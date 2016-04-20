Почему сын Зидана все еще может вырасти в крутого вратаря

Люка Зидан – основной вратарь юношеской команды «Реала». В недавнем матче младшей Лиги чемпионов против «ПСЖ» 17-летний голкипер отвернулся от сильного удара Жана-Кевина Огюстена, а не бросился тому в ноги или хотя бы попытался отбить мяч.

Интернет тут же уничтожил сына Зидана. Парню почти всерьез предложили завершить карьеру уже сейчас, чтобы не позорить отца. Люке предстоит часто слушать что-то подобное. Юноша ошибся, это не обсуждается, но ляпы случаются у любого вратаря. Англичанин Дэвид Симэн падал в ворота вместе с мячом.

Оливер Кан ошибался в финале чемпионата мира.

Роберт Грин просто покатил мяч в ворота.

Вратарь сборной Узбекистана не испугался мяча, а просто забыл о нем.

Один из лучших вратарей России, Сергей Рыжиков, тоже терялся.

Ошибался даже Лев Яшин, о чем в книге «Это футбол» рассказывал Игорь Нетто: «Я стоял в нескольких метрах от штанги, прикрывая возможный рывок к воротам своего подопечного Калле. За мной, у штанги, расположился Гиви Чохели, за ним — в воротах Лев Яшин. Мяч подан. Он идет низом, слегка закрученный. Я был совершенно уверен, что он, не дойдя до ворот, уйдет на свободный. Я пропустил мяч, потому что если бы и захотел отбить его, то мог сделать это, только послав мяч снова на угловой. И тут случилось нечто невероятное. Стоящий за мной Гиви Чохели мог и должен был спокойно отыграть мяч, послать его далеко в поле. Но в этот момент Лев Яшин крикнул: „Играй!“ Гиви послышалось, будто Яшин крикнул: «Играю!» Он пропустил мяч под ногой, и тот спокойно, на глазах у пораженного Левы, завернул потихоньку… в ворота!»

Самое важное не ошибка, а выводы, которые ты делаешь.