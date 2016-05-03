Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Что делал в понедельник вечером Клаудио Раньери? Летел на самолете из Италии, пока его подопечные громили дом Джейми Варди.
А сегодня – спокойно себе едут на тренировку «Лестера». Кинг и Дринкуотер следят за дорогой.
Варди вероятно еще прокручивает в голове вчерашнюю вечеринку.
Фукс на пути к новой встрече с одноклубниками-чемпионами.
Дэнни Симпсон с трудом сдерживает улыбку.
А Уэс Морган эмоций скрывать не собирается. Капитан чемпионов!
Естественно, все любят Н'Голо Канте!
Окадзаки выглядит абсолютно счастливым. Первая тренировка в ранге чемпиона!
Кого все ждали? Ну, конечно же, Клаудио Раньери!
Хитрый итальянский тренер задумал переобуться в чемпионские кроссовки. Красавец!
Что же это за вертолет в небе?
Естественно, это владелец клуба! И по совместительству гроза всех комментаторов мира –Вишай Шривадданапрабха.
Какая уж теперь тренировка?
Но нет, тренироваться надо. Тем более с таким чемпионским настроением. Посмотрите же на их лица!
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