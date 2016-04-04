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Цитата дня. Дмитрий Медведев «закрыл» футбол
Цитата дня. Дмитрий Медведев «закрыл» футбол
Бомбардир.ру
4 апреля 2016, 15:30
21
[poll id=1006]
Цитата –
ТАСС
.
Россия. Премьер-лига
Россия
Комментарии (21)
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uc83
1459774493
Потому что успехов вообще нет в стране, а не в спорте только и в футболе конкретно
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1
Onlyreven
1459775019
У нас отличные результаты по синхронному плаванию, и что, теперь считать его национальным видом спорта? Глупо отрицать, что в России футбол намного популярнее хоккея. И дело вовсе не в результатах национальной сборной, а в доступности футбола для каждого желающего приобщиться к этой игре. А вот играть в хоккей не каждый может себе позволить.
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9
IIupaT
1459776403
Футбол в России - коммерческий вид спорта. Лучше бы он этой темой занялся, а не критиковать то, что и так уже всем известно.
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3
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459778387
Надо развивать шахматы.
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3
RUSARM
1459781152
У нас национальный вид спорта грабить обездоленный, нищий, народ,так как он ни чем не ответит,а на футбол можно вообще по регионам деньги не давать,ему что-айпад новый,да айфон-зачем ему футбол!!!
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5
stanislav2017
1459781651
Это точно футбол вы загубили!!!Но сколько денег то отмыли через клубы покупки легионеров ,*постройки* стадионов*!Люди в Советское прошлое положили здоровья ,жизни ,чтобы иметь Мировой ,да Мировой уровень !А вы все это обменяли на вонючие бумажки зеленые на часики швецарские и тряпье!А ,теперь, ты капитан очевидность! Браво!ЕПТА!
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4
Ильгизар И
1459783196
Надо развивать детский футбол,а тратить деньги на Халков и Витселей
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5
mihail1980
1459785026
правильно
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1
nice
1459793945
Улыбнуло. А что еще может сказать Медведев, если Путин играет в ночной хоккейной лиге? Если бы Владимир Владимирович играл в шашки, в чапаева, то тогда конешно, несомненно в полном смысле нашим национальным видом была бы эта игра.
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3
RealArsenal
1459822603
Всё правильно он говорит. Футбол у нас в говне. Пока не научимся молодежь выращивать, так и будем в говне.
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5
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