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Сигнал СОС. Как Джанаев спас свою карьеру

Любой болельщик «Спартака» отлично помнит это время – осень 2009-го. Именно тогда «Спартак» в последний раз имел реальнейшие шансы стать чемпионом. Оставалось лишь выиграть три матча и ждать любой очковой потери от «Рубина». Все три красно-белые безбожно проиграли. Болельщики быстро нашли виноватого, черную кошку, которая перебежала им дорогу к золотым медалям. Имя ей Сослан Джанаев, ведь именного его ошибка в матче с «Крыльями» пустила все под откос, а заодно заставила резервистов самарцев подражать рок-звездам

Все бы хорошо, но на одном косяке дело не ограничилось. В следующем же матче Сослан скрасил ЦСКА провальный сезон, подарив в важнейшем дерби гол Нециду. Фанатская среда не потерпела такого издевательства и моментально возненавидела тащившего до того невероятные мячи вратаря. Даже предоставляемые Карпиным уже в следующем сезоне шансы не смогли изменить ситуации – Джанаев сломался. С ним произошло худшее, что может случиться, то, с чем знакома каждая современная знаменитость – из человека он превратился в мем.

Далее события развивались предсказуемо: «Спартак» не мог оставлять самого ненавидимого фанатами человека в команде, а Сослан не желал каждый раз выслушивать гадкие кричалки – клуб нужно было покинуть. Но даже это было сделано весьма оригинально: аренда в «Терек» на 2,5 года в обмен на Диканя. 2,5 года аренды – не каждый гараж такое вытерпит, не говоря уже о человеке. Народная команда в очередной раз показала, насколько высока в России психологическая культура и вместо специалиста предложила Джанаеву путешествие в живописный Грозный. Более-менее всем людям, смотрящим российский футбол, стало понятно, что в стан красно-белых их некогда основной кипер никогда не вернется. Его имя постепенно забылось – лишь изредка вспоминали «Сосика» с его глупыми удалениями, очередными ошибками и поездкой по низшим дивизионам.

Но в «Спартак» он все-таки вернулся. Только во «второй» – в надежде реабилитироваться и получить даваемый волшебством лимита шанс. Не получил. Зато принял сложное, но самое правильное в жизни решение – покинуть столь привлекательную команду и попытаться перезапустить карьеру. К слову, фигура Бердыева возникла уже тогда: именно он в конце 2013-го зазывал Сослана на просмотр в «Рубин». Но тут весы удачливости уравновесились – проблемы настали теперь у казанцев, которые вынуждены были расстаться с тем самым тренером, что принес то чемпионство с оттенком джанаевской «помощи».

Ну а дальше вы знаете – переход в «Ростов» и два года посиделок под Плетикосой. Получается, что Сослан провел фактически шесть чернейших лет карьеры, в которые лишь притягивал неудачи, ошибался, выступал за сомнительные клубы, фоткался с автоматом и наливал Саенко. Апокалиптическая картина, не правда ли? Однако, если изучить соцсети и послушать товарищей Джанаева по командам, все было совсем иначе: он не унывал, трудился и не превратился в Ивана Левенца, а упорно ждал своего шанса. По словам Федора Кудряшова, знающего еще того, спартаковского, Сослана, именно он – второй вратарь – всегда уходил с тренировочного поля последним. И вот случилась чудесная закономерность: некогда знаменитый и небесталанный кипер, перезапускающий карьеру, встретился с маститым тренером, исправляющим репутацию. 

Недостатка в тренерской вере Джанаев и раньше не имел – Карпин доверял ему до последнего и перед арендой напутствовал, что лучшие годы точно будут впереди. Бердыев же до сих пор рассказывает в прессе, что Сослан не реализовал свой талант и на 50%, а играть будет минимум до сорока лет. Подход к нервному вратарю нашелся быстро и оказался весьма очевидным – выстроить надежную оборону. Такой перед своими глазами Джанаев не видел, кажется, никогда, а потому ранее регулярно оказывался в стрессовых ситуациях. Переносить их спокойно, как мы знаем, удавалось редко. Другим же важным фактором стало полное доверие и отсутствие конкуренции. После ухода Плетикосы единственным опытным вратарем в переживающем финансовый кризис клубе остался Джанаев и автоматически стал #1. Теперь – во всех смыслах. В этом году он не пропустил ни одного мяча и удлинил сухую серию до 720 минут, обойдя по этому показателю Акинфеева и, что символично, сравнявшись с Филимоновым. Чтобы стать рекордсменом Джанаеву достаточно не пропускать три неполных матча.

Вы наверняка возразите, что все дело в эталонной бердыевской обороне. Но статистика говорит об обратном. Игорь Акинфеев в этом сезоне отбивает в среднем 70% ударов или же совершает 2,23 сейва за матч, Юрий Лодыгин – 61% (1,91). Вряд ли у вас это уложится в голове, но показатели Сослана Джанаева в нынешнем сезона следующие: 77% отбитых мячей или 2,38 сейва за игру. Превосходит его лишь Серегей Рыжиков с таким же процентом, но гораздо более внушительном количестве спасений в среднем за матч – 4. Вопрос об объективности Слуцкого при выборе главных вратарей сборной оставим для отдельной статьи. Дело понятное – главная проблема Джанаева состоит в неумении справляться со стрессовыми ситуациями, а нервов уровня чемпионата Европы он вряд ли когда-либо испытывал на поле. До первого номера сборной ему даже в таком сезоне далеко. Но почему бы не взять на символическую позицию третьего вратаря, который вряд ли выйдет на поле, но зато получит заслуженную награду и внимание?

Может быть, Сослан из той породы вратарей, что созревают к тридцати, может, дело в тренерском подходе, а, может, и в самопреодолении – найти однозначную причину столь резких перемен в карьере вряд ли возможно. Но, так или иначе, прямо сейчас мы наблюдаем, как пусть и запоздало, но раскрывается талант одного из самых одаренных киперов России. Да, осмеянного и забытого, но, несомненно, талантливого. Именно поэтому Сослан Джанаев – ярчайший пример того, как человеческая воля разрушает созданный другими образ и в корне меняет имидж. Именно в этом и заключается главным феномен «Ростова», всего за год изменившегося и как целое, и как совокупность неудачливых, обруганных и обсмеянных, но таких талантливых и трудолюбивых частей.

15 игроков РФПЛ, которые удивили

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Англия. Премьер-лига Ростов Спартак Джанаев Сослан Бердыев Курбан Карпин Валерий
Комментарии (16)
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kara-mba
1461653947
Здесь половина заслуг автобуса имени Бердыева.
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firs04
1461654324
А вдруг и на евро попадет, чем черт не шутит. Удачи!
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Ильгизар И
1461655067
Удачи!
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shmag
1461656632
хорошая статья
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Reets
1461657611
Третьим ехать точно заслужил. Удачи!
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komandos99
1461659383
Вратарь весьма посредственный,заслуга в сухой серии полностью на команде,если бы он тащил команду один можно было бы что то писать,а тут его в сборную уже записывают-бред какой то!
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HACKERMAN
1461662582
Он ничего особенного не показал.Вратарь-середняк
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vladimir-7
1461664013
Заказная статья про Джанаева, ничего особенного он не показал, заслуга в небольшом количестве пропущенных голов, только за счёт отличной защиты. Быть вратарём в сборной ему ещё рано, надо доказать своё мастерство не в одном чемпионате РФПЛ. Борис Путь не на тот путь въехал.
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castromen
1461672005
Отличная статья! Осьминогу удачи в дальнейшей жизни!!!
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el-fuego
1461688807
Удачи Сослану, всегда ошибки вратарей намного серьезнее воспринимаются фанатами, чем ошибки или нереализованные моменты полевых игроков. Все помнят как Керж не мог попасть по воротам, и если представить что каждый не забитый им мяч - это пропущенный в свои ворота, то сами поймете что к чему...
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