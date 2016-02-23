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ЦСКА, «Партизан» и еще 13 главных армейских клубов мира

«Аль-Джаиш», Катар

Катарский футбольный клуб «Аль-Джаиш» создан в 2007 году на базе вооруженных сил Катара. Интересно, что один из самых молодых клубов мира состоит в дружеских отношениях с немецким «Шальке». А тренирует команду известный наставник Сабри Лямуши, ранее возглавлявший сборную Кот-д’Ивуара.

«Гонвед», Венгрия

Министерство обороны Венгрии курировало «Гонвед» с 1949 года. Когда же клуб отошел от армии, то ушли и победы. Сейчас «Гонвед» – крепкий середняк венгерской лиги.

«Дукла», Чехия

За всю свою жизнь клуб сменил сразу несколько названий. «Дукла» же отсылает нас к сражениям на Дукельском перевале, расположенном на польско-словацкой границе. В прошлом сезоне в этом клубе выступал наш российский защитник Вячеслав Караваев.

«Легия», Польша

Клуб несколько раз умирал и возрождался, а название «Легия» окончательно обрел лишь в 1957 году. Не без участия армии, конечно. Нам «Легия» интересна тем, что в команде работает тренер Станислав Черчесов.

СКА-Энергия, Россия

Самый престижный СКА прямо сейчас выступает в первенстве ФНЛ. Есть еще ростовский и петербургский СКА.

МОИК, Азербайджан

Азербайджанский клуб из города Баку представляет армию с 1961 года. Интересно, что его президентом какое-то время являлся Сафар Абиев – бывший министр обороны Азербайджанской республики.

ЦСКА, Москва

Хотя сейчас московский клуб и не связан с армией, но раньше он был самой настоящей частью Центрального спортивного клуба Армии, подчинялся вооруженным силам. В мире, кстати, много ЦСКА. Из известных можно выделить софийский и киевский.

«Аврора», Гватемала

Без гватемальской армии здесь тоже не обошлось! Клуб основан в 1945 году и по-прежнему связан с вооруженными силами.

«Партизан», Сербия

Клуб связан со Второй мировой войной и получил имя в честь югославских партизан. Эта одна из главных команд Сербии, с которой, кстати, близко дружит московский ЦСКА.

«Стяуа», Румыния

В 1947 году клуб создавался на основе армии. Уже очень долгое время «Стяуа» считается самой известной командой румынского футбола.

ФАР, Марокко

Один из сильнейших клубов Марокко тоже непосредственным образом связан с армией. Расцвет и главные успехи пришлись на 60-е годы, хотя и сейчас команда временами сверкает и завоевывает титулы.

«Шленск», Польша

«Военные» – таково прозвище «Шленска», изначально создававшегося под именем «Пионер». Один из сильнейших клубов в истории Польши.

«Эль Насьональ», Эквадор

Клуб «Эль Насьональ» основало Министерство обороны Эквадора. Интересно, что выступать за него могут только эквадорцы. Все это чем-то похоже на «Атлетик Бильбао», собирающий в своем составе одних басков.

«Франкфурт», Германия

Не путайте с франкфуртским «Айнтрахтом». Эта команда выступает в немецкой Оберлиге, особенно не претендуя на дивизионы повыше.

«Нирое Замини», Иран

Не хотите служить в армии? Играйте в футбол! Именно такой закон существует в Иране. Так как клуб «Нирое Замини» представляет вооруженные силы, тягостная двухлетняя служба для тамошних игроков заменяется на бутсы и мяч.

Россия. Премьер-лига Весь мир ЦСКА СКА-Хабаровск ФКСБ Гонвед Дукла Легия Партизан
Комментарии (4)
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Майор Дзагоев
1456211270
ЦСКА Москва навсегда! С Праздником, товарищи! С Днем Защитника Отечества, с Днем Советской и Российской Армии!
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vladimir-7
1456214893
Всех армейцев поздравляю с праздником Днём Советской и Российской Армии. И игроков, и руководство, и всех армейского клуба,и болельщиков ЦСКА.
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CSKA №1
1456215950
C ПРАЗДНИКОМ Армейцы!!!
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ЖОРРО
1456225067
Поздравляю всех с праздником!Особенно ФК ЦСКА!
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