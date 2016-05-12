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Бомбардир.ру. Почему Смолов самый крутой нападающий в российской истории

Результаты

Подобной формы в своей карьере Федор еще не набирал. Все началось с первого в РФПЛ русского покера, а завершилось 12-ю голами за месяц. Бомбардирский темп уровня Суареса сделал Смолова лучшим снайпером лиги с отрывом в четыре гола от ближайших преследователей (для большего пафоса – их зовут Промес и Халк). Несомненно, в голах огромная заслуга всей атакующей группы «Краснодара», которая лидирует в лиге по количеству созданных моментов (но реализует, к слову, всего треть), и лично Павла Мамаева, способного отдать удобнейший пас даже со дна Байкала.

Однако мы говорим о Федоре. В положительных тонах – что не так давно было редкость. Вполне заслуженно, потому что поговорить как раз есть о чем. Например, о проценте успешных обводок – 43,3. Это выше, чем у тех же Халка (43,2) и Промесса (42,7). Да, Смолов демонстрирует дриблинг заметно реже них, но зато успешнее. Среди русских атакующих игроков соперников у него по этому показателю нет вовсе. Все здорово у форварда «быков» и с ассистами – их восемь, а это шестое место в чемпионате и третье среди сборников (9 у Дзагоева и сумасшедшие 18 у Мамаева). По системе гол+пас в лиге его опережает только Халк с монструозным показателем 32. Но остается всего пять полезных действий, чтобы и его нагнать – дело выполнимое. И нокаут: средняя оценка Смолова от Whoscored.com – 7,56. Выше только у Халка (8,13) и Вернблума (7,58). Ближайший русский преследователь – Александр Самедов – расположился на 10-ом месте (7,29). У вас все еще сомнения в вопросе лучшего русскоязычного игрока сезона?

Сборная

В национальной команде Федору даже до сих пор не особенно доверяют. Только Капелло упорно вызывал его и пробовал в основе, что, несмотря на отношение многих болельщиков к великому итальянцу, говорит о многом. Преимущественно Смолов выходит в товарняках и практически всегда оставляет хорошее впечатление. В дебютном матче против США забил гол уже на девятой минуте. Всего за 12 матчей он успел настрелять пять мячей. В официальных играх у него всего по одному голу и результативному пасу – оба за 16 минут в Лихтенштейне. Но надо помнить, что Федор Смолов здорового человека стал известен нам лишь в последние года полтора.

И теперь перед Слуцким возникла дилемма: как выбрать между двумя форвардами, находящимися на пике. Очевидно, тренер делает ставку на силовую манеру Дзюбы. Хотя бы потому что уже наиграно и дает результат. Со Смоловым стиль полностью меняется. И вовсе не в худшую сторону. Да, атаки становятся более рискованными, зато заметно ускоряются, обостряются и теряют предсказуемость. Матч с Литвой выдался у Федора безупречным: дело даже не в голе, ведь он помимо основной работы эффективно открывался на флангах и в глубине, выполнял огромный объем работы, отходя в оборону, а также выводил партнеров на ударную позицию точными передачами. К подобному стилю атакующей игры сборной пока привыкнуть сложно. Но, пожалуй, уже стоит начать.

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Талант

Почему игра Смолова долгие годы вызывала смех? Мало ли форвардов, которые не забивают сезонами? Основная причина, ясное дело, в таланте. Более-менее каждый болельщик понимал, как много дано Федору и как он это транжирит. Недаром в «Динамо» ему доверяли с 17 лет, а в 18 он уже забивал победный мяч своему будущему клубу – «Краснодару». Много было разговоров о мастерстве динамовского юнца, но он показывал его скупо в редких слаломных проходах и попытках финтить. О статистике вы и сами знаете: за год в стане «быков» Смолов забил больше, чем за всю прошлую карьеру. Он созрел лишь к 26 годам, но, вне всяких сомнений, по причинам далеким от сугубо футбольных. Да, ему не всегда находили наиболее удобное место на поле и доверяли лишь периодами, но причина, скорее, в голове, чем в ногах. Ведь они у Федора работают так, как ни у какого другого нападающего в российской истории. Адресую вас к статистике, что вверху, видео, что внизу и собственной памяти: подобным дриблингом не могут похвастать ни Кержаков, ни Павлюченко, ни даже сам Владимир Бесчастных.

Европа

Пока среди русской футбольной молодежи активно формировалась идеология лимитчиков, Федор на удивление всем отправился пытать шанс в Европе. Сам поступок заслуживает уважение, пусть в Нидерландах у нападающего и не получилось. Говорят, сам принципиально выбрал «Фейеноорд» и проблем с адаптацией не испытал. Зато сам «Фейе» испытывал в то время ого-го какие проблемы, что никак не помогало Смолову там раскрыться. Одиннадцать матчей (далеко не каждый в старте) и один гол. Роттердамский клуб тех времен примерно как нынешнее «Динамо» – в контексте Смолова сравнение более чем понятное. 15-ое итоговое место в чемпионате, полный последующий перезапуск и, да, конечно же, 10:0 от ПСВ, который в тот сезон сам барахтался на 11-ом месте. Что ж, попытка – не пытка. Зато повидал Суареса и поиграл бок о бок с будущими бронзовыми призерами ЧМ. Остаться не получилось (хотя тоже есть информация, что был не против) – понадобился «Динамо». Но своим неожиданным поступком открыл моду на отъезд молодых даже в средние европейские лиги. К слову, и сам он признается, что мечтает вновь уехать в другой чемпионат – на сей раз более классный.

Интеллект

Про игровой интеллект все понятно – его Федор демонстрирует сейчас в каждом туре. Давайте поговорим о тех вещах, что футбола напрямую не касаются, но все же формируют образ крутого игрока. Помимо увлечений музыкой, шоу-бизнесом и дорогими машинами, Смолов обожает литературу. Среди его любимых авторов Достоевский и Данте. Думаете, что называет журналистам первые пришедшие в голову имена? Тогда еще парочка менее известных писателей из разных интервью: Артуро Перес-Реверте и Кормак Маккарти. Увлечение возникло в детстве: когда мать будущего голеодора не отпускала его гулять, пока он не прочтет десять страниц книги. В юности Федор сам погрузился в литературу, причем зачастую читал англоязычные варианты классики. Слог и уровень интеллекта Смолова нетрудно оценить, открыв любое интервью – даже времен начала карьеры. Готов поспорить, что именно эта база сыграла решающую роль в сегодняшнем прогрессе форварда.

Лопырева

Если во время брака СМИ травили Федора, то после – Викторию. Теперь популярно мнение, что именно она мешала ему раскрыть талант и вообще едва ли не сгубила карьеру одаренного парня. Смешное предложение для статьи двухлетней давности, да? Смешно оно и сейчас: бывшие супруги в один голос отрицают эту догадку прессы и по прошествии времени отзываются друг о друге только хорошо. Лопырева признается в интервью, что однажды плакала, когда тогдашний муж забил за сборную, а сейчас продолжает болеть за него и радоваться нынешним успехам. Но это все строки для прессы иного жанра.

Почему отношения с Лопыревой – тоже несомненный плюс для Смолова? Потому что это важный шаг на пути к статусу звезды футбола. Не основной, но важный. Имена жен топ-футболистов Европы на слуху. Федора и Викторию заочно нарекли «русскими Бэкхемами» – только игра подвела. Однако именно отношения с Лопыревой провоцировали постоянные разговоры о Смолове и подогревали интерес к нему. Без этого сегодняшний прогресс не выглядел бы столь ошеломительным. Да и опыт отношений со звездой тоже дело полезное. На примере Федора это видно как ни на каком другом.

Прогресс

Ну и о главном. Всего хайпа и этого материала не было бы без удивительной метаморфозы. Не столько игрока, сколько его образа. Шутки в интернете (над которыми, кстати, и сам Федор любил посмеяться – еще один плюс в карму) сделали одаренного футболиста посмешищем. Теперь он кладет 20 за сезон, министр спорта называет его «наше все», а влиятельный русский агент уверяет, что форвард уже готов для большой Европы. Прогресс кажется колоссальным. Но таков ли он на деле? Может быть, Смолов просто созрел и обрел, наконец, свое место?

Федора Смолова от других российских нападающих отличает одна важная черта – он всегда стремился жить по-европейски. Хорошо знал английский язык, пробовался в знаменитой лиге-конвейере талантов, делал ставку на дриблинг и универсализм, не чурался выходить в светское общество и начинать отношения с телезвездой, уделял должное внимание самообразованию, охотно общался с прессой. Многого мы не знаем, потому трудно сказать, что именно помешало, безусловно, одаренному юноше раскрыться раньше. Но это случилось сейчас – на классическом возрастном пике спортивной карьеры. Есть все основания ожидать, что прогресс продолжится. И тогда наверняка заголовок данного материала перестанет вызывать неприятие и смех. Ведь теперь у Федора есть один важный талант – затыкать рты шутников забитыми мячами.

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Динамо Фейеноорд Россия Дзюба Артем Мамаев Павел Смолов Федор Халк Промес Квинси Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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Диктор
1463070617
Да какой он крутой-так гав.но забивающее из офсайда и не имеющего мужества признаться в этом-для меня это конченный человек.
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Диктор
1463070739
Посмотрим как он проявит себя в матче с конями.
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Nail-football
1463070867
У нас так всегда: то грязью обливают, то целуют во все места. Вечно из крайности в крайность. Он, конечно, молодец, но так расхваливать всё-таки рановато. Посмотрим на Евро.
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Bellamy90
1463072212
Жаль, Слуцкий не решится играть в 2 форварда и посадит Смолова на лавку
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Ral13
1463074111
Как бы там ни было, он нужен Сборной. И желаю ему успехов как в команде, так и в Сборной.
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ljrljr0505
1463077163
если в сборной играть в 2 напа, то Смолов и Дзюба именно те игроки, которые необходимы впереди.
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Пчела 672
1463077400
Реальный пример того, что в карьере всегда нужно прогрессировать и не расслабляться не на секунду, пахать, грубо говоря не отвлекаться от своей работы. Смол вовремя одумался (честно говоря не ожидал, с такой женой то), давай парняга, набирай обороты, приятно посмотреть.
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18JG
1463084023
Дай Бог, чтобы Смолов в последующих сезонах стабильно забивал по 20-25 голов. Я поменял о нем свое мнение в прошлом году, когда он в "Урале" расцвел. Молодец Федор!
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somn
1463112230
В следующем сезоне о нём забудут.
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Strig
1463129823
Посмотрим в июне на евро кто есть герой...
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