Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Что делал в понедельник вечером Клаудио Раньери? Летел на самолете из Италии, пока его подопечные громили дом Джейми Варди.

А сегодня – спокойно себе едут на тренировку «Лестера». Кинг и Дринкуотер следят за дорогой.

Варди вероятно еще прокручивает в голове вчерашнюю вечеринку.

Фукс на пути к новой встрече с одноклубниками-чемпионами.

Дэнни Симпсон с трудом сдерживает улыбку.

А Уэс Морган эмоций скрывать не собирается. Капитан чемпионов!

Естественно, все любят Н'Голо Канте!

Окадзаки выглядит абсолютно счастливым. Первая тренировка в ранге чемпиона!

Кого все ждали? Ну, конечно же, Клаудио Раньери!

Хитрый итальянский тренер задумал переобуться в чемпионские кроссовки. Красавец!

Что же это за вертолет в небе?

Естественно, это владелец клуба! И по совместительству гроза всех комментаторов мира –Вишай Шривадданапрабха.

Какая уж теперь тренировка?

Но нет, тренироваться надо. Тем более с таким чемпионским настроением. Посмотрите же на их лица!

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