечь внимание приглашением звезды. Зарплату Это’О получает не за красивые глаза – больше камерунца забил только бомбардир чемпиона Турции «Бешикташа» – Марио Гомес.

Чемпионат: Примера

Герой: Ариц Адурис («Атлетик»)

Возраст: 35 лет

Показатели в текущем сезоне: 34 матча (20 голов + 6 ассистов)

Баск пишет свою историю прямо сейчас. Воспитанник «Атлетика» провел золотой возраст вне Бильбао. В 27 Ариц перебрался в «Мальорку», а оттуда еще выше – в «Валенсию». Вторично вернувшись в родной клуб, где он никогда не блистал результативностью, Адурис вдруг начал забивать больше с каждым следующим годом: 18, 18, 26, а теперь и вовсе 34. К 18 голам в чемпионате Арис добавил 6 в Кубке Короля и еще десяток отгрузил соперникам по Лиге Европы. Позднее цветение баска просто невозможно было проигнорировать, и консерватор Дель Боске дал Арицу дебютировать в сборной в 35. А тот сразу забил, чем спас Фурию Роху от поражения в товарняке с Италией. Но внезапный ренессанс еще одного ветерана, Торреса, может обломать Адурису всю малину с Евро. Эль-Ниньо у Дель Боске в куда большем фаворе, чем навязанный общественностью баск.

Чемпионат: Бундеслига

Герой: Клаудио Писарро («Вердер»)

Возраст: 37 лет

Показатели в текущем сезоне: 28 матчей (14 голов + 3 ассиста)

Не заиграв в перенаселенном звездами «Челси», Писарро вернулся в привычную атмосферу Бундеслиги. В «Вердере» форвард был настолько хорош, что наиграл на второе приглашение в «Баварию» из Бремена в 33. Мюнхенцам нужен был надежный форвард на подмену. Достаточно опытный, чтобы не портить картину, и вполне удовлетворенный карьерой, чтобы довольствоваться крохами игрового времени. Получая меньше тайма, и то через раз, старикан умудрялся стабильно забивать. Списали его только к 36. Естественно, Клаудио вернулся в Бремен. Поначалу Писарро давал поиграть молодежи, но когда по итогам первого круга «Вердер» оказался в очке от зоны вылета, взялся за дело сам. В 2016-м ветеран наколотил 12 голов и помог своему клубу спастись от вылета, став при этом лучшим бомбардиром «Вердера» в истории Бундеслиги.

Чемпионат: Лига 1

Герой: Златан Ибрагимович («ПСЖ»)

Возраст: 34 года

Показатели в текущем сезоне: 31 матч (38 голов + 15 ассистов)

Пока про Златана штампуют комиксы в интернете, он как вино – хорошеет с годами. Полсотни мячей отгрузил швед в ворота соперников «ПСЖ», в 34 года установив личный рекорд результативности за один сезон. В Лиге 1 он забивает в среднем больше гола за игру и больше, чем некоторые команды. Тем интереснее, где форвард продолжит карьеру. Переговоры с «ПСЖ» пока ведутся, но, похоже, что самому Златану Париж уже наскучил. Не зря туда активно сватают Роналду. Ибра пока не играл в Бундеслиге, и переход в «Баварию» взорвал бы новостную ленту. Хотя куда вероятнее переезд в АПЛ или возвращение в Италию, где шведу было наиболее комфортно.

Цитата дня. Златан прощается с Парижем

Франция Эмполи Урал Фейеноорд Сандерленд Атлетик Антальяспор Вердер ПСЖ Это'О Самуэль Кейт Дирк Писарро Клаудио Дефо Джермейн Ибрагимович Златан Маккароне Массимо Гогниев Спартак Адурис Ариц
Комментарии (10)
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kachan63
1463383504
Златан никогда не играл в АПЛ, для него переход в "Ман.Ю." или "Челси" был бы хорошим стимулом поиграть 2-3 года на высшем уровне.
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Petrak86
1463386557
ну в 33 это еще не ветеран, это порой пик, "предпенсионный" возраст, считаю, что начиная от 35 можно считать игроками ветеранами, так что Ибра и Дефо лишние в этом списке, они еще вполне себе молоды для игры на высоком кровне
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Strig
1463387682
Звездан он и в МЮ будет Звездан
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stanislav2017
1463397096
Адурис молодец!
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Karpathian
1463398192
А Клозе в Лацио?
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Бонс
1469448982
Все футболисты в этой статье- настоящие мастера своего дела! Но больше всего приятно было увидеть в этом списке Это’О. Замечательно играл за "Барселону"! Великолепный игрок!
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