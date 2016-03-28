Матч Франции и России защитят снайперы. «Барселона» думает переименовать «Камп Ноу». Дайджест событий дня

Снайперы будут охранять Россию и Францию во время матча

По случаю товарищеской игры Франции и России в Париже усилены меры безопасности. Завтра полиция будет максимально внимательно следить за обстановкой. Вокруг «Стад де Франс» будут работать снайперы, а внутри арены – элитные подразделения полиции. Гостиницу, в которой живет наша команда, дополнительно охраняют. Роман Широков, впрочем, заявил, что повышенные меры безопасности не мешают готовиться к игре.

На поле завтра точно не выйдут Игорь Денисов и Александр Кержаков. Оба серьезно заболели, причем Денисова даже отправили в одну из больниц Парижа. Кержакову удалось сбить температуру, но его состояние все равно далеко от идеального.

Цитата дня от Александра Бубнова:

«Потенциал Иванова увидел еще Хиддинк, когда взял на чемпионат Европы 2008-го года. После этого Иванова надо было постоянно приглашать в сборную и наигрывать. На мой взгляд, он не первый сезон играет сильнее Широкова. Он еще и моложе. Во-первых, у Олега Иванова больший объем ТТД. Он выполняет значительно большую работу, и диспетчерскую, и в оборонительном плане. Во-вторых, он не хуже, чем Широков, владеет пасом, любым. Он сейчас больше забивает и отдает голевых передач, чем Широков.

Опыт на международной арене? Когда ты плохой, как Широков, то тебе и опыт не поможет. Для чего мы сейчас берем в сборную Романа Широкова, чтобы из группы выйти? Только из-за капитанства? Как икону поставьте его в раздевалке на Евро и молитесь на него».

Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»

Очередной скандал на тему русско-украинских отношений в футболе.

Юрий Калитвинцев раньше играл за «Ротор» и московское «Динамо», затем работал тренером в «Волге». В интервью телеканалу «Футбол 1» он витиевато рассказал, что не поедет работать в Россию. «Скажем так: в одну страну, где я работал, наверное, не поеду. В Россию. Но я не так категоричен в том плане, что я точно туда не поеду, – подчеркнул Калитвинцев. – Человек, который категоричен – это невежда. Скажем так – если у меня будет альтернатива, то я рассмотрю ее не в пользу России не из-за того, что происходит, а из-за того, что я как родившийся в Волгограде и много лет отыгравший в союзном российском чемпионате в первое время был украинцем, который приехал чужое место».

Сегодня бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов поведал историю о несостоявшемся транфере Романа Зозули в «Кубань». «Предлагал свои услуги. Обещал помочь выстроить игру, мол, Зозуля придет – порядок наведет. Платить просил полтора миллиона престижных иностранных денег в год. Чистыми», – иронизировал Мармазов.

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко информацию опроверг. Зозуля еще жестче выступил в твиттере: «Советую Мармазову бросить алкоголь, это уже очень похоже на «белку». Родина не продается! Интересно, по какому курсу Мармазов продал свою Родину».

Федорычев подал в суд на «Ростов» на сумму в 44 миллиона

Типичный «Ростов». Компания «Агрофест-Дон», которая принадлежит бизнесмену Алексею Федорычеву, подала заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании «Ростова» банкротом. Задолженность футбольного клуба составляет 44 миллиона рублей. Заседание состоится 11 мая.

Интересно, что два года назад «Агрофест-Дон» подала в суд 11 исков о взыскании с «Ростова» в общей сложности более 93,6 млн рублей. И впоследствии по всем искам были заключены мировые соглашения.

«ПСЖ» видит замену Ибрагимовичу в лице Марсьяля

По информации Le 10 Sport, «ПСЖ» нацелился на одного из главных французских талантов – Антони Марсьяля. «Парижане» планируют заменить им Златана Ибрагимовича. Тот, к слову, может уйти свободным агентом как раз в «Манчестер Юнайтед». Хотя сейчас его надеется заманить и «Вест Хэм».

Марсьяль оперативно дал понять, что из Англии пока не рвется: «Возможно, «Юнайтед» сейчас не находится на вершине вершин, но я надеюсь, что в следующем году клуб будет там».

«Барселона» может переименовать свой стадион в честь Кройффа

Руководство «Барселоны» на этой неделе проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить предложение болельщиков по переименованию стадиона «Камп Ноу» в честь Йохана Кройффа. Кроме того, «Барселона» думает вывести из обращения 14-й номер, под которым играл легендарный голландец. Сейчас его носит Хавьер Маскерано.

«Аякс» от идеи переименовать стадион в честь Кройффа отказался.

Венгер уверен, что будет работать в «Арсенале» в следующем сезоне

Арсен Венгер наговорил много красивого о себе и «Арсенале»: «У меня есть совесть, и я посвящаю невероятно любимому клубу каждый день своей жизни. Если болельщики солидарны со мной в моем отношении к «Арсеналу», отлично, но у меня должна быть уверенность, что я делаю все, что только могу. У меня нет сомнений по поводу того, что я останусь тренером «Арсенала» в следующем сезоне. Если я берусь за какое-то дело, то отдаюсь ему целиком. Я всегда буду отдавать себя этому клубу без остатка. Так будет до тех пор, пока я не уйду отсюда».

Попробуйте его теперь уволить, бессердечные.

«Барселона» пока не закрыла трансфер Суареса

«Барселона» вот тоже должна денег. Хотя тут все в рамках договора. По сведениям Football Leaks, переход Луиса Суареса обошелся каталонцам в 65 миллионов фунтов. Эту сумму «Барселона» должна выплатить пятью траншами по 13 млн фунтов. Происходит это каждые шесть месяцев, начиная с лета 2014 года. Последняя часть суммы должна поступить на счет «Ливерпуля» 31 июля 2016 года.