Сигнал СОС. Как Джанаев спас свою карьеру

Год назад фамилия голкипера нынешних лидеров РФПЛ употреблялась как ругательство. Сегодня же ее обладатель на пороге рекордной сухой серии. «Бомбардир» рассказывает, как Сослан Джанаев всего за сезон вытащил свой имидж из небытия.

После ужасающего финала сезона-2009 в «Спартаке» Сослана Джанаева перестали воспринимать серьезно. Шесть лет он находился вне поля зрения рядового футбольного болельщика, пока не получил шанс в бердыевском «Ростове». Всего за несколько месяцев Сослан кардинально изменил репутацию, вырос в голкипера уровня сборной и вот-вот может стать обладателем фантастического рекорда.

Любой болельщик «Спартака» отлично помнит это время – осень 2009-го. Именно тогда «Спартак» в последний раз имел реальнейшие шансы стать чемпионом. Оставалось лишь выиграть три матча и ждать любой очковой потери от «Рубина». Все три красно-белые безбожно проиграли. Болельщики быстро нашли виноватого, черную кошку, которая перебежала им дорогу к золотым медалям. Имя ей Сослан Джанаев, ведь именного его ошибка в матче с «Крыльями» пустила все под откос, а заодно заставила резервистов самарцев подражать рок-звездам.

Все бы хорошо, но на одном косяке дело не ограничилось. В следующем же матче Сослан скрасил ЦСКА провальный сезон, подарив в важнейшем дерби гол Нециду. Фанатская среда не потерпела такого издевательства и моментально возненавидела тащившего до того невероятные мячи вратаря. Даже предоставляемые Карпиным уже в следующем сезоне шансы не смогли изменить ситуации – Джанаев сломался. С ним произошло худшее, что может случиться, то, с чем знакома каждая современная знаменитость – из человека он превратился в мем.

Далее события развивались предсказуемо: «Спартак» не мог оставлять самого ненавидимого фанатами человека в команде, а Сослан не желал каждый раз выслушивать гадкие кричалки – клуб нужно было покинуть. Но даже это было сделано весьма оригинально: аренда в «Терек» на 2,5 года в обмен на Диканя. 2,5 года аренды – не каждый гараж такое вытерпит, не говоря уже о человеке. Народная команда в очередной раз показала, насколько высока в России психологическая культура и вместо специалиста предложила Джанаеву путешествие в живописный Грозный. Более-менее всем людям, смотрящим российский футбол, стало понятно, что в стан красно-белых их некогда основной кипер никогда не вернется. Его имя постепенно забылось – лишь изредка вспоминали «Сосика» с его глупыми удалениями, очередными ошибками и поездкой по низшим дивизионам.

Но в «Спартак» он все-таки вернулся. Только во «второй» – в надежде реабилитироваться и получить даваемый волшебством лимита шанс. Не получил. Зато принял сложное, но самое правильное в жизни решение – покинуть столь привлекательную команду и попытаться перезапустить карьеру. К слову, фигура Бердыева возникла уже тогда: именно он в конце 2013-го зазывал Сослана на просмотр в «Рубин». Но тут весы удачливости уравновесились – проблемы настали теперь у казанцев, которые вынуждены были расстаться с тем самым тренером, что принес то чемпионство с оттенком джанаевской «помощи».

Ну а дальше вы знаете – переход в «Ростов» и два года посиделок под Плетикосой. Получается, что Сослан провел фактически шесть чернейших лет карьеры, в которые лишь притягивал неудачи, ошибался, выступал за сомнительные клубы, фоткался с автоматом и наливал Саенко. Апокалиптическая картина, не правда ли? Однако, если изучить соцсети и послушать товарищей Джанаева по командам, все было совсем иначе: он не унывал, трудился и не превратился в Ивана Левенца, а упорно ждал своего шанса. По словам Федора Кудряшова, знающего еще того, спартаковского, Сослана, именно он – второй вратарь – всегда уходил с тренировочного поля последним. И вот случилась чудесная закономерность: некогда знаменитый и небесталанный кипер, перезапускающий карьеру, встретился с маститым тренером, исправляющим репутацию.

Недостатка в тренерской вере Джанаев и раньше не имел – Карпин доверял ему до последнего и перед арендой напутствовал, что лучшие годы точно будут впереди. Бердыев же до сих пор рассказывает в прессе, что Сослан не реализовал свой талант и на 50%, а играть будет минимум до сорока лет. Подход к нервному вратарю нашелся быстро и оказался весьма очевидным – выстроить надежную оборону. Такой перед своими глазами Джанаев не видел, кажется, никогда, а потому ранее регулярно оказывался в стрессовых ситуациях. Переносить их спокойно, как мы знаем, удавалось редко. Другим же важным фактором стало полное доверие и отсутствие конкуренции. После ухода Плетикосы единственным опытным вратарем в переживающем финансовый кризис клубе остался Джанаев и автоматически стал #1. Теперь – во всех смыслах. В этом году он не пропустил ни одного мяча и удлинил сухую серию до 720 минут, обойдя по этому показателю Акинфеева и, что символично, сравнявшись с Филимоновым. Чтобы стать рекордсменом Джанаеву достаточно не пропускать три неполных матча.

Вы наверняка возразите, что все дело в эталонной бердыевской обороне. Но статистика говорит об обратном. Игорь Акинфеев в этом сезоне отбивает в среднем 70% ударов или же совершает 2,23 сейва за матч, Юрий Лодыгин – 61% (1,91). Вряд ли у вас это уложится в голове, но показатели Сослана Джанаева в нынешнем сезона следующие: 77% отбитых мячей или 2,38 сейва за игру. Превосходит его лишь Серегей Рыжиков с таким же процентом, но гораздо более внушительном количестве спасений в среднем за матч – 4. Вопрос об объективности Слуцкого при выборе главных вратарей сборной оставим для отдельной статьи. Дело понятное – главная проблема Джанаева состоит в неумении справляться со стрессовыми ситуациями, а нервов уровня чемпионата Европы он вряд ли когда-либо испытывал на поле. До первого номера сборной ему даже в таком сезоне далеко. Но почему бы не взять на символическую позицию третьего вратаря, который вряд ли выйдет на поле, но зато получит заслуженную награду и внимание?

Может быть, Сослан из той породы вратарей, что созревают к тридцати, может, дело в тренерском подходе, а, может, и в самопреодолении – найти однозначную причину столь резких перемен в карьере вряд ли возможно. Но, так или иначе, прямо сейчас мы наблюдаем, как пусть и запоздало, но раскрывается талант одного из самых одаренных киперов России. Да, осмеянного и забытого, но, несомненно, талантливого. Именно поэтому Сослан Джанаев – ярчайший пример того, как человеческая воля разрушает созданный другими образ и в корне меняет имидж. Именно в этом и заключается главным феномен «Ростова», всего за год изменившегося и как целое, и как совокупность неудачливых, обруганных и обсмеянных, но таких талантливых и трудолюбивых частей.

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