Почему переход Касильяса в «Порту» – главный провал сезона

«Касильяс не оправдал наших ожиданий. Его трансфер в США будет лучшим выходом для всех сторон», – эти слова президента «Порту» Пинту да Кошты растиражировали многие СМИ, так что 78-летнему руководителю срочно пришлось давать опровержение, мол, ничего подобного он не говорил, и клуб как раз хочет продлить с Касильясом контракт. Вот только стоит ли? В нынешнем сезоне знаменитый вратарь совершил слишком много ошибок.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» неожиданно уступил киевскому «Динамо» (0:2). Один из голов Касильяс, по сути, забил себе сам.

«Гол Гонсалеса – моя ошибка», – признал вратарь после игры. Но уже в следующем туре совершил новую. Полузащитник «Челси» Виллиан здорово приложился по мячу, прошив ближний угол ворот испанского кипера.

Но Касильяс ошибался не только в Лиге чемпионов. В матче с «Брагой», закончившимся поражением «Порту» со счетом 1:3, Икер не выручил в первых двух мячах. В моменте же с третьим голом испанцу приспичило сбегать к центру поля. Зачем?

Не стоит удивляться, что «Порту» идет в национальном чемпионате лишь на третьем месте. Однако голкипер подвел команду еще и в Лиге Европы. В матчах с «Боруссией» португальцы тешили себя надеждами, что испанский вратарь их вытащит, но в этом моменте от него отвернулась даже удача.

И все-таки не стоит быть такими уж категоричными. К примеру, в игре с «Бенфикой» Икер Касильяс фактически в одиночку добыл для «Порту» победу едва ли не в самом главном матче проваленного клубом сезона. Такие спасения заслуживают уважения, а президенту «Порту» в любом случае стоит почаще их пересматривать. Как бы часто Касильяс ни ошибался, он все равно продолжает оставаться великим вратарем с гигантским количеством заслуженно выигранных трофеев.