Халк – лучший, но рассеянный и еще 12 неожиданных фактов об РФПЛ

Номинация: Ван Боммел (Гаттузо, Кин, Де Йонг) сезона

Кому вручается: игроку, чаще всех получающему карточки

Победитель: Понтус Вернблум, ЦСКА

15-я минута матча ЦСКА – «Кубань». Гергий Зотов устремляется в забег по флангу. Фирменный удар шведской косой гасит скорость защитника гостей, а Вернблум вписывает свое имя в историю. Всего 109 матчей ушло у Понтуса на то, чтобы набрать 50 «горчичников», и это рекорд. 11 желтых в 19-ти матчах – скорость шведа впечатляет. Такими темпами Вернблум может и на достижение Шембераса замахнуться. Обойти литовца с его 106-ю «горчичниками» при сохранении темпа – вопрос четырех сезонов. Парадокс в том, что на шведе правила нарушают чаще, чем это делает он сам.

Номинация: Медаль Карпина

Кому вручается: лучшему вратарю по игре ногами

Победитель: Сослан Джанаев, «Ростов»

Принято считать, что хорошо играет ногами Акинфеев. Его периодически сватают в пенальтисты, учитывая сложности с этим у ЦСКА. Однако с выносами от ворот у Игоря все прискорбно – лишь 54% его передач идет своим. У всех остальных регулярно играющих вратарей лиги этот показатель выше 70%. Ну а лучший здесь – Сослан Джанаев. Его 80% могут позавидовать даже некоторые центральные полузащитники. Для длинного паса это отменный уровень точности. Хотя если бы Песьяков играл почаще, он наверняка бы составил конкуренцию. А так медаль уплывает от Сергея.

Номинация: «Еще пять минут полежу и все успею»

Кому вручается: команде, сильнее всех проводящей концовки матчей

Победитель: «Краснодар», «Зенит»

Обе команды забили в заключительную десятиминутку по десять голов, пропустив по разу. У «быков» это практически треть от всего, что забито, у питерцев – четверть. «Краснодар» вытащил оба дерби и игру в Махачкале, вырвал победу над «Ростовом». Однако даже несгибаемый характер не всегда помогает команде Олега Кононова. Можно вспомнить оба матча с «Локомотивом», или встречу в Екатеринбурге, где «быки» на ранний гол Ахмедова получили от «Урала» трешку еще к середине второго тайма. «Зенит» дважды огорчал в последние пять минут «Уфу», и спасся в гостях у ЦСКА и «Спартака». Особенно хорош был камбэк с армейцами, где Лодыгин потащил пенальти при счете 1:2, а за пару минут до конца забил Смольников.

Номинация: Премия Мартина Палермо

Кому вручается: команде, хуже всех бьющей пенальти

Победитель: «Зенит»

Чаще всех пенальти назначались в пользу питерцев – восемь раз. Но реализовал «Зенит» лишь пять из них. Дважды не сумел переиграть голкипера Халк. В матче с «Амкаром» это стоило команде победы, а игра с «крылышками» и вовсе закончилась домашним фиаско. Витсель вообще не смог попасть в ворота. К счастью для «Зенита», в остававшиеся десять минут судья успел назначить еще один пенальти в ворота «Уфы». Гарай забил, и питерцы спасли ничью.

Номинация: Счеты Бубнова

Кому вручается: команде, совершившей наибольшее количество ТТД

Победитель: ЦСКА

Армейцы – единственная команда лиги, которой удается делать более тысячи ТТД в среднем за игру, причем с наименьшим количеством брака (23%). Если количественно это соответствует уровню топ-клубов (со скидкой на уровень чемпионата, конечно), то качественно нам еще нужно расти. Для успеха на уровне ЛЧ брак должен быть в пределах 20%. У «Зенита», «Краснодара» и «Терека» он составляет 25%, остальные еще хуже. А больше других Александра Бубнова расстраивает «Уфа». Подопечные Перевертайло делают лишь 800 ТТД с самой высокой долей брака в 33%.

Номинация: Бей-беги сезона

Кому вручается: команде, чаще всех использующей навесы

Победитель: «Рубин»

Вдохновившись прошлогодними подвигами Портнягина, в этом году казанцы аномально часто грузят в штрафную. Средний показатель «Рубина» – 18 навесов за матч с 36% точностью. При том, что средний по лиге показатель всего 12. Характерен в этом смысле недавний гол «Зениту»: заброс Девича, скидка Камболова головой и удар головой же в исполнении Портнягина. Этот забитый мяч стал лишь вторым для Игоря в сезоне, да и в целом подобный стиль игры пока не приносит команде Чалого существенных дивидендов. В личном зачете впереди планеты всей правый защитник «Урала» Кулаков, успевший подать больше 100 раз. Даже Дмитрию Комбарову до «шмеля» как до Луны, а остальным и подавно.

Номинация: Борцовский клуб

Кому вручается: команде, увереннее всех ведущей борьбу

Победитель: «Терек»

Пожалуй, третий ключевой фактор успеха грозненцев помимо выстроенной комбинационной игры и стабильности состава. «Терек» – лучшая команда лиги по проценту выигранных единоборств, причем как в обороне, так и в атаке. Характерно и то, что подопечные Рахимова чаще всех выигрывают единоборства в третьей четверти поля – ключевой зоне между центром поля и чужой штрафной. Правда, по подборам грозненцы одни из худших в лиге, что несколько нивелирует их преимущество в борьбе. Зато ЦСКА, дышащий в спину «Тереку» по успешности в единоборствах, подбирает мячи чаще всех.

Номинация: Главный конструктор

Кому вручается: игроку, внесшему наибольший вклад в результат

Победитель: Халк

Бразилец вне конкуренции. По системе гол + пас у него 23 балла, а всего Халк принял участие в 29-ти взятиях ворот. Это 76% голевых атак «Зенита». Кержаков в Швейцарии должен ворочаться прямо на поле, ведь Халк бьет по воротам в полтора раза чаще ближайшего преследователя. В плане эффективности с лидером «Зенита» может тягаться только ударно отыгравший осенью Луценко. На счету Евгения 10 баллов и участие в 65% голевых комбинаций «Мордовии».

Номинация: Пирло сезона

Кому вручается: самому креативному хавбеку

Победитель: Олег Иванов

Если кого-то и можно рассматривать в качестве замены Широкову, то это диспетчер «Терека». Олег – единственный игрок лиги, успевший отдать больше сотни обостряющих передач. Точность ключевых пасов весьма приличная – 53%, а восемь уже стали голевыми. По числу передач в штрафную он пятый. По числу выигранных единоборств в атаке Иванов – лучший в лиге. 2/3 попыток пойти в обыгрыш заканчиваются успехом. Эффективнее в обводке только Попов, Тошич и Зобнин. Да и фолят на Олеге чаще всех, по три раза за игру. Даже Халку достается меньше.

Номинация: Сычев 2.0

Кому вручается: форварду, чаще всех попадающему в офсайд

Победитель: Александр Прудников

19 раз успел Слон залезть в положение вне игры, чем помог сразу трем партнерам попасть в топ-20 по количеству передач, в офсайд отданных. «Отличились» Занев, Пеев и Бутко. Но если Прудникова понять можно, то простить Марио Фернандеса, умудрившегося попасть в положение вне игры 15 раз – вряд ли. Когда бразильца натурализуют, попадать в сборную России с такой статистикой будет сложнее.

Номинация: Актер-костолом

Кому вручается: преемнику Винни Джонса

Победитель: Артем Дзюба

Невероятно, но факт: нарушая правила чаще всех, что само по себе для форварда странно, Дзюба умудрился заработать три пенальти. Совпадение? Впрочем, исполнение заработанных одиннадцатиметровых Артему не доверяют. Нападающий «Зенита» вообще самый бьющийся игрок чемпионата, хотя со стороны это не всегда заметно. Свыше 600 единоборств на счету Артема, чуть больше половины из них приходится на верховые. КПД не самый выдающийся – 42%, но свою работу Дзюба делает.

Номинация: Вечный бан

Кому вручается: самому несдержанному

Победитель: Эммануэл Фримпонг

В прошлом году распиаренный ганец иногда показывал, за что его брали в «Арсенал». В этом играть в футбол бросил совсем. Уже в первом туре Фримпонг показал трибунам средний палец через полчаса после начала матча. «Уфа» вдесятером отскочила на «Открытии». Вернувшись после дисквалификации, хавбек через раз выходил на замену. Но ему хватило и тайма, чтобы заработать два «горчичника» в игре с «Краснодаром» и опять отправиться отдыхать раньше остальных. Весной ганец прочно осел в молодежке. В Уфе мечтают избавиться от проблемного актива.

Номинация: Щедрая душа

Кому вручается: футболисту, чаще других теряющему мяч

Победитель: Халк

Бразилец теряет мяч в среднем по 20 раз за игру – некоторые столько и получить-то не успевают. По абсолютным показателям он оторвался далеко вперед. Догнать его ожидаемо пытаются Промес и Смолов, но куда им до самоуверенности Халка, который по 15 раз за матч идет в обводку. Есть проступки более серьезные – потери на своей половине поля. Здесь пальму первенства удерживает Герсон Асеведо. Чилиец обрезается на своей половине в среднем почти четырежды за игру. Наверное, поэтому его и не зовут в топ-клубы. У того же Дзагоева, который умеет и любит пускаться в дриблинг, при сопоставимом общем количестве потерь привозов на своей половине меньше вдвое.

Материалы для анализа предоставлены InStat.

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