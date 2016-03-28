Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Матч Франции и России защитят снайперы. «Барселона» думает переименовать «Камп Ноу». Дайджест событий дня

Матч Франции и России защитят снайперы. «Барселона» думает переименовать «Камп Ноу». Дайджест событий дня

Снайперы будут охранять Россию и Францию во время матча

По случаю товарищеской игры Франции и России в Париже усилены меры безопасности. Завтра полиция будет максимально внимательно следить за обстановкой. Вокруг «Стад де Франс» будут работать снайперы, а внутри арены – элитные подразделения полиции. Гостиницу, в которой живет наша команда, дополнительно охраняют. Роман Широков, впрочем, заявил, что повышенные меры безопасности не мешают готовиться к игре.

На поле завтра точно не выйдут Игорь Денисов и Александр Кержаков. Оба серьезно заболели, причем Денисова даже отправили в одну из больниц Парижа. Кержакову удалось сбить температуру, но его состояние все равно далеко от идеального.

Цитата дня от Александра Бубнова:

«Потенциал Иванова увидел еще Хиддинк, когда взял на чемпионат Европы 2008-го года. После этого Иванова надо было постоянно приглашать в сборную и наигрывать. На мой взгляд, он не первый сезон играет сильнее Широкова. Он еще и моложе. Во-первых, у Олега Иванова больший объем ТТД. Он выполняет значительно большую работу, и диспетчерскую, и в оборонительном плане. Во-вторых, он не хуже, чем Широков, владеет пасом, любым. Он сейчас больше забивает и отдает голевых передач, чем Широков.

Опыт на международной арене? Когда ты плохой, как Широков, то тебе и опыт не поможет. Для чего мы сейчас берем в сборную Романа Широкова, чтобы из группы выйти? Только из-за капитанства? Как икону поставьте его в раздевалке на Евро и молитесь на него».

Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»

Очередной скандал на тему русско-украинских отношений в футболе.

Юрий Калитвинцев раньше играл за «Ротор» и московское «Динамо», затем работал тренером в «Волге». В интервью телеканалу «Футбол 1» он витиевато рассказал, что не поедет работать в Россию. «Скажем так: в одну страну, где я работал, наверное, не поеду. В Россию. Но я не так категоричен в том плане, что я точно туда не поеду, – подчеркнул Калитвинцев. – Человек, который категоричен – это невежда. Скажем так – если у меня будет альтернатива, то я рассмотрю ее не в пользу России не из-за того, что происходит, а из-за того, что я как родившийся в Волгограде и много лет отыгравший в союзном российском чемпионате в первое время был украинцем, который приехал чужое место».

Сегодня бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов поведал историю о несостоявшемся транфере Романа Зозули в «Кубань». «Предлагал свои услуги. Обещал помочь выстроить игру, мол, Зозуля придет – порядок наведет. Платить просил полтора миллиона престижных иностранных денег в год. Чистыми», – иронизировал Мармазов.

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко информацию опроверг. Зозуля еще жестче выступил в твиттере: «Советую Мармазову бросить алкоголь, это уже очень похоже на «белку». Родина не продается! Интересно, по какому курсу Мармазов продал свою Родину».

Федорычев подал в суд на «Ростов» на сумму в 44 миллиона

Типичный «Ростов». Компания «Агрофест-Дон», которая принадлежит бизнесмену Алексею Федорычеву, подала заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании «Ростова» банкротом. Задолженность футбольного клуба составляет 44 миллиона рублей. Заседание состоится 11 мая.

Интересно, что два года назад «Агрофест-Дон» подала в суд 11 исков о взыскании с «Ростова» в общей сложности более 93,6 млн рублей. И впоследствии по всем искам были заключены мировые соглашения.

«ПСЖ» видит замену Ибрагимовичу в лице Марсьяля

По информации Le 10 Sport, «ПСЖ» нацелился на одного из главных французских талантов – Антони Марсьяля. «Парижане» планируют заменить им Златана Ибрагимовича. Тот, к слову, может уйти свободным агентом как раз в «Манчестер Юнайтед». Хотя сейчас его надеется заманить и «Вест Хэм».

Марсьяль оперативно дал понять, что из Англии пока не рвется: «Возможно, «Юнайтед» сейчас не находится на вершине вершин, но я надеюсь, что в следующем году клуб будет там».

«Барселона» может переименовать свой стадион в честь Кройффа

Руководство «Барселоны» на этой неделе проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить предложение болельщиков по переименованию стадиона «Камп Ноу» в честь Йохана Кройффа. Кроме того, «Барселона» думает вывести из обращения 14-й номер, под которым играл легендарный голландец. Сейчас его носит Хавьер Маскерано.

«Аякс» от идеи переименовать стадион в честь Кройффа отказался.

Венгер уверен, что будет работать в «Арсенале» в следующем сезоне

Арсен Венгер наговорил много красивого о себе и «Арсенале»: «У меня есть совесть, и я посвящаю невероятно любимому клубу каждый день своей жизни. Если болельщики солидарны со мной в моем отношении к «Арсеналу», отлично, но у меня должна быть уверенность, что я делаю все, что только могу. У меня нет сомнений по поводу того, что я останусь тренером «Арсенала» в следующем сезоне. Если я берусь за какое-то дело, то отдаюсь ему целиком. Я всегда буду отдавать себя этому клубу без остатка. Так будет до тех пор, пока я не уйду отсюда».

Попробуйте его теперь уволить, бессердечные.

«Барселона» пока не закрыла трансфер Суареса

«Барселона» вот тоже должна денег. Хотя тут все в рамках договора. По сведениям Football Leaks, переход Луиса Суареса обошелся каталонцам в 65 миллионов фунтов. Эту сумму «Барселона» должна выплатить пятью траншами по 13 млн фунтов. Происходит это каждые шесть месяцев, начиная с лета 2014 года. Последняя часть суммы должна поступить на счет «Ливерпуля» 31 июля 2016 года.

Чемпионат Европы Европа Барселона Манчестер Юнайтед Россия Франция Ростов Арсенал Денисов Игорь Ибрагимович Златан Широков Роман Зозуля Роман Марсьяль Антони Венгер Арсен Калитвинцев Юрий Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Даньчез
1459242187
ну всё понятно: Гинер почуял угрозу в борьбе за чемпионство в лице Ростова и пошел по кабинетам) #типичныйгинер
Ответить
Aztec58
1459258884
Редактор, блин, "думает переименовать" - это разговорная речь, ага, хотелось бы русского литературного, если, конечно, владеете им.
Ответить
Gwynbleidd
1459261215
Что то мне подсказывает, что в редакции бомбардира куча народу с незалежной...
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+