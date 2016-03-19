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Беспорядки в Марселе. Город, где Россия сыграет с Англией

Один из самых грозных клубов Франции терпит настоящее крушение. «Марсель» не сражается ни за Лигу чемпионов, ни за место в еврокубках, мечтая лишь уцепиться за десятку. Вчера команда Диарра, Лукаса Силвы и Батшуайи потерпела позорное поражение от «Ренна», пропустив аж пять голов. Окончательный счет 2:5 установил вот этот парень – Джованни Сьо:

Впрочем, о нем разговоров было куда меньше. Внимание на себя обратили фанаты, которых уже давно раздражает политика клубного руководства. Вчерашний кошмар на «Велодроме» окончательно вывел их из себя.

Беспорядки начались еще в первом тайме, когда «Марсель» получил аж три гола за первые 14 минут. Президента клуба Венсана Лабрюна особенно «тепло» поприветствовали баннером. Фанаты попытались прорваться на поле, некоторым удалось перелезть через заграждение. Игра была остановлена, но полиция сработала четко – разбушевавшихся вернули обратно досматривать это позорище с трибун. Между тем, безвыигрышная домашняя серия «Марселя» достигла уже 13 матчей.

Положение не спас даже шикарнейший гол Товена при счете 0:3

Остается добавить, что здесь менее чем через три месяца состоится игра Евро-2016 между сборными России и Англии. На «Велодроме» будет сыграно всего шесть матчей чемпионата, включая противостояние Украины с Польшей.

Франция. Лига 1 Франция Марсель Ренн
Комментарии (3)
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Igorello97
1458382549
Беспорядки везде бывают, не только в России.
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3ton
1458385900
жаль команду
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