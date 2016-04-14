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  • Камбэк «Ливерпуля» с «Боруссией», два автогола Ферейры, «Севилья» выиграла в серии пенальти. Ключевые моменты 1/4 ЛЕ

Камбэк «Ливерпуля» с «Боруссией», два автогола Ферейры, «Севилья» выиграла в серии пенальти. Ключевые моменты 1/4 ЛЕ

Онлайн матча «Ливерпуль» – «Боруссия»

Мхитарян оказался самым расторопным на добивании. Счет открыт. Клопп грустит. «Боруссия», кстати, выиграла каждую из 33-х игр, когда забивал Мхитарян.

Второй гол забивают дортмундцы. Обамеянг отличился. Отметим, что «Ливерпуль» никогда не проигрывал немецким командам в домашних еврокубковых матчах. Красные одержали 10 побед и три матча свели к ничейному результату.

Дивок Ориги отыгрывает один мяч. Реализовал выход один на один бельгиец.

Ройс убивает надежды «Ливерпуля».

Коутиньо снова дарит фанатам надежду.

Сахо сравнивает счет! Но «Ливерпулю» нужна только победа.

Это Ловрен! 4:3. «Ливерпуль» в полуфинале!

Онлайн матча «Спарта» – «Вильярреал»

Седрик Бакамбу открывает счет в матче против «Спарты». Быстрый гостевой гол забивают испанцы.

Кастильехо забивает второй гол. «Спарте» теперь будет намного сложнее отыграться.

Бруно окончательно добивает «Спарту».

Четвертый гол забивает «Вильярреал». Бакамбу с девятью мячами  ненадолго становится лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги Европы. Давно мы не видели такую беспомощную «Спарту».

«Спарта» забивает гол престижа. Дочкала поздравляют.

И еще один мяч от «Спарты». Ждем камбэка?

Онлайн матча «Севилья» – «Атлетик»

Адурис все-таки забивает! Важнейший гол для «Атлетика». И он уже лучший бомбардир с десятью мячами.

«Севилья» почти сразу отыгрывается. Гамейро отличился.

«Атлетик» забивает еще. При таком счете нас ждет овертайм!

Овертайм ничего командам не принес. Зато в серии пенальти победу одержала «Севилья». Третий трофей подряд все ближе!

Онлайн матча «Шахтер» – «Брага»

Срна реализует одиннадцатиметровый удар.

Ферейра забил в свои ворота и увеличил преимущество «Шахтера». Интересно, что в створ чужих ворот «Брага» не попала ни разу.

Коваленко доводит счет до разгромного.

Четвертый гол от «Шахтера». Богатенькие на голы матчи у нас. И это снова автогол Ферейры!

Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Боруссия Д Вильярреал Спарта Севилья Атлетик Шахтер Брага
Комментарии (12)
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DemSerg
1460667315
Обалдеть...
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Omanid87
1460667624
ВОт это матч)))))) Ливерпуль с победой))))
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BANNIKOV1970
1460667791
Ливерпуль как и много лет назад!!!Молодчики!!!
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zadira56
1460688913
От Спарты ждал большего
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mihail1980
1460692424
)
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pik54
1460697417
Шахтёр с победой!
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Лёхa372
1460698467
ЛИВЕРпуль КОСМОС
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palych1974
1460699396
Жара на Энфилде! Ливер - крутыши!
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ARMEN13
1460703348
Не зря я вчера после работы до упора смотрел Матч тв. Ливер красавцы. Теперь надо 100% брать ЛЕ. Но Боюсь они в полуфинале сольються.
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gunduzaqayev
1460708379
...расслабуха дортмундцев привела к вылету!
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