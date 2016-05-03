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  • Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Что делал в понедельник вечером Клаудио Раньери? Летел на самолете из Италии, пока его подопечные громили дом Джейми Варди.

А сегодня – спокойно себе едут на тренировку «Лестера». Кинг и Дринкуотер следят за дорогой.

Варди вероятно еще прокручивает в голове вчерашнюю вечеринку.

Фукс на пути к новой встрече с одноклубниками-чемпионами.

Дэнни Симпсон с трудом сдерживает улыбку.

А Уэс Морган эмоций скрывать не собирается. Капитан чемпионов!

Естественно, все любят Н'Голо Канте!

Окадзаки выглядит абсолютно счастливым. Первая тренировка в ранге чемпиона!

Кого все ждали? Ну, конечно же, Клаудио Раньери!

 

Хитрый итальянский тренер задумал переобуться в чемпионские кроссовки. Красавец!

Что же это за вертолет в небе?

Естественно, это владелец клуба! И по совместительству гроза всех комментаторов мира –Вишай Шривадданапрабха.

Какая уж теперь тренировка?

Но нет, тренироваться надо. Тем более с таким чемпионским настроением. Посмотрите же на их лица!

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Комментарии (12)
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kurskih
1462290101
Рад за лисиц! Молодцы, взяли трофей!
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VлAд
1462290849
Спасибо за сказку, длиной в сезон
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zigbert
1462298914
Я рад за них.
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BAIv
1462300782
молодцы сезон выдержали !!!!
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ГераХэвиЛОКО
1462336960
Если честно, думал что во время боксинг дэй посыпятся. И очень рад что это не произошло! Браво, ЛЕСТЕР, БРАВО!!!!
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Marchen
1462338817
красавцы! фантастика! ))))))))) рад за них!
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boggp
1462354752
Поздравление КОМАНДЕ! Результат - уникальный!!!
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burbon2002
1462373421
Bravo Lester! Nastoiachie mugiki!
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D'achkov
1462398554
красавцы
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Solmon
1462404519
Неужели все-таки Атлетико кубок возьмет?
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