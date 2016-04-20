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  • Почему сын Зидана все еще может вырасти в крутого вратаря

Почему сын Зидана все еще может вырасти в крутого вратаря

Люка Зидан – основной вратарь юношеской команды «Реала». В недавнем матче младшей Лиги чемпионов против «ПСЖ» 17-летний голкипер отвернулся от сильного удара Жана-Кевина Огюстена, а не бросился тому в ноги или хотя бы попытался отбить мяч.

Интернет тут же уничтожил сына Зидана. Парню почти всерьез предложили завершить карьеру уже сейчас, чтобы не позорить отца. Люке предстоит часто слушать что-то подобное. Юноша ошибся, это не обсуждается, но ляпы случаются у любого вратаря. Англичанин Дэвид Симэн падал в ворота вместе с мячом.

Оливер Кан ошибался в финале чемпионата мира.

Роберт Грин просто покатил мяч в ворота.

Вратарь сборной Узбекистана не испугался мяча, а просто забыл о нем.

Один из лучших вратарей России, Сергей Рыжиков, тоже терялся.

Ошибался даже Лев Яшин, о чем в книге «Это футбол» рассказывал Игорь Нетто: «Я стоял в нескольких метрах от штанги, прикрывая возможный рывок к воротам своего подопечного Калле. За мной, у штанги, расположился Гиви Чохели, за ним — в воротах Лев Яшин. Мяч подан. Он идет низом, слегка закрученный. Я был совершенно уверен, что он, не дойдя до ворот, уйдет на свободный. Я пропустил мяч, потому что если бы и захотел отбить его, то мог сделать это, только послав мяч снова на угловой. И тут случилось нечто невероятное. Стоящий за мной Гиви Чохели мог и должен был спокойно отыграть мяч, послать его далеко в поле. Но в этот момент Лев Яшин крикнул: „Играй!“ Гиви послышалось, будто Яшин крикнул: «Играю!» Он пропустил мяч под ногой, и тот спокойно, на глазах у пораженного Левы, завернул потихоньку… в ворота!»

Самое важное не ошибка, а выводы, которые ты делаешь.

Лига чемпионов Испания Реал
Комментарии (9)
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Финт
1461149436
Одно дело ляпы,а тут Зидан мл. реально мяча шуганулся,с такой фобей что в тебя попадёт мяч и будет больно на воротах стоять нельзя!!!!!
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Gans333
1461151664
У всех бывают ошибки!!!
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Hazard_10
1461153062
Ляп это одно, а шугаться его это другое.
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AndreiCh_86
1461158156
Ловко он увернулся от мяча)
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Kulimen
1461158333
Больше всего ляп Игоря понравился, но младший Зидан вне конкуренции.
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Дима97
1461173533
Мда нет слов
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Ronaldinho R10
1461195375
В случае с Сименом мяч влетал в ворота по такой траектории ,что взять его было практически не реально.Только если бы он стоял на линии и смог выпрыгнуть выше перекладины на пол-руки.Там мяч влетал прямо под перекладину,а Девид еще и пятился,чудо,что он до него вообще дотронуться умудрился.Тогда по логике "защитников" Луки Зидана Тер Штеген от Флоренци такую бабочку пропустил,что ее 5 ляпов Сименов не перекроют.Или Тим Ховард как-то за Эвертон от своих ворот забил потому, что вратарь противоположной команды сигаретку курил с кофейком.Там,как и в случае с Рыжиковым,абсолютно не стандартный отскок мяча от газона,да еще и ветер не слабый.Это все случайности.А этот пацан просто мяча боится ,тут какой "крутой вратарь"?И не надо петь о том,что он еще совсем юный,я пошлю вас посмотреть как играет Джан Луиджи Донна Рума в воротах Милана ,в Серии А,в одном из сильнейших чемпионатов мира,ему 16 (!!!) лет,а его уже сватают в преемники Буффона на посту №1 сборной Италии.Вот из него крутой вратарь может получиться,а из этого Луки,уж простите.
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Samov@r
1461508200
Очканул
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Уличный Пац 90х
1461664643
5ый самые пиздец))))
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